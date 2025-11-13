छुप-छुपकर नहीं, अब खुलेआम! विजय देवरकोंडा और रश्मिका की मोहब्बत हुई सरेआम, वीडियो वायरल

जैसे ही विजय देवरकोंडा स्टेज पर आए, उन्होंने तुरंत रश्मिका का हाथ थामा और प्यारी निगाहो से उनकी ओर देखा। इससे पहले कि कोई कुछ और समझ पाता, विजय ने सबके सामने रश्मिका के हाथ पर एक प्यार भरा Kiss किया। तो वहीं, रश्मिका के चेहरे पर आई शर्मीली-सी मुस्कान ने इस सीन को और भी दिलचस्प बना दिया। ये मोमेंट कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो गया।