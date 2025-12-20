20 दिसंबर 2025,

मनोरंजन

FACT CHECK: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर फैल रही अफवाहें है सच, जानें क्या है मामला

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding News: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन ये खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। दोनों एक्टर्स ने ऐसी किसी भी शादी की पुष्टि नहीं की है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 20, 2025

FACT CHECK: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर फैल रही अफवाहें है सच, जानें क्या है मामला

रश्मिका-विजय देवरकोंडा (सोर्स: X)

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding News: साउथ एक्टर्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गए है। इस कपल ने अक्टूबर में हैदराबाद में अपने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में सगाई की थी और अब ऐसी खबरें आ रही है कि दोनों ने शादी कर ली हैं, कपल की शादी की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो रही है, जिससे कई फैंस को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चुपके से शादी कर ली है।

जानें क्या है मामला

इंस्टाग्राम यूजर गुंती श्रीकला नागराजू की शेयर की गई वायरल तस्वीरें AI से बनी हुई है। इस फोटो में साफ देखा जा सकता है कि तस्वीरों में रश्मिका और विजय पारंपरिक शादी के कपड़े पहने, मालाओं से सजे और महेश बाबू और उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे थे। फूलों की सजावट और बैकग्राउंड में #विजय और रश्मिका लिखे शब्दों पर ना जाए, ये गलत खबर है।

बता दें, हैदराबाद में रश्मिका के 'द गर्लफ्रेंड' सक्सेस इवेंट में फैंस को इस कपल की केमिस्ट्री में बारें में पता चला था और सेलिब्रेशन के दौरान, विजय ने रश्मिका का हाथ पकड़ा उन्हें Kiss किया, जो एक प्यारा-सा पल था जिसने तुरंत सुर्खियां बटोर लीं। जब वो रश्मिका को प्यार से देख रहे थें, तो वो साफ तौर पर शरमा रही थी, जिससे वहां मौजूद लोगों के लिए ये मोमेंट और भी प्यारा लग रहा था। हाल ही में एक इंटरव्यू में रश्मिका ने सगाई और फरवरी में शादी की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी थी, जिसमें उन्होंने राजस्थान में संभावित डेस्टिनेशन वेडिंग का जिक्र किया था।

रश्मिका ने अफवाहों पर बात की

रश्मिका ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत के दौरान इन अफवाहों पर बात की। उन्होंने न तो इस खबर से इनकार किया और न ही इसे कन्फर्म किया, लेकिन सब्र रखने को कहा। ​​रश्मिका ने बताया, "मैं शादी को कन्फर्म या मना नहीं करना चाहूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि जब इस बारे में बात करनी होगी, तो हम करेंगे," उन्होंने अभी पब्लिक में डिटेल्स न बताने का फैसला किया।

इतना ही नहीं, फिल्म थम्मा के एक और प्रमोशनल इवेंट के दौरान जब रश्मिका से उनकी सगाई के बारे में पूछा गया तो शर्माते हुए, उन्होंने जवाब दिया, 'हर कोई इसके बारे में जानता है,' इस जवाब ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया। इस बीच, विजय की टीम ने कथित तौर पर कन्फर्म किया है कि शादी अगले साल के लिए प्लान की गई है, जिससे उनके फॉलोअर्स बहुत खुश हैं।

Published on:

20 Dec 2025 09:08 am

Hindi News / Entertainment / FACT CHECK: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर फैल रही अफवाहें है सच, जानें क्या है मामला

