सलमान खान हाथ मिलाने की कर रहे थे कोशिश… ‘भाईजान’ को दिखा दिया एटीट्यूड, लोगों ने कहा- करियर खत्म

सलमान खान। सर्कल में रोबोट (इमेज सोर्स: इंस्टेंट बॉलीवुड)
Salman Khan Viral Video: इंडिया स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) के इवेंट में हजारों लोगों की नजरें जैसे ही सलमान खान पर पड़ीं, स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन इसी शोर के बीच कुछ ऐसा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैसे तो ‘भाईजान’ ने क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद सभी खिलाड़ियों से हेंड शेक कर लिया, लेकिन एक ने कई बार हाथ बढ़ाने के बाद जाकर उनसे हेंड-शेक किया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। क्लिप देख लोगों का कहना है कि जिसने भी सलमान को इग्नोर किया, उसका करियर खत्म।
वायरल हो रहे वीडियो में सा देखा जा सकता है कि सलमान खान एक रोबोट की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन रोबोट बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता। कुछ सेकंड के लिए माहौल थोड़ा अजीब भी लगने लगता है। तभी पीछे खड़ा एक व्यक्ति रोबोट से बार-बार कहता है- ‘हेंड शेक’ फिर भी रोबोट की स्थिति वही बनी रहती है। लेकिन जब व्यक्ति (रोबोट ऑपरेटर) उसके बिलकुल नजदीक जाकर कहता है तो रोबोट तुरंत सलमान से हाथ मिलाता है। यह देखकर खुद भाईजान हंस पड़ते हैं और आसपास खड़े लोग भी मुस्कुरा देते हैं।
वायरल वीडियो को देख लोगों की हंसी नहीं रुक रही है। यूजर्स सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा- “रोबोट बनाने वाला और रोबोट का करियर खत्म होने वाला है।”, दूसरे ने लिखा- “रोबोट का करियर खत्म”, एक और ने मजाकिया अंदाज में लिखा- “बेटा तू तो गया”
सलमान खान की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म डेट मेकर्स ने पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। 17 अप्रैल 2026 को ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। बतौर लीड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह 'बैटल ऑफ गलवान' में ‘भाईजान’ के साथ धमाल मचाते नजर आएंगी।
बता दें यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी पर हुए झड़प को दिखाया गया है।
