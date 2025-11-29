हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से क्यों बनाई थी दूरी? असली वजह आई सामने!

Hema Malini Not Join Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र ने निधन को 5 दिन हो चुके हैं। उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। एक्टर के निधन के बाद उनके दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने प्रेयर मीट का आयोजन किया था। जिसमें लोगों को उम्मीद थी कि उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी इसमें शामिल होंगी, लेकिन वह और उनकी दोनों बेटियां ईशा और अहाना ने इस आयोजन से दूरी बनाकर रखी। पहले कहा जा रहा था कि सनी देओल ने सौतेली मां हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को इनवाइट नहीं किया है, लेकिन अब एक और बड़ी वजह का खुलासा हुआ है।