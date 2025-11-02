King Movie Teaser: इंतजार हुआ खत्म… शाहरुख खान की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘किंग’ का धमाकेदार टीजर रिलीज

शाहरुख खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' का शानदार टीजर रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर में उन्हें जबरदस्त एक्शन करते देखा गया है, और टीजर में इस्तेमाल किए गए डायलॉग किरदार की पर्सनैलिटी को और निखार रहे हैं। टीजर में 'डर नहीं, दहशत हूं, सौ देश में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम, 'किंग'' जैसे दमदार डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है।