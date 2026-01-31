‘जैसे-जैसे रात होती गई…’, 17 साल बाद सलमान-कैटरीना के रोमांस का सच आया सामने, BAR मालिक ने किया खुलासा

AD सिंह के अनुसार, यह उस समय की बात है जब सलमान और कैटरीना का रिश्ता नया-नया था। एक रात कैटरीना अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट के बाहर बैठी थीं, जबकि सलमान अंदर अपने भाइयों अरबाज और सोहेल के साथ थे। शायद दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो गई थी। लेकिन जैसे-जैसे रात होती गई माहौल ही बदल गया। सलमान ने मुंह में एक गुलाब रखा और कैटरीना की टेबल के पास जाकर डांस करने लगे। कुछ देर बाद कैटरीना की नाराजगी पिघल गई और वह हंसने लगीं।AD सिंह के मुताबिक, यह पल उनके रिश्ते का सबसे प्यारा और यादगार लम्हा था।