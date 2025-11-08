Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

‘मैं उसके लिए गोली खा सकती हूं…’ रश्मिका ने शादी और अपने पार्टनर को लेकर दिया जवाब

Rashmika and Vijay Wedding: साउथ सिनेमा के फेमस कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जिसमें दोनों ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है, जिसके बाद अब जल्द ही उनकी शादी की शहनाई बजने वाली है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 08, 2025

गुपचुप तरीके से की इंगेजमेंट अब जल्द बजने वाली है, रश्मिका-विजय की शादी की शहनाई, आया अपडेट

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (सोर्स: X @iamRashmika)

Rashmika and Vijay Wedding: साउथ एक्टर्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। खबरों के अनुसार ये दोनों अगले साल राजस्थान के उदयपुर में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। तो आइए जानें कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है।

रश्मिका-विजय की शादी की शहनाई

साउथ एक्टर्स रश्मिका और विजय दोनों में से किसी ने भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन उनकी टीमों के बयानों और उनके अपने पब्लिक कमेंट्स के कारण से अटकलें तेज हो गई हैं। हाल में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म 'थम्मा' के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान रश्मिका से उनकी सगाई और के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा 'इसके बारे में सब जानते हैं, 'इस कमेंट ने फैंस का ऑनलाइन काफी ध्यान खींचा है।'

26 फरवरी, 2026 को राजस्थान के उदयपुर में एक शानदार लेकिन प्राइवेट शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं मिली है। इससे पहले कपल ने 3 अक्टूबर, 2025 को हैदराबाद में विजय के घर पर परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में गुपचुप सगाई कर ली थी।

विजय के कैंप के एक करीबी ने बताया

इन अफवाहों को विजय के कैंप के एक करीबी ने बताया कि 'ये कपल सच में अगले साल शादी करने की प्लानिंग कर रहा है,' जिससे ये पता चलता है कि फरवरी में होने वाली सेरेमनी की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। शादी साउथ इंडियन और राजस्थानी रीति-रिवाजों का मिक्स होगी, जो दोनों एक्टर्स की कल्चर और फिल्म इंडस्ट्री में उनके स्टेटस को दिखाएगी।

दरअसल, indiaforums.com के अनुसार उनकी सगाई की अफवाहें सबसे पहले अक्टूबर में तब सामने आईं जब रश्मिका अपने पालतू कुत्ते ऑरा के साथ एक वीडियो में एक खास हीरे की अंगूठी पहने हुए दिखीं। उसी समय के आसपास, विजय भी आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साईं बाबा महा समाधि की यात्रा के दौरान वैसी ही अंगूठी पहने हुए दिखे, जिससे अफवाहे और भी बढ़ गईं।

रश्मिका ने इंटरव्यू में बताया

रश्मिका ने ऑनेस्ट टाउनहॉल के इंटरव्यू में बताया, 'सच कहूं तो मुझे ऐसा इंसान पसंद है, जो मुझे समझ सके। यहां अपने नजरिए से जिंदगी को समझने की बात है। जैसे कि वो सिचुएशंस को कैसे देखता है? मैं क्या चाहती हूं, और जो समझने के लिए तैयार हो। कोई ऐसा, जो वाकई अच्छा हो और मेरे साथ या मेरे लिए लड़ सके। अगर कल को मेरे खिलाफ जंग होती तो मुझे पता है कि वो इंसान मेरे साथ लड़ेगा। मैं भी ऐसा ही करूंगी। मैं किसी भी दिन उसके लिए गोली खा सकती हूं। मैं ऐसी ही इंसान हूं।'

रश्मिका ने आगे बताया, ' हां मैं विजय से शादी करना चाहूंगी।' उनकी ये बात सुन वहां मौजूद ऑडियंस ने उन्हें जमकर चीयर किया और अब फैंस में खुशी की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तेजी से मीम्स बनने शूरू हो गए है।

ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री

दरअसल, रश्मिका और विजय पहली बार अपनी हिट 2018 की फिल्म 'गीता गोविंदम' के सेट पर मिले थे और बाद में 'डियर कॉमरेड' (2019) में फिर से साथ काम किया। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने फैंस के बीच रियल लाइफ रोमांस के बारे में काफी चर्चा शुरू कर दी थी। इस रिश्ते से पहले, रश्मिका की 2017 में कन्नड़ एक्टर रक्षित शेट्टी से कुछ समय के लिए सगाई हुई थी, लेकिन वे 2018 में अलग हो गए थे।

ये भी पढ़ें

‘मेरा चेहरा पकड़ा…’ नागिन फेम टीवी एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर छलका दर्द
बॉलीवुड
'मेरा चेहरा पकड़ा...' कास्टिंग काउच पर एक्ट्रेस का छलका दर्द

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

08 Nov 2025 10:51 am

Published on:

08 Nov 2025 10:48 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ‘मैं उसके लिए गोली खा सकती हूं…’ रश्मिका ने शादी और अपने पार्टनर को लेकर दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘Dies Irae’ की डरावनी कहानी, क्या ‘थामा’ को दे पाएगी कड़ी टक्कर?

Dies Irae Scene
मनोरंजन

‘जटाधरा’ फिल्म देखने जा रहे हैं? तो पहले जान लीजिए ये बातें, वरना पछताएंगे!

Jatadhara Latest Release Movie X Review
टॉलीवुड

KGF फेम हरीश राय की कैंसर से मौत, पेट में भर गया था पानी, गले पर आ गई थी सूजन

KGF Actor Harish Rai Dies
टॉलीवुड

चाइल्ड आर्टिस्ट का फूटा प्रकाश राज पर गुस्सा, एक्टर के एक फैसले से मचा बवाल, जानें पूरा मामला

Child artist Deva Nandha criticizes Prakash Raj
टॉलीवुड

एक्ट्रेस को भेजे अपने प्राइवेट पार्ट्स के वीडियो, किए गंदे मैसेज, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

Tv actress Receives Videos
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.