‘काश! मेरे बाऊजी मेरे दोस्त…’, जब धर्मेंद्र ने अपने पिता के लिए बोली थी ये बात

मुझे लगता है कि अगर आज मेरे बाऊजी मेरे दोस्त भी होते तो कितना अच्छा होता। हमारी जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत मिस करते हैं। बच्चों के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी होता है। आज जब मेरे बच्चों के पास मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है, तो मैं ये मिस करता हूं। सनी और बॉबी मेरे पास बैठते नहीं हैं, वो बहुत बिजी हैं, बस कहते हैं पापा मैं यहां जा रहा हूं, पापा मेरा शूट है और मैं अकेला बैठ रहता हूं। मैं भी ऐसा करता था, मैं बिजी था। मेरे बाऊजी कभी वॉचमैन के पास बैठकर देख रहे हैं। कुर्सी पर बैठकर अपनी छड़ी पर माथा टिकाए कुछ न कुछ सोचते रहते थे। जब मैं पूछता था कि क्या बाऊजी क्या सोच रहे हो आप, कुछ चाहिए आपको। वो कहते थे तुम शूटिंग से जल्दी आ जाया करो, मेरे पास आकर थोड़ी देर बैठ जाया करो। फिर मैं उनको गले लगाकर निकल जाता था।