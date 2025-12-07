शादी कैंसिल के बाद पलाश मुच्छल का फूटा गुस्सा, लिखा- सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे…

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना
Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding: भारत की दिग्गज महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की 23 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन अचानक एक दिन पहले खबर आई कि क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। जिस वजह से दोनों की शादी थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी।
इसके बाद पलाश पर कोरियोग्राफर संग रिश्ता होने की खबर आई और एक उन्हीं की महिला दोस्त के साथ पलाश के फ्लर्टी चैट भी लीक हो गए। ऐसे में पलाश पर स्मृति को धोखा देने की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। अब इसी बीच स्मृति ने शादी की खबरों पर बयान दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि उनकी और पलाश की शादी अब नहीं होगी। दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं।
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के पोस्ट के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया है और मैं अपने व्यक्तिगत रिश्ते (स्मृति के साथ रिलेशनशिप) से पीछे हटता हूं। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि जिस तरह से लोग आसानी से आधारहीन अफवाहों को बल दे रहे थे और वो भी उस चीज को लेकर जो मेरे लिए एक पवित्र रिश्ता था। लोगों को इस तरह से अनवेरीफाइड अटकलों और गॉसिप पर मुझे जज नहीं करना चाहिए था।"
पलाश मुच्छल ने आगे कहा, "मेरी टीम अब सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगी। ऐसी सभी गलत अफवाहों और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली चीजों के खिलाफ। सभी का शुक्रिया हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़ा रहने के लिए।"
बता दें, इससे पहले स्मृति मंधाना ने पोस्ट करते हुए कहा था कि इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और हमारी शादी रद्द हो गई है। कृपया दोनों परिवारों की निजता का सम्मान किया जाए।
