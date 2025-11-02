Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

King Movie Teaser: इंतजार हुआ खत्म… शाहरुख खान की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘किंग’ का धमाकेदार टीजर रिलीज

King Movie Teaser Out: शाहरुख खान की मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'किंग' का शानदार टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर में उन्हें जबरदस्त एक्शन करते देखा गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 02, 2025

Shahrukh Khan King Movie Teaser Release

‘किंग’ मूवी टीजर का एक सीन (इमेज सोर्स: एक्टर पोस्ट इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Shahrukh Khan King Movie Teaser Release: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक, हर कोई अपने चहेते स्टार को शुभकामनाएं दे रहा है। लेकिन इस बार शाहरुख ने भी अपने फैंस के लिए जबरदस्त सरप्राइज दिया है।

‘किंग’ का दमदार टीजर रिलीज

शाहरुख ने फैंस को जबरदस्त सरप्राइज देते हुए ‘किंग’ का टीजर रिलीज कर दिया है। टीजर आते ही इंटरनेट पर आग लग गई। शाहरुख का करिश्माई लुक, स्टाइल और एक्शन सीक्वेंस ने फैंस को दीवाना बना दिया है। हर किसी की जुबां पर बस एक ही बात है और वो है- ‘किंग खान इज बैक…’

एक्शन मोड में दिखे शाहरुख

शाहरुख खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' का शानदार टीजर रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर में उन्हें जबरदस्त एक्शन करते देखा गया है, और टीजर में इस्तेमाल किए गए डायलॉग किरदार की पर्सनैलिटी को और निखार रहे हैं। टीजर में 'डर नहीं, दहशत हूं, सौ देश में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम, 'किंग'' जैसे दमदार डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है।

टीजर में शाहरुख जेल से पूरे स्वैग के साथ बाहर निकलते भी दिख रहे हैं। कुल मिलाकर फिल्म में एक्टर का भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए फैंस को अगले साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि फिल्म 2026 में रिलीज होगी। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं।

फिल्म 'किंग' थोड़ी-थोड़ी 'डॉन' फिल्म की वाइब दे रही है, जिसमें एक्टर ने डॉन बनकर पूरी दुनिया पर राज किया था लेकिन अब वो किंग बनकर छाने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी तक उनके किरदार और फिल्म की कहानी की ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

शाहरुख खान ने टीजर शेयर कर लिखा, "सौ देश में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम 'किंग'। टाइटल रिवील हो गया है, यह शो का टाइम है! 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

ये भी पढ़ें

Huma Qureshi Screening Chaos: हुमा कुरैशी का टूटा दिल, सामने आई वजह
बॉलीवुड
Huma Qureshi latest post (1)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Nov 2025 07:42 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / King Movie Teaser: इंतजार हुआ खत्म… शाहरुख खान की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘किंग’ का धमाकेदार टीजर रिलीज

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Huma Qureshi Screening Chaos: हुमा कुरैशी का टूटा दिल, सामने आई वजह

Huma Qureshi latest post (1)
बॉलीवुड

‘बस भी करो, क्या अदा है…’ हिना खान ने डेनिम लुक में बिखेरा जलवा

'बस भी करो, क्या अदा है...' हिना खान ने डेनिम लुक में बिखेरा अपना ग्लैमरस अंदाज
बॉलीवुड

‘द कोन्जूरिंग’ से भी खौफनाक है ये फिल्म, दिल बाहर निकल आएगा पर नहीं हटेगी नजर

'द कोन्जूरिंग' से भी खौफनाक है ये फिल्म, दिल बाहर निकल आएगा पर नहीं हटेगी नजर, हर सीन में है डर का असली मतलब
बॉलीवुड

‘बाहुबली द एपिक’ और ‘द ताज स्टोरी’ के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड

'बाहुबली द एपिक' और 'द ताज स्टोरी' के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड, देखें
बॉलीवुड

Arun Khetarpal: आज भी नाम सुनकर कांप जाता है पाक, भारतीय फौज का वो जांबाज, जिसने अकेले उड़ा दिए थे 10 पाकिस्तानी टैंक

Meet Lieutenant Arun Khetarpal
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.