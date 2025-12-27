सुशांत सिंह राजपूत के घर में अदा शर्मा ने क्यों नहीं रखा एक भी फर्नीचर? बोलीं- मरे हुए इंसान…

फराह जब अदा के घर पहुंचीं, तो देखा कि अदा के घर में न तो कोई सोफा है, न डाइनिंग टेबल और न ही कोई लग्जरी फर्नीचर। घर के मुख्य हिस्से में बैठने के लिए एक कुर्सी तक नजर नहीं आई। जब फराह ने पूछा तो अदा ने बताया कि वह अपनी मां के साथ जमीन पर बैठकर ही खाना खाती हैं और उनके घर कोई दोस्त भी नहीं आता और ना ही वो पार्टी करती हैं। उनका घर खाली इसलिए भी है क्योंकि उन्हें खाली जगह पसंद हैं ताकि वह घर में आराम से डांस कर सकें या कुछ खेल सकें।