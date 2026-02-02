रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा संग शादी पर दिया पहला रिएक्शन, 2 फरवरी नहीं, अब ये डेट हुई वायरल

Rashmika Mandanna On Vijay Deverakonda Marriage: साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी हमेशा से ही फैंस की पसंदीदा रही है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैली हुई थी कि यह 'पावर कपल' आज यानी 2 फरवरी (सोमवार) को उदयपुर के एक आलीशान पैलेस में शादी करना जा रहा है। हालांकि, अब खुद रश्मिका ने इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे फैंस के अरमानों पर पानी फिर गया है। उन्होंने सभी खबरों को अफवाह बताया है।