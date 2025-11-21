Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

करिश्मा की बेटी की फीस न देने का दावा गलत! प्रिया कपूर ने कोर्ट में दिखाई 95 लाख की रसीद

Sunjay Kapur Property Dispute: करिश्मा कपूर की बेटी की फीस न भरने वाले विवाद पर प्रिया कपूर ने पलटवार किया है। उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान… पढ़िए पूरी खबर।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 21, 2025

Karisma Kapoor daughter Samaira

करिश्मा कपूर और उनकी बेटी समायरा (फोटो सोर्स: एक्स बॉलीवुड बबल)

Sunjay Kapur Property Dispute Case: करिश्मा कपूर की लीगल टीम ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उनकी बेटी समायरा की कॉलेज फीस अब तक नहीं भरी गई, क्योंकि संजय कपूर की एस्टेट देख रही टीम ने पेमेंट क्लियर नहीं किया। लेकिन इस आरोप पर संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने कोर्ट में साफ-साफ इनकार कर दिया।

एस्टेट मामले की सुनवाई के दौरान प्रिया के वकील ने कोर्ट में वे रसीदें पेश कीं, जो यह साबित करती थीं कि समायरा की यूनिवर्सिटी फीस पहले ही जमा की जा चुकी है।

कोर्ट में पेश हुई ₹95 लाख प्रति सेमेस्टर की रसीदें

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर की टीम ने सबूत के तौर पर वे रसीदें कोर्ट के सामने रखीं, जो दिखाती थीं कि समायरा की यूनिवर्सिटी फीस पहले से ही जमा कर दी गई है। बताया गया कि हर सेमेस्टर के लिए 95 लाख का भुगतान समय पर किया गया है और अब अगली किस्त दिसंबर में देनी है।

यह दावा पिछले हफ्ते करिश्मा के वकील महेश जेठमलानी द्वारा लगाए गए उस आरोप के बिल्कुल उलट था, जिसमें कहा गया था कि समायरा की दो महीने की फीस लंबित है। समायरा फिलहाल अमेरिका में पढ़ाई कर रही हैं और उनके दिवंगत पिता संजय कपूर ही उनकी शिक्षा का पूरा खर्च वहन करते रहे थे।

यह पब्लिसिटी स्टंट है…

प्रिया कपूर की लीगल टीम ने करिश्मा पक्ष के आरोप को ‘साफ-साफ पब्लिसिटी स्टंट’ बताया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को फटकारते हुए कहा कि ऐसी चीज़ें अदालत का समय बर्बाद करती हैं। जस्टिस सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि वे इस विवाद पर 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना चाहते और ऐसी मेलोड्रामैटिक दलीलें आगे नहीं सुनी जाएंगी।

संजय कपूर की वसीयत को लेकर है लड़ाई

यह विवाद सिर्फ फीस तक सीमित नहीं है। जून में संजय कपूर की लंदन में पोलो खेलते समय मौत के बाद उनकी वसीयत को लेकर परिवार में संग्राम छिड़ा हुआ है। करिश्मा कपूर के बच्चे, समायरा और कियान ने प्रिया कपूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वसीयत में हेरफेर कर उन्हें उससे बाहर रखा है। फिलहाल कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें करिश्मा के बच्चों ने प्रिया को संजय कपूर की संपत्ति अलग या ट्रांसफर करने से रोकने की मांग की है। संजय कपूर की एस्टेट को लेकर यह हाई-प्रोफाइल कानूनी जंग जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, हर सुनवाई नए मोड़ और नए विवाद लेकर आ रही है।

ऐसे मुद्दे कोर्ट में दोबारा नहीं आने चाहिए… करिश्मा कपूर की बेटी को जज ने लगाई फटकार
बॉलीवुड
Sunjay Kapur Property Dispute Case

Updated on:

21 Nov 2025 03:17 pm

Published on:

21 Nov 2025 03:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / करिश्मा की बेटी की फीस न देने का दावा गलत! प्रिया कपूर ने कोर्ट में दिखाई 95 लाख की रसीद

