इस एक्ट्रेस की हुई फोटो लीक तो भड़की सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- तुम क्रिमिनल से कम नहीं हो…

सोनाक्षी सिन्हा का फूटा गुस्सा
Sonakshi Sinha React On Katrina Kaif Photo Leaked: बॉलीवुड कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के फैंस के बीच उस समय हलचल मच गई, जब हाल ही में एक मीडिया पोर्टल ने कैटरीना कैफ की एक बेहद निजी तस्वीर लीक कर दी। कैटरीना और विक्की ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि उनके घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद से ही कैटरीना सार्वजनिक जगहों से दूर, अपने मुंबई के घर पर समय बिता रही हैं। वही, से उनकी एक फोटो सामने आई है और उसी पर सोनाक्षी सिन्हा ने गुस्सा उतारा है।
कैटरीना कैफ कि जो फोटो लीक हो रही है उसमें प्रेग्नेंट कटरीना अपने घर की बालकनी में बैठी हुई थीं। बिना उनकी सहमति के तस्वीर खींची गई और वायरल की गई। इस तस्वीर ने इंटरनेट पर तुरंत बवाल मचा दिया। इसी पूरे मामले पर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का गुस्सा खुलकर सामने आया है। सोनाक्षी ने लीक हुई तस्वीर वाले पोस्ट पर कमेंट करते हुए मीडिया पोर्टल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, "आप लोगों को क्या समस्या है???? बिना कंसेंट लिए आपने एक महिला की तस्वीर क्लिक की जो अपने घर में बैठी है और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर दिया। आप लोग किसी क्रिमनल से कम नहीं हैं। शर्मनाक।" सोनाक्षी के इस तीखे बयान ने मामले को और गरमा दिया है।
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के फैंस मीडिया पोर्टल की इस हरकत पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे निजता का उल्लंघन बताया है। एक यूजर ने गुस्से में लिखा, "किसी की प्राइवेसी का कोई मतलब है कि नहीं?" वहीं, दूसरे यूजर ने इसे 'क्राइम' तक करार दिया और पुलिस से एक्शन लेने की मांग की। एक अन्य यूजर ने निराशा जताते हुए कहा कि अब लोग अपने घर में भी शांति से नहीं बैठ सकते।
गौरतलब है कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें, कपल ने साल 2021 में शादी की थी और साल 2025 के सितंबर महीने में ही उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था।
