FACT CHECK: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर फैल रही अफवाहें है सच, जानें क्या है मामला

बता दें, हैदराबाद में रश्मिका के 'द गर्लफ्रेंड' सक्सेस इवेंट में फैंस को इस कपल की केमिस्ट्री में बारें में पता चला था और सेलिब्रेशन के दौरान, विजय ने रश्मिका का हाथ पकड़ा उन्हें Kiss किया, जो एक प्यारा-सा पल था जिसने तुरंत सुर्खियां बटोर लीं। जब वो रश्मिका को प्यार से देख रहे थें, तो वो साफ तौर पर शरमा रही थी, जिससे वहां मौजूद लोगों के लिए ये मोमेंट और भी प्यारा लग रहा था। हाल ही में एक इंटरव्यू में रश्मिका ने सगाई और फरवरी में शादी की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी थी, जिसमें उन्होंने राजस्थान में संभावित डेस्टिनेशन वेडिंग का जिक्र किया था।