“मेरी मां ने फेंक दी थी मेरी गुड़िया क्योंकि…”, बॉलीवुड क्वीन ने बताया बचपन का दर्दनाक किस्सा

Kangana Ranaut: हाल ही में Dating Apps पर विवादित बयान देने के बाद बॉलीवुड क्वीन और राजनेता कंगना रनौत सुर्खियों में हैं। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने डेटिंग एप, पीरियड्स के बारे में बात की। कंगना ने बताया कैसे बचपन में मां ने उनकी पसंदीदा गुड़िया फेंक दी थी।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 19, 2025

Kangana Ranaut
कंगना रनौत ने की अपने पहले पीरियड्स के बारे में बात। (फोटो सोर्स: kanganaranaut)

Kangana Ranaut: हाल ही में Dating Apps पर विवादित बयान देने के बाद बॉलीवुड क्वीन और राजनेता कंगना रनौत इन दिनों सुर्ख़ियों में बनी हुई हैं। Hauterrfly को दिए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने अपने बचपन के कई किस्से बताये, अपने स्कूल के बारे में बात की। इसके साथ ही उन्होंने अपने पीरियड्स से जुड़ी कई बातें बताईं।

मां ने नहीं बताया पीरियड्स के बारे में

कंगना ने बताया कि स्कूल में लड़कियों को 9वीं क्लास में पीरियड्स के बारे में बताया जाता था, जबकि ज़्यादातर लड़कियों को उनका पहला पीरियड 8वीं क्लास में ही आ जाता है। वहीं स्कूल में जब पीरियड्स के बारे में बताया जाता है वो बहुत ही टेक्निकल होता है और अधिकतर लड़कियों को समझ भी नहीं आता है। कंगना ने बताया, मुझे मेरी मां ने नहीं बताया था, मुझे इसके बारे में टीवी एड से ही पता चल गया था। उस टाइम टीवी पर पैड के एडवर्टिजमेंट आते थे तो उसी से पता चल गया था। हालांकि, डिटेल में तो बाद में ही पता चला।

जब कंगना और उनकी फ्रेंड्स ने किया पैड्स का पोस्टमार्टम

इसके साथ ही कंगना ने बताया कि इनकी एक फ्रेंड थी जो बहुत ही खुराफाती थी। एक बार वो स्कूल में पैड लेकर आ गई। फिर हम लोगों ने पूरे पैड का पोस्टमार्टम कर डाला कि आखिर इसमें क्या होता है। हमने पैड की एक-एक लेयर को काट-काटकर देखा। उसके बाद हम सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि कोई इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। टीवी में पैड देखने के बाद हम सबके लिए ये एक मिस्ट्री था।

जब कंगना की मां ने फेंक दी थी उनकी गुड़िया

कंगना ने आगे बताया कि उनकी क्लास में ज्यादातर लड़कियों के पीरियड्स आ गए थे और 9वीं क्लास में भी उनके पीरियड्स अभी तक नहीं आये थे। जब उनकी मां ने कंगना से पूछा था कि क्या तुम्हारे पीरियड्स नहीं आए? तो कंगना ने कहा नहीं। इस बात पर उनकी मम्मी बहुत परेशान हो गई। उस टाइम में मैं गुड्डे-गुड़ियों से खेलती थी। एक दिन मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि एक तो उनकी बेटी के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और ऊपर से ये गुड़ियों के साथ खेल रही है और उन्होंने गुस्से में मेरी सारी गुड़ियां और खिलौने बाहर फेंक दिए। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी मां उनको अकसर बताती थीं कि एक दिन उनके पीरियड्स आएंगे और जब ब्लड आए तो उन्हें मां के पास आना है।

जब पहली बार पाने पीरियड्स देख कर डर गई थीं कंगना

कंगना ने आगे बताया कि एक दिन मैं जब सुबह उठी तो मेरी बेडशीट पूरी ब्लड से भरी हुई थी, वो इसे देखकर डर गई थीं और रो रही थी, लेकिन मेरी मां खुश थी कि फाइनली मेरी बेटी के पीरियड्स आ गए। वहीं वो रोये जा रही थीं क्योंकि अब वो बड़ी हो गई हैं और अब हर महीने उनके साथ ये होगा और उनको ये सब झेलना पड़ेगा। वहीं उनको ये भी लग रहा था कि ये सब उनके साथ क्यों हुआ। इसके साथ ही उनको ये डर सता रहा था कि अब उनके पापा उनको प्यार नहीं करेंगे, वो अपने पापा की गोद में नहीं बैठ पाएंगी, उनकी मम्मी उनको गले नहीं लगाएंगी। वो अपने मम्मी-पापा से दूर हो जाएंगी।

इसके अलावा कंगना में ये भी बताया कि उनके भाई की पैदा होने के बाद हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मौत हो गई थी जिसके बाद उनकी फैमिली में हर बच्चे का जन्म घर में ही हुआ था। यहां तक कि उनका जन्म भी घर के एक कमरे में ही हुआ था।

कंगना रनौत

19 Aug 2025 02:57 pm

