8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सुशांत केस के सालों बाद रिया चक्रवर्ती का छलका दर्द, बोलीं- लोग बहुत खराब…नहीं दिया किसी ने काम

Rhea Chakraborty Emotional On Not Getting Work: अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने हाल ही के कुछ सालों में एक बार फिर इंडस्ट्री में कमबैक किया है। रिया ने हाल ही में इंटरव्यू में एक बार फिर उस मुश्किल दौर को याद किया है जब उन्हें किसी ने काम नहीं दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 08, 2026

Rhea Chakraborty Emotional On Not Getting Work

Rhea Chakraborty (सोर्स- एक्स)

Rhea Chakraborty Emotional On Not Getting Work: बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी विवाद की वजह से नहीं, बल्कि अपने संघर्ष और वापसी की कहानी को लेकर। सात साल के लंबे अंतराल के बाद रिया अभिनय की दुनिया में लौटने जा रही हैं। इस वापसी से पहले उन्होंने अपने जीवन के उस दौर पर खुलकर बात की, जब उनके लिए काम के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और उन्हें अपने सबसे बड़े सपने को छोड़ने तक का मन बना लेना पड़ा था।

रिया को जब नहीं दिया किसी ने भी काम (Rhea Chakraborty Emotional On Not Getting Work)

रिया चक्रवर्ती ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब इंडस्ट्री में कोई उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। लगातार आलोचना, शक और सामाजिक बहिष्कार ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि अभिनय, जिसके लिए उन्होंने एक दशक से ज्यादा समय तक मेहनत की थी, उसे छोड़ने का फैसला आसान नहीं था। इस सच को स्वीकार करने में उन्हें थेरेपी के कई सेशन से गुजरना पड़ा।

सपनों को अलविदा कहने की तैयारी (Rhea Chakraborty Emotional On Not Getting Work)

रिया ने बताया कि उस दौर में उन्होंने खुद को यह समझा लिया था कि अब अभिनय उनके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा। काम न मिलने की निराशा इतनी गहरी थी कि उन्होंने इस बारे में सोचना तक बंद कर दिया था। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से वह पूरी तरह थक चुकी थीं। गिरफ्तारी और उसके बाद की घटनाओं ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया।

सुशांत केस के बाद शुरू हुआ संघर्ष

2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुए विवाद और ड्रग्स केस में गिरफ्तारी ने रिया को समाज की नजरों में कठघरे में खड़ा कर दिया। भले ही बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन करियर पर इसका गहरा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि वह तुरंत वापसी के लिए तैयार नहीं थीं, उन्हें खुद को संभालने के लिए समय चाहिए था।

हंसल मेहता की सीरीज से वापसी

जब फिल्ममेकर हंसल मेहता की वेब सीरीज का प्रस्ताव उनके पास आया, तो रिया ने पहले इसे ठुकरा दिया। उन्हें लगा कि अभिनय अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन हंसल मेहता और लेखकों ने उन्हें समझाया कि इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करने का दबाव नहीं है, नतीजे मायने नहीं रखते। यही बात रिया को छू गई और उन्होंने हां कह दी। सेट पर लौटना उनके लिए साइकिल चलाने जैसा था- जो कभी भुलाया नहीं जा सकता।

दोस्तियां जो ढाल बन गईं

रिया के लिए ये सफर अकेले तय करना संभव नहीं था। उन्होंने भावुक होकर बताया कि उनकी महिला दोस्तों ने उन्हें सच्ची दोस्ती का मतलब सिखाया। मुश्किल वक्त में बिना शर्त साथ देना, जब खुद उनका करियर और नाम दांव पर लग सकता था, उनके लिए अविश्वसनीय था। रिया ने शिबानी दांडेकर को अपनी बहन जैसा बताया और खुलासा किया कि उनके समर्थन की वजह से शिबानी को ब्रांड काम तक गंवाना पड़ा, जिसका पता उन्हें काफी बाद में चला।

रिया का कहना है कि एक तरफ उन्होंने इंसानियत का सबसे बदसूरत चेहरा देखा, तो दूसरी तरफ सबसे खूबसूरत रूप भी। आज जब वो फिर से अभिनय की दुनिया में कदम रख रही हैं, तो ये वापसी सिर्फ एक करियर मूव नहीं, बल्कि हिम्मत, धैर्य और उम्मीद की जीत है।

ये भी पढ़ें

आधी रात सरकारी कॉलेज में अवैध तरीके से घुसे आमिर खान-अरिजीत सिंह? CCTV फुटेज आया सामने, प्रिंसिपल ने लगाया आरोप
बॉलीवुड
Arijit Singh-Aamir Khan Illegal Entry Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Feb 2026 02:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुशांत केस के सालों बाद रिया चक्रवर्ती का छलका दर्द, बोलीं- लोग बहुत खराब…नहीं दिया किसी ने काम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

7 साल बड़े क्रिकेट होस्ट संग सात फेरे लेंगी कृतिका कामरा, शादी की तैयारियों में जुटा कपल

Kritika Kamra & Gaurav Kapur To Tie The Knot
बॉलीवुड

‘मस्ती 4’ की एक्ट्रेस की प्राइवेट चैट हुए लीक? साइबर ठगी की शिकार हुईं रुही सिंह, अभिनेत्री ने दी वॉर्निंग

Mastiii 4 Actress Ruhi Singh Private Chats Leaked
बॉलीवुड

रणबीर की ‘रामायण’ में ये डांसर निभाएगा मेघनाद का किरदार, विक्रांत मैसी को किया रिप्लेस!

नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फेमस डांसर को मेघनाथ के लिए चुना गया है। वहीं पहले खबर थी कि विक्रांत मैसी ये रोल करेंगे, लेकिन अब उन खबरों पर विराम लग चुका है।
बॉलीवुड

अचानक लड़खड़ाकर गिरे 60 साल के आमिर खान, पिकलबॉल खेलते हुए खोया बैलेंस, वीडियो वायरल

Aamir Khan Pickleball Fall
बॉलीवुड

राजपाल यादव ने क्यों किया तिहाड़ जेल में सरेंडर? 4 दिन बाद सच्चाई आई सामने

राजपाल यादव इस समय जेल में हैं। उन्होंने हाल ही में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। अब उन्हें अपनी 6 महीने के सजा काटनी होगी। आइये जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.