सुशांत सिंह राजपूत के घर में अदा शर्मा ने क्यों नहीं रखा एक भी फर्नीचर? बोलीं- मरे हुए इंसान…

अदा शर्मा के घर पहुंची फराह खान
Adah Sharma On Sushant Singh Rajput House: फिल्म 'द केरल स्टोरी' की एक्ट्रेस अदा शर्मा एक बार फिर चर्चा में आ गई है। वह अपनी किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि अपने उसी घर को लेकर चर्चा में हैं जिसमें कभी सुशांत सिंह राजपूत रहते थे और जिसमें उनकी मौत हुई थी। लंबे अरसे तक वह घर बंद रहा। फिर एक्ट्रेस अदा शर्मा ने उस घर को खरीद लिया। अब उस घर में वह अपनी मां के साथ रहती हैं। उनके पूरे घर में एक भी फर्नीचर नहीं हैं। उन्होंने एक बिल्ली और मक्खी पाली हुई है।
फेमस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान आजकल अपने यूट्यूब व्लॉग्स को लेकर काफी चर्चा में हैं। फराह अक्सर बॉलीवुड सितारों के घर जाकर उनके साथ खाना बनाती हैं और गपशप करती हैं। वह अपने लेटेस्ट व्लॉग में अदा शर्मा के घर पहुंचीं और अदा के घर को देखकर फराह खुद चौंक गईं। जब उन्होंने अदा के घर के वीडियो शेयर किए तो फैंस भी देखकर हैरान रह गए।
फराह जब अदा के घर पहुंचीं, तो देखा कि अदा के घर में न तो कोई सोफा है, न डाइनिंग टेबल और न ही कोई लग्जरी फर्नीचर। घर के मुख्य हिस्से में बैठने के लिए एक कुर्सी तक नजर नहीं आई। जब फराह ने पूछा तो अदा ने बताया कि वह अपनी मां के साथ जमीन पर बैठकर ही खाना खाती हैं और उनके घर कोई दोस्त भी नहीं आता और ना ही वो पार्टी करती हैं। उनका घर खाली इसलिए भी है क्योंकि उन्हें खाली जगह पसंद हैं ताकि वह घर में आराम से डांस कर सकें या कुछ खेल सकें।
इसी बीच फराह ने अदा शर्मा से सुशांत के पुराने घर और उससे जुड़ी यादों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। अदा ने कहा कि उन्हें मरे हुए इंसानों या भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता। उनकी भगवान में गहरी आस्था है और वह अपनी मां के साथ इसी घर में नियमित रूप से पूजा-पाठ करती हैं। अदा का मानना है कि घर की ऊर्जा अब काफी सकारात्मक है।
वहीं, अदा ने आगे बताया, "मैंने गिलहरी पाली हुई है। मेरे घर में एक टॉय वाली बिल्ली भी है, जिसका इंस्टाग्राम पेज है। इसके अलावा मैंने एक मक्खी भी पाली हुई है। ये मक्खी मेरे ही घर में रहती है।"
वहीं, फराह से बातचीत में अदा ने अपने असली नाम का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनका असली नाम 'चामुंडेश्वरी' है। उनके दोस्तों और करीबियों ने उन्हें डराया था कि इतने भारी-भरकम नाम के साथ उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने अपना नाम बदलकर 'अदा शर्मा' कर किया था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग