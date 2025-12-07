Dharmendra 90th Birthday: धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिवस का बदला वेन्यू, सनी देओल ने लिया ये फैसला? बड़ी वजह आई सामने

Dharmendra 90th Birthday: बॉलीवुड के ही-मैन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र बीती 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह गए। इस साल धर्मेंद्र अपने 90वां जन्मदिन मानाने वाले थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अपने जन्मदिन से 14 दिन पहले ही दुनिया से चले गए। बता दें कि हर साल 8 दिसंबर को धर्मेंद्र अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे मानते थे। इस साल भले ही वो इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनके परिवार ने हर साल की तरह ही उनका बर्थडे को खास तरीके से मनाने का फैसला किया है। इसके चलते खबर आ रही थी कि उनके 90वां जन्मदिन (Dharmendra 90th Birthday) उनका खंडाला स्थित फार्महाउस में मनाया जाएगा। मगर अब इसमें बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी।