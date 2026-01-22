128 सेक्सवर्कर्स के लिए रियल लाइफ हीरो बने थे सुनील शेट्टी, ऐसे हुआ खुलासा

एक बार बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने बताया था कि 1996 में रेस्क्यू की गई महिलाओं की उस घटना किसी फिल्म से कम नहीं है और पर फिल्म बनाई जा सकती है। एक्टर ने उन 128 लड़कियों को उनके देश भेजने का क्रेडिट लेने से भी मना कर दिया था और कहा था बहुत से लोगों ने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी तब ये काम सफल हो पाया था। इन महिलाओं को उनका नाम इसलिए याद है क्योंकि वो एक एक्टर हैं। वहीं, रेडियो सरगम ​​से बात करते हुए, एक बार सुनील शेट्टी ने बताया कि, एक बार उनकी मुलाकात चारिमाया तमांग से हुई थी और ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वो उन 1996 में रेस्क्यू की गई महिलाओं में से एक थीं और उन्होंने अपना एक NGO शुरू किया जहां यौन तस्करी से बची महिलाओं को शरण दी जाती है। ये वास्तव में मेरे लिए एक खास पल था।