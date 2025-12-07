धर्मेंद्र को याद कर टूटा सलमान खान के सब्र का बांध, रोते हुए बोले- मेरी मां और धरम जी का…

Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के दौरान, सलमान खान ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को भावुक श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए शो में चलाया गया, धर्मेंद्र का वो वीडियो, जब धरम पाजी ने बतौर अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ये वीडियो बिग बॉस सीजन 18 का था, जिसमें धर्मेंद्र ने सलामन खान से अगले सीजन में आने का वादा किया था लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया और 24 नवम्बर को उनका देहांत हो गया। बिग बॉस 19 के आखिरी वीकेंड का वार में सलमान उन्हें याद कर भावुक हो गए थे और ग्रैंड फिनाले में उन्होंने धर्मेंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।