मुझे घिन और उल्टी आती है… राम मंदिर को लेकर आखिर क्यों भड़कीं कंगना रनौत इस डिजाइनर पर

इस घटना पर कंगना ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, "नफरत, कड़वाहट और भेदभाव… कितनी गंदी बात है! अब भी इस बारे में सोचकर घिन और उल्टी जैसा महसूस होता है।" कंगना ने कहा कि कई डिजाइनर और स्टाइलिस्ट ने उन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडल से बैन कर रखा है, लेकिन इस विशेष घटना ने उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। हालांकि, कंगना रनौत के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कंगना का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ इसे पुराना विवाद बताकर नजरअंदाज करने की सलाह दे रहे हैं।