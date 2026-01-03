Border 2: ‘घर कब आओगे’ गाने के लॉच के दौरान बिगड़ी अहान शेट्टी की तबीयत? वीडियो देख डरे लोग

Ahan Shetty Border 2: सनी देओल के पिता और बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ है। ऐसे में वह पहले पिता की आखिरी फिल्म इक्कीस और अब अपनी आने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' के इवेंट में पहुंचकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1997 में आई सनी देओल, सुनील शेट्टी की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल 26 साल बाद आया है। ऐसे में रिलीज से पहले फिल्म का गाना घर कब आओगे जैसलमेर में लॉन्च हुआ। फिल्म की पूरी स्टारकास्ट पहुंची। अहान शेट्टी, सनी देओल, वरुण धवन। जहां हर कोई गाना सुनकर खुश हो रहा था वहीं एक वीडियो ने सभी को डरा दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है।