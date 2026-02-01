fact check: उदयपुर पैलेस में आखिर किसके लिए हो रही है इतनी भव्य तैयारी? क्या रश्मिका-विजय की शादी है सच

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली रिएक्शन आने लगे हैं और कुछ यूजर्स इस खबर के सच होने की कामना कर रहे हैं, तो कुछ इसे प्राइवेसी का उल्लंघन बता रहे हैं। एक यूजर ने तो वेडिंग की तारीख पता करने की भी रिक्वेस्ट कर दी। तो वहीं, कुछ यूजर्स ने जानकारी लीक करने पर सवाल भी उठाए हैं। दरअसल, ये पहली बार नहीं है जब रश्मिका और विजय की शादी को लेकर खबरें आई हैं। अक्टूबर 2025 में भी ऐसी खबरें आई थीं कि दोनों ने हैदराबाद में गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है, जिसमें केवल उनके परिवार के सदस्य ही मौजूद थे।