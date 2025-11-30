Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Dharmendra के निधन के 6 दिन सलमान खान का दर्द आया बाहर, इमोशनल होकर बोले- आखिर में जिंदगी…

Salman Khan Video on Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन से सलमान खान एक दम टूट से गए हैं। उन्होंने अपने पसंदीदा एक्टर को याद कर इमोशनल बात की है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 30, 2025

Salman Khan gets emotional over Dharmendra demise said At the end life goes on

सलमान खान को आई धर्मेंद्र की याद

Salman Khan On Dharmendra Death: धर्मेंद्र के जाने के बाद अमिताभ बच्चन से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने पोस्ट कर दर्द बयां किया है, लेकिन बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार हैं जिन्हें धर्मेंद्र अपनी परछाई बताते थे। वह सनी या बॉबी देओल नहीं, बल्कि सलमान खान हैं। धर्मेंद्र और सलमान खान एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते थे। धर्मेंद्र का जब से निधन हुआ है तब से ही सलमान खान अपना दर्द अंदर दबाए बैठे थे, लेकिन अचानक उनका वो दर्द बाहर आ गया और भाईजान इमोशनल हो गए। उनका ये वीडियो देखकर उनके फैंस अंदाजा लगा पा रहे हैं कि सलमान पर धर्मेंद्र के निधन का कितना ज्यादा असर हुआ है।

सलमान खान ने किया धर्मेंद्र को याद (Salman Khan Emotional Dharmendra Death)

सलमान खान ने धर्मेंद्र को लेकर जो दिल की बात की है वह उन्होंने बिग बॉस 19 के शो वीकेंड का वार में की है। इस दौरान कंटेस्टेंट से बात करते हुए वह काफी इमोशनल हो गए और अपना दुख जाहिर किया। सलमान खान का ये भावुक मोमेंट देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं।

सलमान खान ने कहा कि 'देश को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। फैंस को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान और सदमा पहुंचा है। मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं।" इसके आगे सलमान खान ने कहा कि 'भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आई विश कि ये हफ्ते का वीकेंड का वार मैं न कर रहा होता, लेकिन आखिर में जिंदगी चलती रहती है।" सलमान खान का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सलमान खान के इस बयान ने फैंस को इमोशनल कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि सलमान खान और धर्मेंद्र पिता और पुत्र जैसा रिश्ता रखते थे।

धर्मेंद्र मानते थे सलमान खान को अपना बेटा (Salman Khan gets emotional over Dharmendra demise)

धर्मेंद्र खुद सलमान खान से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि जब उनसे पूछा गया था कि वह किसे अपनी बायोग्राफी में देखना चाहते हैं तो उन्होंने सीधे सलमान खान का नाम लिया था। वह सलमान और अपनी जिंदगी को एक जैसा बताते थे। वहीं, सलमान खान भी धर्मेंद्र को एक पिता जैसा ही सम्मान देते थे। अब उनके जाने के बाद सलमान खान एक दम टूट से गए हैं और उनका ये मैसेज फैंस को भी इमोशनल कर रहा है।

धर्मेंद्र का हुआ निधन (Dharmendra Death)

बता दें, धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को अपने मुंबई आवास पर आखिरी सांस ली थी। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें सांस लेने में भी काफी समय से दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वह रिकवर हो रहे थे और घर भी आ गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया।

ईशा देओल ने 30 साल की उम्र में की थी सौतेली मां प्रकाश कौर से मुलाकात, बोलीं थी- उन्होंने मुझे…
बॉलीवुड
When Esha Deol visited Dharmendra house first time she met prakash kaur then she revealed what happened

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dharmendra के निधन के 6 दिन सलमान खान का दर्द आया बाहर, इमोशनल होकर बोले- आखिर में जिंदगी…

