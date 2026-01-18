मुझे घिन और उल्टी आती है… राम मंदिर को लेकर आखिर क्यों भड़कीं कंगना रनौत इस डिजाइनर पर

कंगना रनौत (सोर्स: x @ManozTalks)
Kangana Ranaut statement on Masaba Gupta: बॉलीवुड की 'क्वीन' और सांसद कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। कंगना हमेशा पुरानी बातों और कड़वे अनुभवों को शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा देती हैं। इस बार कंगना के निशाने पर फेमस फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता आई हैं। बता दें, कंगना ने एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर उस घटना का जिक्र किया है, जब आमतौर पर मसाबा ने उन्हें अपने कपड़े पहनने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो अयोध्या जा रही थीं।
दरअसल, कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के द्वारा भेदभाव का मुद्दा उठाया और कंगना ने बताया कि ये घटना उस वक्त की है जब उनकी फिल्म 'तेजस' रिलीज होने वाली थी। फिल्म की सफलता के लिए कंगना राम जन्मभूमि (अयोध्या) के दर्शन करना चाहती थीं क्योंकि उन्होंने अपनी स्टाइलिस्ट से इसके लिए एक ड्रेस तैयार रखने को कहा था, लेकिन कंगना के मुताबिक, मसाबा गुप्ता ने फिल्म के प्रमोशन के लिए स्टाइलिस्ट कपड़े भेजे थे।
जैसे ही मसाबा को पता चला कि कंगना इन कपड़ों को पहनकर वो राम मंदिर दर्शन के लिए जा रही हैं, उन्होंने कथित तौर पर स्टाइलिस्ट को फोन कर उन कपड़ों का यूज करने से मना कर दिया। इस पर कंगना ने लिखा, "जब उन्हें बताया गया कि ये राम जन्मभूमि के लिए है, तो उन्होंने स्टाइलिस्ट से कहा कि वो उनके कपड़े इस्तेमाल न करें।"
इतना ही नहीं, कंगना ने अपनी स्टाइलिस्ट की तारीफ करते हुए बताया कि वो महिला बहुत नेक थी। उसे इस बात से इतनी शर्मिंदगी हुई कि उसने चुपके से कंगना को बताया कि वे मसाबा के ब्रांड को टैग न करें। उस स्टाइलिस्ट ने अपनी जेब से साड़ी के पैसे दिए ताकि कंगना को बुरा ना लगे। कंगना ने बताया कि जब तक उन्हें इस पूरी राजनीति का पता चला, तब तक वो तैयार होकर मंदिर जाने के लिए रवाना हो चुकी थीं।
इस घटना पर कंगना ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, "नफरत, कड़वाहट और भेदभाव… कितनी गंदी बात है! अब भी इस बारे में सोचकर घिन और उल्टी जैसा महसूस होता है।" कंगना ने कहा कि कई डिजाइनर और स्टाइलिस्ट ने उन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडल से बैन कर रखा है, लेकिन इस विशेष घटना ने उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। हालांकि, कंगना रनौत के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कंगना का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ इसे पुराना विवाद बताकर नजरअंदाज करने की सलाह दे रहे हैं।
