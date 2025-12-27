27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सुशांत सिंह राजपूत के घर में अदा शर्मा ने क्यों नहीं रखा एक भी फर्नीचर? बोलीं- मरे हुए इंसान…

Adah Sharma On Sushant Singh Rajput House: जिस घर में सुशांत सिंह राजपूत की 5 साल पहले मौत हुई थी, उस घर को एक्ट्रेस अदा शर्मा ने खरीद लिया और अब वह उसमें शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन उन्होंने इस घर को बेहद अजीब तरह से रखा है। इसमें एक भी फर्नीचर नहीं है, केवल मंदिर हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 27, 2025

Adah Sharma empty house she shift sushant singh rajput house after his suicide inside picture farah khan shocked

अदा शर्मा के घर पहुंची फराह खान

Adah Sharma On Sushant Singh Rajput House: फिल्म 'द केरल स्टोरी' की एक्ट्रेस अदा शर्मा एक बार फिर चर्चा में आ गई है। वह अपनी किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि अपने उसी घर को लेकर चर्चा में हैं जिसमें कभी सुशांत सिंह राजपूत रहते थे और जिसमें उनकी मौत हुई थी। लंबे अरसे तक वह घर बंद रहा। फिर एक्ट्रेस अदा शर्मा ने उस घर को खरीद लिया। अब उस घर में वह अपनी मां के साथ रहती हैं। उनके पूरे घर में एक भी फर्नीचर नहीं हैं। उन्होंने एक बिल्ली और मक्खी पाली हुई है।

अदा शर्मा के घर में नहीं है एक भी फर्नीचर (Farah Khan Is Stunned By Adah Sharma mumbai house)

फेमस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान आजकल अपने यूट्यूब व्लॉग्स को लेकर काफी चर्चा में हैं। फराह अक्सर बॉलीवुड सितारों के घर जाकर उनके साथ खाना बनाती हैं और गपशप करती हैं। वह अपने लेटेस्ट व्लॉग में अदा शर्मा के घर पहुंचीं और अदा के घर को देखकर फराह खुद चौंक गईं। जब उन्होंने अदा के घर के वीडियो शेयर किए तो फैंस भी देखकर हैरान रह गए।

अदा ने फर्नीचर न रखने की बताई ये वजह (Farah Khan New Vlog)

फराह जब अदा के घर पहुंचीं, तो देखा कि अदा के घर में न तो कोई सोफा है, न डाइनिंग टेबल और न ही कोई लग्जरी फर्नीचर। घर के मुख्य हिस्से में बैठने के लिए एक कुर्सी तक नजर नहीं आई। जब फराह ने पूछा तो अदा ने बताया कि वह अपनी मां के साथ जमीन पर बैठकर ही खाना खाती हैं और उनके घर कोई दोस्त भी नहीं आता और ना ही वो पार्टी करती हैं। उनका घर खाली इसलिए भी है क्योंकि उन्हें खाली जगह पसंद हैं ताकि वह घर में आराम से डांस कर सकें या कुछ खेल सकें।

सुशांत के घर में नहीं लगता अदा को डर (Adah Sharma completely empty house)

इसी बीच फराह ने अदा शर्मा से सुशांत के पुराने घर और उससे जुड़ी यादों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। अदा ने कहा कि उन्हें मरे हुए इंसानों या भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता। उनकी भगवान में गहरी आस्था है और वह अपनी मां के साथ इसी घर में नियमित रूप से पूजा-पाठ करती हैं। अदा का मानना है कि घर की ऊर्जा अब काफी सकारात्मक है।

वहीं, अदा ने आगे बताया, "मैंने गिलहरी पाली हुई है। मेरे घर में एक टॉय वाली बिल्ली भी है, जिसका इंस्टाग्राम पेज है। इसके अलावा मैंने एक मक्खी भी पाली हुई है। ये मक्खी मेरे ही घर में रहती है।"

चामुंडेश्वरी से 'अदा' बनने का सफर (Adah Sharma Real Name)

वहीं, फराह से बातचीत में अदा ने अपने असली नाम का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनका असली नाम 'चामुंडेश्वरी' है। उनके दोस्तों और करीबियों ने उन्हें डराया था कि इतने भारी-भरकम नाम के साथ उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने अपना नाम बदलकर 'अदा शर्मा' कर किया था।

ये भी पढ़ें

Ex पति की मौत के बाद 44 साल की ये फेमस एक्ट्रेस करेंगी दूसरी शादी? बेटी के लिए कही ये बड़ी बात
TV न्यूज
Shubhangi Atre On Second Wedding after ex husband death and divorce

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

27 Dec 2025 11:14 pm

Published on:

27 Dec 2025 10:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुशांत सिंह राजपूत के घर में अदा शर्मा ने क्यों नहीं रखा एक भी फर्नीचर? बोलीं- मरे हुए इंसान…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

थियेटर में फिर रोएंगे दर्शक… जानिए कारण? ‘बॉर्डर 2’ फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट

Border 2 song update
बॉलीवुड

‘भाईजान’ से कोई नहीं ले सकता पंगा! ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर आउट होते ही… फिल्म ‘अल्फा’ के मेकर्स को खिसकानी पड़ी रिलीज डेट

Alpha vs Battle of Galwan
बॉलीवुड

10-20 नहीं 40 करोड़ रुपये मिल रहे थे… सुनील शेट्टी ने क्यों ऐड करने से कर दिया था मना, अब जाकर सामने आई वजह

suniel shetty
बॉलीवुड

भारतीय सिनेमा ने रचा इतिहास, 2025 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन उड़ जाएंगे होश

Indian cinema 2025
बॉलीवुड

शबाना आजमी ने चाइल्ड आर्टिस्ट को किया था इग्नोर… 42 साल बाद सामने आई वजह

Shabana Azmi and Jugal Hansraj
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.