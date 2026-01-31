सलमान खान हाथ मिलाने की कर रहे थे कोशिश… ‘भाईजान’ को दिखा दिया एटीट्यूड, लोगों ने कहा- करियर खत्म

Salman Khan Viral Video: इंडिया स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) के इवेंट में हजारों लोगों की नजरें जैसे ही सलमान खान पर पड़ीं, स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन इसी शोर के बीच कुछ ऐसा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैसे तो ‘भाईजान’ ने क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद सभी खिलाड़ियों से हेंड शेक कर लिया, लेकिन एक ने कई बार हाथ बढ़ाने के बाद जाकर उनसे हेंड-शेक किया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। क्लिप देख लोगों का कहना है कि जिसने भी सलमान को इग्नोर किया, उसका करियर खत्म।