सुशांत केस के सालों बाद रिया चक्रवर्ती का छलका दर्द, बोलीं- लोग बहुत खराब…नहीं दिया किसी ने काम

Rhea Chakraborty (सोर्स- एक्स)
Rhea Chakraborty Emotional On Not Getting Work: बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी विवाद की वजह से नहीं, बल्कि अपने संघर्ष और वापसी की कहानी को लेकर। सात साल के लंबे अंतराल के बाद रिया अभिनय की दुनिया में लौटने जा रही हैं। इस वापसी से पहले उन्होंने अपने जीवन के उस दौर पर खुलकर बात की, जब उनके लिए काम के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और उन्हें अपने सबसे बड़े सपने को छोड़ने तक का मन बना लेना पड़ा था।
रिया चक्रवर्ती ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब इंडस्ट्री में कोई उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। लगातार आलोचना, शक और सामाजिक बहिष्कार ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि अभिनय, जिसके लिए उन्होंने एक दशक से ज्यादा समय तक मेहनत की थी, उसे छोड़ने का फैसला आसान नहीं था। इस सच को स्वीकार करने में उन्हें थेरेपी के कई सेशन से गुजरना पड़ा।
रिया ने बताया कि उस दौर में उन्होंने खुद को यह समझा लिया था कि अब अभिनय उनके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा। काम न मिलने की निराशा इतनी गहरी थी कि उन्होंने इस बारे में सोचना तक बंद कर दिया था। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से वह पूरी तरह थक चुकी थीं। गिरफ्तारी और उसके बाद की घटनाओं ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया।
2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुए विवाद और ड्रग्स केस में गिरफ्तारी ने रिया को समाज की नजरों में कठघरे में खड़ा कर दिया। भले ही बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन करियर पर इसका गहरा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि वह तुरंत वापसी के लिए तैयार नहीं थीं, उन्हें खुद को संभालने के लिए समय चाहिए था।
जब फिल्ममेकर हंसल मेहता की वेब सीरीज का प्रस्ताव उनके पास आया, तो रिया ने पहले इसे ठुकरा दिया। उन्हें लगा कि अभिनय अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन हंसल मेहता और लेखकों ने उन्हें समझाया कि इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करने का दबाव नहीं है, नतीजे मायने नहीं रखते। यही बात रिया को छू गई और उन्होंने हां कह दी। सेट पर लौटना उनके लिए साइकिल चलाने जैसा था- जो कभी भुलाया नहीं जा सकता।
रिया के लिए ये सफर अकेले तय करना संभव नहीं था। उन्होंने भावुक होकर बताया कि उनकी महिला दोस्तों ने उन्हें सच्ची दोस्ती का मतलब सिखाया। मुश्किल वक्त में बिना शर्त साथ देना, जब खुद उनका करियर और नाम दांव पर लग सकता था, उनके लिए अविश्वसनीय था। रिया ने शिबानी दांडेकर को अपनी बहन जैसा बताया और खुलासा किया कि उनके समर्थन की वजह से शिबानी को ब्रांड काम तक गंवाना पड़ा, जिसका पता उन्हें काफी बाद में चला।
रिया का कहना है कि एक तरफ उन्होंने इंसानियत का सबसे बदसूरत चेहरा देखा, तो दूसरी तरफ सबसे खूबसूरत रूप भी। आज जब वो फिर से अभिनय की दुनिया में कदम रख रही हैं, तो ये वापसी सिर्फ एक करियर मूव नहीं, बल्कि हिम्मत, धैर्य और उम्मीद की जीत है।
