शादी कैंसिल के बाद पलाश मुच्छल का फूटा गुस्सा, लिखा- सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे…

पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के पोस्ट के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया है और मैं अपने व्यक्तिगत रिश्ते (स्मृति के साथ रिलेशनशिप) से पीछे हटता हूं। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि जिस तरह से लोग आसानी से आधारहीन अफवाहों को बल दे रहे थे और वो भी उस चीज को लेकर जो मेरे लिए एक पवित्र रिश्ता था। लोगों को इस तरह से अनवेरीफाइड अटकलों और गॉसिप पर मुझे जज नहीं करना चाहिए था।"