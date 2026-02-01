Jagjit Singh Birth Anniversary: जगजीत सिंह के इस रूप को आप नहीं जानते!

जगजीत सिंह की यात्राओं के प्रबंधक और बरसों तक सचिव की भूमिका निभाने वाले कुलदीप देसाई बताते हैं- मेरे परिचितों में से किसी एक की बेटी का ब्याह तय हो गया था ।शायद भंवरलाल नाम था उनका। तो वे जगजीत सिंह का कार्यक्रम कराना चाहते थे। शादी के लिए दो - तीन लाख रूपए की ज़रूरत थी।अगर वे जगजीत का शो कराते तो इतना लाभ उनको आसानी से हो सकता था या हो सकता है कि न भी होता। तो वे आए। मैं वहीं बैठा हुआ था। जगजीत ने उनसे कुछ नहीं कहा।एक हफ़्ते बाद मुझे और उसे बुलाया कि वह शो के लिए आवश्यक तकनीकी प्रबंध कर ले। जब वह घर से जाने लगा, तो बेटी की शादी के लिए जगजीत ने मिठाई का एक पैकेट शुभकामनाओं के तौर पर दिया। घर जाकर उसने मिठाई का डिब्बा खोला तो दंग रह गया। उसमें एक पैकेट में दो लाख रूपए रखे हुए थे।बाद में बॉस ने मुझसे कहा कि उस शहर में दो लाख रूपए का मुनाफ़ा उसे मेरा शो कराने से नहीं होता। बेटी की शादी के लिए उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती।