बॉलीवुड

Border 2: ‘घर कब आओगे’ गाने के लॉच के दौरान बिगड़ी अहान शेट्टी की तबीयत? वीडियो देख डरे लोग

Ahan Shetty Border 2: 'बॉर्डर 2' फिल्म 23 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। उससे पहले 'घर कब आओगे' गाना रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अहान शेट्टी को आर्मी जवान पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं। जिसे देख लोग अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 03, 2026

Border 2 Song ghar kab aaoge launch Ahan Shetty did fall ill People are making strange comments

बॉर्डर 2 गाने के लॉन्च के दौरान का अहान शेट्टी का वीडियो हुआ वायरल

Ahan Shetty Border 2: सनी देओल के पिता और बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ है। ऐसे में वह पहले पिता की आखिरी फिल्म इक्कीस और अब अपनी आने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' के इवेंट में पहुंचकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1997 में आई सनी देओल, सुनील शेट्टी की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल 26 साल बाद आया है। ऐसे में रिलीज से पहले फिल्म का गाना घर कब आओगे जैसलमेर में लॉन्च हुआ। फिल्म की पूरी स्टारकास्ट पहुंची। अहान शेट्टी, सनी देओल, वरुण धवन। जहां हर कोई गाना सुनकर खुश हो रहा था वहीं एक वीडियो ने सभी को डरा दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है।

अहान शेट्टी की क्या लॉन्च के दौरान बिगड़ी तबीयत? (Ahan Shetty Border 2 Song Out)

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमे आर्मी के जवान अहान शेट्टी को पकड़कर उनकी कार तक छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने एक्टर को कस कर शोल्डर से पकड़ा हुआ है। जैसे ही ये वीडियो लोगों ने देखा हर कोई हैरान रह गया। लोग कमेंट करने लगे और कहने लगे कि अहान की तबीयत बिगड़ गई है, इस वजह से उन्हें ऐसे लेकर जाया जा रहा है। वहीं, कोई कह रहा है कि उन्हें ज्यादा हो गई। वहीं, कोई कह रहा है कि भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर जवान उन्हें ऐसे पकड़कर सुरक्षित तरीके से बाहर लेकर गए, लेकिन असली वजह अभी सामने नहीं आई है।

अहान शेट्टी ने छुए सनी देओल के पैर (Border 2 FIRST Song Ghar Kab Aaoge Out)

बता दें, अहान इवेंट के शुरुआत में बेहद फिट और अच्छे नजर आ रहे थे। उनकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। जब वह मंच पर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले सनी देओल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। सनी देओल इस मौके पर काफी भावुक भी नजर आए। नम आंखों के साथ उन्होंने बस इतना कहा, "फिलहाल मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, बस आप सबका प्यार देखकर गदगद हूं।"

13 घंटे में इतने मिलियन हुए व्यूज (Border 2 Song Youtube)

फिल्म के गाने ने रिलीज होते ही डिजिटल दुनिया में तहलका मचा दिया है। यूट्यूब पर अपलोड होने के 13 घंटे में इसे 6 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। यह आंकड़ा बताता है कि दर्शक 'बॉर्डर 2' का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, इस इवेंट में फिल्म के एक और मुख्य कलाकार दिलजीत दोसांझ नजर नहीं आए, लेकिन बाकी टीम ने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। फिल्म 'बॉर्डर 2' न केवल एक फिल्म है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा एक प्रोजेक्ट है। इस गाने की सफलता ने फिल्म के लिए उम्मीदें और भी बढ़ा दी हैं।

फैंस की धड़कनें तेज! रिलीज हुआ ‘बॉर्डर-2’ का इमोशनल सॉन्ग ‘घर कब आओगे’
बॉलीवुड
Border 2 song

सनी देओल

