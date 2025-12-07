7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

शादी कैंसिल के बाद पलाश मुच्छल का फूटा गुस्सा, लिखा- सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे…

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Post: स्मृति मंधाना ने जैसे ही पलाश मुच्छल संग शादी कैंसिल को लेकर पोस्ट किया, वैसे ही पलाश ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने लीगल एक्शन की बात कर डाली।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 07, 2025

Palash Muchhal confirms wedding called off with Smriti Mandhana said i take legal action with

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding: भारत की दिग्गज महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की 23 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन अचानक एक दिन पहले खबर आई कि क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। जिस वजह से दोनों की शादी थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी।

इसके बाद पलाश पर कोरियोग्राफर संग रिश्ता होने की खबर आई और एक उन्हीं की महिला दोस्त के साथ पलाश के फ्लर्टी चैट भी लीक हो गए। ऐसे में पलाश पर स्मृति को धोखा देने की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। अब इसी बीच स्मृति ने शादी की खबरों पर बयान दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि उनकी और पलाश की शादी अब नहीं होगी। दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं।

पलाश मुच्छल ने किया शादी कैंसिल पर पोस्ट (Palash Muchhal Post On Smriti Mandhana Wedding Cancelled)

पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के पोस्ट के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया है और मैं अपने व्यक्तिगत रिश्ते (स्मृति के साथ रिलेशनशिप) से पीछे हटता हूं। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि जिस तरह से लोग आसानी से आधारहीन अफवाहों को बल दे रहे थे और वो भी उस चीज को लेकर जो मेरे लिए एक पवित्र रिश्ता था। लोगों को इस तरह से अनवेरीफाइड अटकलों और गॉसिप पर मुझे जज नहीं करना चाहिए था।"

पलाश मुच्छल ने लीगल एक्शन पर की बात (Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding)

पलाश मुच्छल ने आगे कहा, "मेरी टीम अब सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगी। ऐसी सभी गलत अफवाहों और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली चीजों के खिलाफ। सभी का शुक्रिया हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़ा रहने के लिए।"

बता दें, इससे पहले स्मृति मंधाना ने पोस्ट करते हुए कहा था कि इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और हमारी शादी रद्द हो गई है। कृपया दोनों परिवारों की निजता का सम्मान किया जाए।

ये भी पढ़ें

स्मृति मंधाना को धोखा दे रहे थे मंगेतर पलाश मुच्छल? महिला संग चैट के ‘स्क्रीनशॉट’ ने मचाया तहलका
बॉलीवुड
Palaash Muchhal Cheat On Smriti Mandhana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

07 Dec 2025 03:09 pm

Published on:

07 Dec 2025 02:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शादी कैंसिल के बाद पलाश मुच्छल का फूटा गुस्सा, लिखा- सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सिर्फ दादा-दादी ही नहीं, Gen Z भी है बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की फिल्मों के फैन

सिर्फ दादा-दादी ही आज के बच्चे भी है धर्मेंद्र के फिल्मों के फैंस
बॉलीवुड

ईशा देओल को लेकर चिंता में थी सौतेली मां प्रकाश कौर, धर्मेंद्र ने बताई थी इसकी बड़ी वजह

Dharmendra first wife Prakash Kaur loves stepdaughter Esha Deol she was looking suitable groom for stepdaughter Esha Deol
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ की रिकॉर्डतोड़ कमाई! बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, फिर भी विवादों के घेरे फिल्म

Dhurandhar
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने निधन से पहले 3 बार मांगी थी एक ही चीज, डायरेक्टर ने बताया रह गई उनकी ये इच्छा अधूरी

Dharmendra asked for same thing 3 times before his death director anil sharma reveals wish of his remained unfulfilled
बॉलीवुड

Sharmila Tagore: आखिर क्यों पति के उठने से पहले मेकअप करती थीं शर्मीला टैगोर?

Sharmila Tagore Wedding photo
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.