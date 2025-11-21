ऐश्वर्या राय ने किया इमोशनल पोस्ट, शेयर की प्यारी तस्वीर तो फैंस ने लुटाया प्यार

ऐश्वर्या राय ने किया इमोशनल पोस्ट
Aishwarya Rai Bachchan: बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने हाल ही में प्यार, धर्म और परिवर्तन को लेकर बात की थी और एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। जिसे उनके फैंस ने खूब पसंद किया था। अब इसी बीच एक्ट्रेस इमोशनल नजर आई हैं। उन्होंने अपने दिवंगत पिता कृष्णराज राय की बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक श्रद्धांजलि दी है। इसमें उन्होंने पिता और बेटी की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं।
ऐश्वर्या ने जो तस्वीरें शेयर की गई हैं वह काफी पुरानी है जिसमें आराध्या और उनके पिता दोनों नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में ऐश्वर्या अपने पिता की फोटो के पास आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही हैं, जो उनके गहरे लगाव को दिखा रहा है। वहीं, एक दूसरी पुरानी तस्वीर में, छोटी आराध्या बच्चन अपने नाना की गोद में बैठी हैं और प्यार से उनके गालों पर चूम रही हैं।
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए, ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने लिखा, "हैप्पी बर्थडे डियरेस्ट डैडी-अज्जा। हमारे एंजल, आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। हमारी आराध्या के 14 साल की होने पर आप लोगों ने जो असीम प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद।' ऐश्वर्या के इस पोस्ट पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया है और उनके पिता को भी ट्रिब्यूट दिया है। महिमा चौधरी समेत कई सेलेब्स ने भी रिएक्ट किया है।
बता दें, ऐश्वर्या राय के पिता कृष्णराज राय का साल 2017 में निधन हुआ था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती भी थे। उनके जाने के बाद हर साल ऐश्वर्या पिता की बर्थ एनिवर्सरी पर परिवार के साथ समय बिताती हैं और गरीबों की मदद करती हैं।
