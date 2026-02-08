सुशांत केस के सालों बाद रिया चक्रवर्ती का छलका दर्द, बोलीं- लोग बहुत खराब…नहीं दिया किसी ने काम

Rhea Chakraborty Emotional On Not Getting Work: बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी विवाद की वजह से नहीं, बल्कि अपने संघर्ष और वापसी की कहानी को लेकर। सात साल के लंबे अंतराल के बाद रिया अभिनय की दुनिया में लौटने जा रही हैं। इस वापसी से पहले उन्होंने अपने जीवन के उस दौर पर खुलकर बात की, जब उनके लिए काम के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और उन्हें अपने सबसे बड़े सपने को छोड़ने तक का मन बना लेना पड़ा था।