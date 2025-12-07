धर्मेंद्र को याद कर टूटा सलमान खान के सब्र का बांध, रोते हुए बोले- मेरी मां और धरम जी का…

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने किया धर्मेंद्र को याद। (फोटो सोर्स: @akkidhakar73 and aapkadharam)
Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के दौरान, सलमान खान ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को भावुक श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए शो में चलाया गया, धर्मेंद्र का वो वीडियो, जब धरम पाजी ने बतौर अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ये वीडियो बिग बॉस सीजन 18 का था, जिसमें धर्मेंद्र ने सलामन खान से अगले सीजन में आने का वादा किया था लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया और 24 नवम्बर को उनका देहांत हो गया। बिग बॉस 19 के आखिरी वीकेंड का वार में सलमान उन्हें याद कर भावुक हो गए थे और ग्रैंड फिनाले में उन्होंने धर्मेंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद सलमान खान ने घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स को धर्मेंद्र के निधन की खबर दी। वो खामोश हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धर्मेंद्र के निधन की खबर बताते हुए सलमान ने बताया कि हमने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को खो दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो तकरीबन हर सीजन में बिग बॉस का हिस्सा रहे हैं। धर्मेंद्र को याद करते हुए सलमान ने ये भी बताया कि कैसे उनके करियर का ग्राफ धर्मेंद्र से प्रभावित रहा है।
सलमान ने उन्हें "बॉलीवुड का ही-मैन" बताते हुए उनकी प्रशंसा की और कहा, "इंडस्ट्री में, मैंने सिर्फ उन्हें ही देखा है। प्यार करता हूं, धरम जी। आपकी याद आती है।" ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।
आगे सलमान ने रोते हुए बताया कि धर्मेंद्र का निधन उनके पिता सलीम खान के जन्मदिन (24 नवंबर) पर हुआ और 8 दिसंबर को धर्मेंद्र जी का 90वां जन्मदिन है और इसी दिन मेरी मां सलमा खान का भी जन्मदिन है।
इसके आगे उन्होंने कहा, 'धर्मेंद्र जी ने हमको सनी दिया, बॉबी दिया, ईशा दी, इंडस्ट्री में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जाने से जब हमारा ये हाल है तो जरा सोचिये कि उनके परिवार में सनी देओल, बॉबी देओल, पत्नी प्रकाश कौर के अलावा हेमा जी, ईशा और आहना देओल का क्या हाल होगा।'
आपको बता दें कि बिग बॉस के आखिरी वीकेंड का वार में सलमान धर्मेंद्र के निधन से काफी दुखी थे और उन्होंने धर्मेंद्र के निधन की जानकारी घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स को बिना उनका नाम लिए ही दी थी। उस दिन भी सलमान अपने आंसूं रोक नहीं पाए थे। उन्होंने कंटेस्टेंट्स से कहा था, 'इस हफ्ते हमने एक सितारे को खो दिया है। देश को बड़ा झटका लगा है, इंडस्ट्री का इतना बड़ा लॉस हुआ है। हम सभी को इसका दुख है, मैं काफी उदास हूं और काश आज मुझे ये शो होस्ट नहीं करना होता। लेकिन क्या करें जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।'
बता दें कि धर्मेंद्र और सलमान खान की बॉन्डिंग एक बाप-बेटे जैसी रही है। उनके बीच इतना गहरा रिश्ता है कि धर्मेंद्र उनको अपना बेटा बोलते थे।
