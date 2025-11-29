धर्मेंद्र के जाने पर फिर छलका अमिताभ बच्चन का दर्द, पोस्ट में लिखा- जिन लोगों पर बीत रही…

धर्मेंद्र के जाने का दुख अमिताभ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने हाल ही के दिनों में अपने कई करीबी दोस्तों को खोया है, जिसमें से एक धर्मेंद्र भी हैं। एक्टर के निधन के 24 घंटे बाद अमिताभ बच्चन ने इमोशनल पोस्ट कर उन्हें बहादुर दिग्गज बताया था और अब एक बार फिर उन्होंने पोस्ट में अपना दर्द लिखा है। एक छोटा, लेकिन गहरा संदेश पोस्ट करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, “कुछ क्षण, जीवन के जीना।” बिग बी के इस पोस्ट को जब तक फैंस समझ पाते उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर दिया और उसमें भी वह भावुक नजर आए।