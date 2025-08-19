“मेरी मां ने फेंक दी थी मेरी गुड़िया क्योंकि…”, बॉलीवुड क्वीन ने बताया बचपन का दर्दनाक किस्सा

कंगना ने आगे बताया कि उनकी क्लास में ज्यादातर लड़कियों के पीरियड्स आ गए थे और 9वीं क्लास में भी उनके पीरियड्स अभी तक नहीं आये थे। जब उनकी मां ने कंगना से पूछा था कि क्या तुम्हारे पीरियड्स नहीं आए? तो कंगना ने कहा नहीं। इस बात पर उनकी मम्मी बहुत परेशान हो गई। उस टाइम में मैं गुड्डे-गुड़ियों से खेलती थी। एक दिन मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि एक तो उनकी बेटी के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और ऊपर से ये गुड़ियों के साथ खेल रही है और उन्होंने गुस्से में मेरी सारी गुड़ियां और खिलौने बाहर फेंक दिए। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी मां उनको अकसर बताती थीं कि एक दिन उनके पीरियड्स आएंगे और जब ब्लड आए तो उन्हें मां के पास आना है।