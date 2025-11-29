Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से क्यों बनाई थी दूरी? असली वजह आई सामने!

Hema Malini Dharmendra Prayer Meet: हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट जॉइन क्यों नहीं की? इसकी बड़ी वजह न प्रकाश कौर और ना ही सनी देओल हैं। अब एक अलग कारण सामने आ रहा है जो लोगों को हैरान कर रहा है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 29, 2025

Why Dharmendra Prayer Meet not invite hema malini this big reason revealed fans shocked

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी को रखा गया दूर?

Hema Malini Not Join Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र ने निधन को 5 दिन हो चुके हैं। उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। एक्टर के निधन के बाद उनके दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने प्रेयर मीट का आयोजन किया था। जिसमें लोगों को उम्मीद थी कि उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी इसमें शामिल होंगी, लेकिन वह और उनकी दोनों बेटियां ईशा और अहाना ने इस आयोजन से दूरी बनाकर रखी। पहले कहा जा रहा था कि सनी देओल ने सौतेली मां हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को इनवाइट नहीं किया है, लेकिन अब एक और बड़ी वजह का खुलासा हुआ है।

धर्मेंद की 27 नवंबर को हुई थी प्रेयर मीट (Why Hema Malini Not Join Dharmendra Prayer Meet)

धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बेटों ने मुंबई के ताज लैंड्स एंड में म्यूजिक नाइट रखी थी, जिसमें धर्मेंद्र की 89 साल की जिंदगी के शानदार सफर का जश्न मनाया गया था। जहां, प्रेयर मीट में पूरा बॉलीवुड पहुंचा था, वहीं हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को इससे अलग रखा गया था।

हेमा मालिनी ने जब धर्मेंद्र से साल 1980 में शादी की थी तो वह पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। सनी देओल की उम्र उस समय 23 साल थी और बॉबी देओल महज 11 साल के थे। दोनों बच्चों को पिता की दूसरी शादी से बेहद सदमा लगा था और वह इसके खिलाफ थे, लेकिन समय के साथ-साथ और एक इंडस्ट्री में रहते हुए सनी देओल ने पिता की दूसरी शादी को स्वीकार कर लिया था। कहा ये भी जाता है कि दोनों भाईयों ने पिता की दूसरी शादी के समय कसम खाई थी कि वह जिंदगी में कभी हेमा मालिनी से बात नहीं करेंगे।

हेमा मालिनी को रखा गया प्रेयर मीट से दूर? (Dharmendra Prayer Meet)

हालांकि, बाद में हेमा मालिनी के लिए सनी देओल की नाराजगी बेहद कम हो गई थी, लेकिन बॉबी देओल ने कभी हेमा मालिनी को माफ नहीं किया और वह कभी उन्हें और उनकी बेटियों को स्वीकार नहीं कर पाए। ऐसे में नेटिजेंस का कहना है कि सनी देओल या प्रकाश कौर की वजह से नहीं बल्कि धर्मेंद्र के दूसरे परिवार से दूरी बॉबी देओल की वजह से ही बनी है और उन्हीं की वजह से जानबूझकर हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को इससे दूर रखा गया।

अजिता और विजेता भी नहीं करती हेमा मालिनी को पसंद

कहा जाता है कि केवल बॉबी देओल ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र की दोनों बेटियां अजीता और विजेता भी अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी और उनकी बेटियों से बात नहीं करतीं। वहीं, जब से धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की तब से लेकर अब तक कभी प्रकाश कौर और हेमा मालिनी नहीं मिलीं हैं। दोनों को धर्मेंद्र ने हमेशा अलग रखा। कहा ये भी जा रहा है कि शायद इस वजह से भी हेमा मालिनी प्रेयर मीट में नहीं गईं ताकि कोई शर्मिंदगी भरी बात न हो जाए।

24 नवंबर को हुआ था धर्मेंद्र का निधन

बता दें, धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को उनके मुंबई के आवास पर हुआ था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया था, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और फिर अचानक उनकी हालत खराब हो गई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से क्यों बनाई थी दूरी? असली वजह आई सामने!

