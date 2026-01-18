मैं सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन… कंगना रनौत के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में ही कंगना ने अपने और ऋतिक रोशन के रिश्ते का सच दुनिया के सामने उजागर किया था और बताया था कि कैसे ऋतिक ने उनको धोखा दिया था। उन्होंने ऋतिक को पागल भी कहा था, जिसके बाद 'वॉर 2' एक्टर ऋतिक ने कंगना को लीगल नोटिस भेजा और माफी मांगने के लिए कहा था। इसके बाद भी मामला थमा नहीं और एक्ट्रेस ने ऋतिक रोशन और राकेश रोशन पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया।