‘मैं उसके लिए गोली खा सकती हूं…’ रश्मिका ने शादी और अपने पार्टनर को लेकर दिया जवाब

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (सोर्स: X @iamRashmika)
Rashmika and Vijay Wedding: साउथ एक्टर्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। खबरों के अनुसार ये दोनों अगले साल राजस्थान के उदयपुर में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। तो आइए जानें कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है।
साउथ एक्टर्स रश्मिका और विजय दोनों में से किसी ने भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन उनकी टीमों के बयानों और उनके अपने पब्लिक कमेंट्स के कारण से अटकलें तेज हो गई हैं। हाल में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म 'थम्मा' के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान रश्मिका से उनकी सगाई और के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा 'इसके बारे में सब जानते हैं, 'इस कमेंट ने फैंस का ऑनलाइन काफी ध्यान खींचा है।'
26 फरवरी, 2026 को राजस्थान के उदयपुर में एक शानदार लेकिन प्राइवेट शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं मिली है। इससे पहले कपल ने 3 अक्टूबर, 2025 को हैदराबाद में विजय के घर पर परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में गुपचुप सगाई कर ली थी।
इन अफवाहों को विजय के कैंप के एक करीबी ने बताया कि 'ये कपल सच में अगले साल शादी करने की प्लानिंग कर रहा है,' जिससे ये पता चलता है कि फरवरी में होने वाली सेरेमनी की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। शादी साउथ इंडियन और राजस्थानी रीति-रिवाजों का मिक्स होगी, जो दोनों एक्टर्स की कल्चर और फिल्म इंडस्ट्री में उनके स्टेटस को दिखाएगी।
दरअसल, indiaforums.com के अनुसार उनकी सगाई की अफवाहें सबसे पहले अक्टूबर में तब सामने आईं जब रश्मिका अपने पालतू कुत्ते ऑरा के साथ एक वीडियो में एक खास हीरे की अंगूठी पहने हुए दिखीं। उसी समय के आसपास, विजय भी आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साईं बाबा महा समाधि की यात्रा के दौरान वैसी ही अंगूठी पहने हुए दिखे, जिससे अफवाहे और भी बढ़ गईं।
रश्मिका ने ऑनेस्ट टाउनहॉल के इंटरव्यू में बताया, 'सच कहूं तो मुझे ऐसा इंसान पसंद है, जो मुझे समझ सके। यहां अपने नजरिए से जिंदगी को समझने की बात है। जैसे कि वो सिचुएशंस को कैसे देखता है? मैं क्या चाहती हूं, और जो समझने के लिए तैयार हो। कोई ऐसा, जो वाकई अच्छा हो और मेरे साथ या मेरे लिए लड़ सके। अगर कल को मेरे खिलाफ जंग होती तो मुझे पता है कि वो इंसान मेरे साथ लड़ेगा। मैं भी ऐसा ही करूंगी। मैं किसी भी दिन उसके लिए गोली खा सकती हूं। मैं ऐसी ही इंसान हूं।'
रश्मिका ने आगे बताया, ' हां मैं विजय से शादी करना चाहूंगी।' उनकी ये बात सुन वहां मौजूद ऑडियंस ने उन्हें जमकर चीयर किया और अब फैंस में खुशी की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तेजी से मीम्स बनने शूरू हो गए है।
दरअसल, रश्मिका और विजय पहली बार अपनी हिट 2018 की फिल्म 'गीता गोविंदम' के सेट पर मिले थे और बाद में 'डियर कॉमरेड' (2019) में फिर से साथ काम किया। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने फैंस के बीच रियल लाइफ रोमांस के बारे में काफी चर्चा शुरू कर दी थी। इस रिश्ते से पहले, रश्मिका की 2017 में कन्नड़ एक्टर रक्षित शेट्टी से कुछ समय के लिए सगाई हुई थी, लेकिन वे 2018 में अलग हो गए थे।
बड़ी खबरेंView All
टॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग