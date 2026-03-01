पाकिस्तान द्वारा काबुल एयरस्ट्राइक पर फूटा सुनील शेट्टी का गुस्सा, बोले- ‘युद्ध सिर्फ तबाही लाता है’

Suniel Shetty on Kabul Air Strike: बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने काबुल में हुए पाकिस्तानी हवाई हमले पर अपना रिएक्शन देते हुए युद्ध और हिंसा को तुरंत समाप्त करने की अपील की है। ​​आज (18 मार्च) को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने अफगानिस्तान की राजधानी में एक नशामुक्ति केंद्र पर हुए हमले पर शोक व्यक्त किया और बढ़ते संघर्ष के बीच मानवता और शांति की आवश्यकता पर बल दिया।