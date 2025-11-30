Dharmendra के निधन के 6 दिन सलमान खान का दर्द आया बाहर, इमोशनल होकर बोले- आखिर में जिंदगी…

सलमान खान ने कहा कि 'देश को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। फैंस को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान और सदमा पहुंचा है। मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं।" इसके आगे सलमान खान ने कहा कि 'भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आई विश कि ये हफ्ते का वीकेंड का वार मैं न कर रहा होता, लेकिन आखिर में जिंदगी चलती रहती है।" सलमान खान का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सलमान खान के इस बयान ने फैंस को इमोशनल कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि सलमान खान और धर्मेंद्र पिता और पुत्र जैसा रिश्ता रखते थे।