करिश्मा की बेटी की फीस न देने का दावा गलत! प्रिया कपूर ने कोर्ट में दिखाई 95 लाख की रसीद

यह विवाद सिर्फ फीस तक सीमित नहीं है। जून में संजय कपूर की लंदन में पोलो खेलते समय मौत के बाद उनकी वसीयत को लेकर परिवार में संग्राम छिड़ा हुआ है। करिश्मा कपूर के बच्चे, समायरा और कियान ने प्रिया कपूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वसीयत में हेरफेर कर उन्हें उससे बाहर रखा है। फिलहाल कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें करिश्मा के बच्चों ने प्रिया को संजय कपूर की संपत्ति अलग या ट्रांसफर करने से रोकने की मांग की है। संजय कपूर की एस्टेट को लेकर यह हाई-प्रोफाइल कानूनी जंग जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, हर सुनवाई नए मोड़ और नए विवाद लेकर आ रही है।