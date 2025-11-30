Dharmendra के निधन के 6 दिन सलमान खान का दर्द आया बाहर, इमोशनल होकर बोले- आखिर में जिंदगी…

सलमान खान को आई धर्मेंद्र की याद
Salman Khan On Dharmendra Death: धर्मेंद्र के जाने के बाद अमिताभ बच्चन से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने पोस्ट कर दर्द बयां किया है, लेकिन बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार हैं जिन्हें धर्मेंद्र अपनी परछाई बताते थे। वह सनी या बॉबी देओल नहीं, बल्कि सलमान खान हैं। धर्मेंद्र और सलमान खान एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते थे। धर्मेंद्र का जब से निधन हुआ है तब से ही सलमान खान अपना दर्द अंदर दबाए बैठे थे, लेकिन अचानक उनका वो दर्द बाहर आ गया और भाईजान इमोशनल हो गए। उनका ये वीडियो देखकर उनके फैंस अंदाजा लगा पा रहे हैं कि सलमान पर धर्मेंद्र के निधन का कितना ज्यादा असर हुआ है।
सलमान खान ने धर्मेंद्र को लेकर जो दिल की बात की है वह उन्होंने बिग बॉस 19 के शो वीकेंड का वार में की है। इस दौरान कंटेस्टेंट से बात करते हुए वह काफी इमोशनल हो गए और अपना दुख जाहिर किया। सलमान खान का ये भावुक मोमेंट देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं।
सलमान खान ने कहा कि 'देश को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। फैंस को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान और सदमा पहुंचा है। मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं।" इसके आगे सलमान खान ने कहा कि 'भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आई विश कि ये हफ्ते का वीकेंड का वार मैं न कर रहा होता, लेकिन आखिर में जिंदगी चलती रहती है।" सलमान खान का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सलमान खान के इस बयान ने फैंस को इमोशनल कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि सलमान खान और धर्मेंद्र पिता और पुत्र जैसा रिश्ता रखते थे।
धर्मेंद्र खुद सलमान खान से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि जब उनसे पूछा गया था कि वह किसे अपनी बायोग्राफी में देखना चाहते हैं तो उन्होंने सीधे सलमान खान का नाम लिया था। वह सलमान और अपनी जिंदगी को एक जैसा बताते थे। वहीं, सलमान खान भी धर्मेंद्र को एक पिता जैसा ही सम्मान देते थे। अब उनके जाने के बाद सलमान खान एक दम टूट से गए हैं और उनका ये मैसेज फैंस को भी इमोशनल कर रहा है।
बता दें, धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को अपने मुंबई आवास पर आखिरी सांस ली थी। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें सांस लेने में भी काफी समय से दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वह रिकवर हो रहे थे और घर भी आ गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया।
