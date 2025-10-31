इस एक्ट्रेस की हुई फोटो लीक तो भड़की सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- तुम क्रिमिनल से कम नहीं हो…

कैटरीना कैफ कि जो फोटो लीक हो रही है उसमें प्रेग्नेंट कटरीना अपने घर की बालकनी में बैठी हुई थीं। बिना उनकी सहमति के तस्वीर खींची गई और वायरल की गई। इस तस्वीर ने इंटरनेट पर तुरंत बवाल मचा दिया। इसी पूरे मामले पर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का गुस्सा खुलकर सामने आया है। सोनाक्षी ने लीक हुई तस्वीर वाले पोस्ट पर कमेंट करते हुए मीडिया पोर्टल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, "आप लोगों को क्या समस्या है???? बिना कंसेंट लिए आपने एक महिला की तस्वीर क्लिक की जो अपने घर में बैठी है और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर दिया। आप लोग किसी क्रिमनल से कम नहीं हैं। शर्मनाक।" सोनाक्षी के इस तीखे बयान ने मामले को और गरमा दिया है।