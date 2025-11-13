छुप-छुपकर नहीं, अब खुलेआम! विजय देवरकोंडा और रश्मिका की मोहब्बत हुई सरेआम, वीडियो वायरल

विजय देवरकोंडा और रश्मिका (सोर्स: X #VijayDeverakonda )
Vijay Deverakonda Rashmika Confirm Relation: साउथ के चहेते सितारें विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के अफेयर की खबरें काफी लंबे वक्त से फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में फैली है और दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को प्राइवेट रखा और डेटिंग के सवालों पर चुप्पी साधते हुए बचते रहे है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि छुपना-छिपाना खत्म हो गया है।
क्योंकि हाल ही में फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के एक पब्लिक इवेंट में विजय ने सरेआम रश्मिका पर जमकर प्यार लुटाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस के कमेंट आने भी शुरू हो गए है।
दरअसल, ये प्यारा मोमेंट रश्मिका मंदाना की हालिया फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के सक्सेस इवेंट में देखने को मिला है। खबरों के अनुसार, विजय और रश्मिका ने अक्टूबर में प्राइवेट तरीके से सगाई भी कर ली है, लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी साधे रखी है। बता दें, फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' की सफलता का जश्न मनाने जब विजय स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने अपने फैंस को एक ऐसा सरप्राइज दिया, जिसका फैंस इंतजार कर रहे थे।
जैसे ही विजय देवरकोंडा स्टेज पर आए, उन्होंने तुरंत रश्मिका का हाथ थामा और प्यारी निगाहो से उनकी ओर देखा। इससे पहले कि कोई कुछ और समझ पाता, विजय ने सबके सामने रश्मिका के हाथ पर एक प्यार भरा Kiss किया। तो वहीं, रश्मिका के चेहरे पर आई शर्मीली-सी मुस्कान ने इस सीन को और भी दिलचस्प बना दिया। ये मोमेंट कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो गया।
इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद दोनों के फैंस में खुशी की लहर है और कमेंट सेक्शन में दिलों और इमोजी की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'अब्बा! आखिरकार ये पल देखने को मिला।' वहीं दूसरे ने यूजर ने कमेंट किया, 'अब समझ आया, कि असली गर्लफ्रेंड कौन है।' ये प्यारा-सा लम्हा भले ही कुछ सेकंड का था, लेकिन वहां मौजूद फैंस की तालियों ने इसे यादगार बना दिया।
कई फैंस इसे दोनों की शादी का पहला इशारा मान रहे हैं। बता दें कि विजय और रश्मिका ने इस पर अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। ये घटना उन सभी अटकलों पर विराम लगाती दिख रही है, जो लंबे समय से उनके रिश्ते को लेकर चल रही थीं। फैंस अब इस जोड़ी को शादी के बंधन में बंधते हुए देखने का इंतजार कर रहे हैं।
