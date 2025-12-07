Dharmendra 90th Birthday: धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिवस का बदला वेन्यू, सनी देओल ने लिया ये फैसला? बड़ी वजह आई सामने

मुंबई में ही होगा धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी का कार्यक्रम। (फोटो सोर्स: aapkadharam)
Dharmendra 90th Birthday: बॉलीवुड के ही-मैन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र बीती 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह गए। इस साल धर्मेंद्र अपने 90वां जन्मदिन मानाने वाले थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अपने जन्मदिन से 14 दिन पहले ही दुनिया से चले गए। बता दें कि हर साल 8 दिसंबर को धर्मेंद्र अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे मानते थे। इस साल भले ही वो इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनके परिवार ने हर साल की तरह ही उनका बर्थडे को खास तरीके से मनाने का फैसला किया है। इसके चलते खबर आ रही थी कि उनके 90वां जन्मदिन (Dharmendra 90th Birthday) उनका खंडाला स्थित फार्महाउस में मनाया जाएगा। मगर अब इसमें बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी।
खबर आ रही है कि देओल परिवार ने अभिनेता का जन्मदिन उनके मुंबई स्थित बंगले में ही मानाने का फैसला किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक जानकारी शेयर की गई है। इसपोस्ट के मुताबिक, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की याद में यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होकर 4 बजे तक चलेगा।
इस कार्यक्रम में उनके फैंस बिना किसी पास या रजिस्ट्रेशन का शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही इस पोस्ट में यह भी बताया गया है कि यह कोई जश्न नहीं है, बल्कि धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन की याद में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी। इस कार्यक्रम में उनके फैंस भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। बता दें कि इसमें किसी भी मीडिया कर्मी को आने की अनुमति नहीं है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, सनी देओल और बॉबी देओल ने आखिरी मोमेंट में यह फैसला इसलिए लिया ताकि धर्मेंद्र के फैंस भी उनके 90वें जन्मदिन के मौके पर उनको याद कर सकें और श्रद्धांजलि दे सकें। यही वजह है कि धर्मेंद्र के मुंबई वाले बंगले के दरवाजे उनके फैंस के लिए खोल दिए गए हैं ताकि कोई भी इस समारोह में शामिल होकर श्रद्धांजलि दे सकते हैं और साथ ही देओल परिवार से भी मिल सकते हैं।
सनी देओल और बॉबी देओल ने ये फैसला खंडाला में अनुमति न मिलने की वजह से लिया है. साथ ही फैंस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भी इस फैसले को लिया गया है। अब यह कार्यक्रम धर्मेंद्र के बंगले पर होगा, जिसका पता है, मुंबई धर्मेंद्र का बंगला, जुहू, 11 वीं रोड जेवीपीडी, जुहू। खंडाला फार्महाउस तक पहुंचने में उनको मुश्किल न हो इसलिए, देओल परिवार ने धर्मेंद्र देओल के 90वें जन्मदिन समारोह का स्थान खंडाला से बदल कर मुंबई कर दिया है।
