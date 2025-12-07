7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

धर्मेंद्र को याद कर टूटा सलमान खान के सब्र का बांध, रोते हुए बोले- मेरी मां और धरम जी का…

Bigg Boss 19 Grand Finale: ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने याद किया बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र को। उनको याद करते हुए नहीं रुके उनके आंसूं। साथ ही शो में शेयर किया गया धर्मेंद्र की उपस्थिति का पुराना वीडियो।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 07, 2025

Salman khan's tribute to Dharmendra

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने किया धर्मेंद्र को याद। (फोटो सोर्स: @akkidhakar73 and aapkadharam)

Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के दौरान, सलमान खान ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को भावुक श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए शो में चलाया गया, धर्मेंद्र का वो वीडियो, जब धरम पाजी ने बतौर अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ये वीडियो बिग बॉस सीजन 18 का था, जिसमें धर्मेंद्र ने सलामन खान से अगले सीजन में आने का वादा किया था लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया और 24 नवम्बर को उनका देहांत हो गया। बिग बॉस 19 के आखिरी वीकेंड का वार में सलमान उन्हें याद कर भावुक हो गए थे और ग्रैंड फिनाले में उन्होंने धर्मेंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद सलमान खान ने घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स को धर्मेंद्र के निधन की खबर दी। वो खामोश हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धर्मेंद्र के निधन की खबर बताते हुए सलमान ने बताया कि हमने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को खो दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो तकरीबन हर सीजन में बिग बॉस का हिस्सा रहे हैं। धर्मेंद्र को याद करते हुए सलमान ने ये भी बताया कि कैसे उनके करियर का ग्राफ धर्मेंद्र से प्रभावित रहा है।

मैं आपसे प्यार करता हूं, धरम जी, आपकी याद आती है

सलमान ने उन्हें "बॉलीवुड का ही-मैन" बताते हुए उनकी प्रशंसा की और कहा, "इंडस्ट्री में, मैंने सिर्फ उन्हें ही देखा है। प्यार करता हूं, धरम जी। आपकी याद आती है।" ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।

मेरी मां का जन्मदिन भी 8 दिसंबर को होता है- सलमान

आगे सलमान ने रोते हुए बताया कि धर्मेंद्र का निधन उनके पिता सलीम खान के जन्मदिन (24 नवंबर) पर हुआ और 8 दिसंबर को धर्मेंद्र जी का 90वां जन्मदिन है और इसी दिन मेरी मां सलमा खान का भी जन्मदिन है।

इसके आगे उन्होंने कहा, 'धर्मेंद्र जी ने हमको सनी दिया, बॉबी दिया, ईशा दी, इंडस्ट्री में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जाने से जब हमारा ये हाल है तो जरा सोचिये कि उनके परिवार में सनी देओल, बॉबी देओल, पत्नी प्रकाश कौर के अलावा हेमा जी, ईशा और आहना देओल का क्या हाल होगा।'

आपको बता दें कि बिग बॉस के आखिरी वीकेंड का वार में सलमान धर्मेंद्र के निधन से काफी दुखी थे और उन्होंने धर्मेंद्र के निधन की जानकारी घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स को बिना उनका नाम लिए ही दी थी। उस दिन भी सलमान अपने आंसूं रोक नहीं पाए थे। उन्होंने कंटेस्टेंट्स से कहा था, 'इस हफ्ते हमने एक सितारे को खो दिया है। देश को बड़ा झटका लगा है, इंडस्ट्री का इतना बड़ा लॉस हुआ है। हम सभी को इसका दुख है, मैं काफी उदास हूं और काश आज मुझे ये शो होस्ट नहीं करना होता। लेकिन क्या करें जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।'

बता दें कि धर्मेंद्र और सलमान खान की बॉन्डिंग एक बाप-बेटे जैसी रही है। उनके बीच इतना गहरा रिश्ता है कि धर्मेंद्र उनको अपना बेटा बोलते थे।

ये भी पढ़ें

क्या है खूंखार इलियास कश्मीरी का सच? ‘Dhurandhar’ में जिसके किरदार में नजर आ रहे हैं अर्जुन रामपाल
मनोरंजन
Arjun Rampal As Iliyas Kashmiri in hurandhar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Entertainment

Updated on:

08 Dec 2025 01:03 am

Published on:

07 Dec 2025 11:45 pm

Hindi News / Entertainment / धर्मेंद्र को याद कर टूटा सलमान खान के सब्र का बांध, रोते हुए बोले- मेरी मां और धरम जी का…

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गौरव खन्ना ने किया Bigg Boss 19 का खिताब अपने नाम, सलमान खान ने की विजेता की घोषणा

Bigg Boss 19 Winner
TV न्यूज

Dharmendra 90th Birthday: धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिवस का बदला वेन्यू, सनी देओल ने लिया ये फैसला? बड़ी वजह आई सामने

Dharmendra Birthday Celebration Venue Change
मनोरंजन

Bigg Boss 19 Finale में लगेगा ग्लैमर का तड़का, सनी लियोनी, पवन सिंह संग इन नामों से मची हलचल

Bigg Boss 19 Grand Finale
TV न्यूज

शादी कैंसिल के बाद पलाश मुच्छल का फूटा गुस्सा, लिखा- सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे…

Palash Muchhal confirms wedding called off with Smriti Mandhana said i take legal action with
बॉलीवुड

सिर्फ दादा-दादी ही नहीं, Gen Z भी है बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की फिल्मों के फैन

सिर्फ दादा-दादी ही आज के बच्चे भी है धर्मेंद्र के फिल्मों के फैंस
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.