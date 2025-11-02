King Movie Teaser: इंतजार हुआ खत्म… शाहरुख खान की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘किंग’ का धमाकेदार टीजर रिलीज

‘किंग’ मूवी टीजर का एक सीन (इमेज सोर्स: एक्टर पोस्ट इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Shahrukh Khan King Movie Teaser Release: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक, हर कोई अपने चहेते स्टार को शुभकामनाएं दे रहा है। लेकिन इस बार शाहरुख ने भी अपने फैंस के लिए जबरदस्त सरप्राइज दिया है।
शाहरुख ने फैंस को जबरदस्त सरप्राइज देते हुए ‘किंग’ का टीजर रिलीज कर दिया है। टीजर आते ही इंटरनेट पर आग लग गई। शाहरुख का करिश्माई लुक, स्टाइल और एक्शन सीक्वेंस ने फैंस को दीवाना बना दिया है। हर किसी की जुबां पर बस एक ही बात है और वो है- ‘किंग खान इज बैक…’
शाहरुख खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' का शानदार टीजर रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर में उन्हें जबरदस्त एक्शन करते देखा गया है, और टीजर में इस्तेमाल किए गए डायलॉग किरदार की पर्सनैलिटी को और निखार रहे हैं। टीजर में 'डर नहीं, दहशत हूं, सौ देश में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम, 'किंग'' जैसे दमदार डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है।
टीजर में शाहरुख जेल से पूरे स्वैग के साथ बाहर निकलते भी दिख रहे हैं। कुल मिलाकर फिल्म में एक्टर का भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए फैंस को अगले साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि फिल्म 2026 में रिलीज होगी। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं।
फिल्म 'किंग' थोड़ी-थोड़ी 'डॉन' फिल्म की वाइब दे रही है, जिसमें एक्टर ने डॉन बनकर पूरी दुनिया पर राज किया था लेकिन अब वो किंग बनकर छाने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी तक उनके किरदार और फिल्म की कहानी की ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
शाहरुख खान ने टीजर शेयर कर लिखा, "सौ देश में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम 'किंग'। टाइटल रिवील हो गया है, यह शो का टाइम है! 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"
