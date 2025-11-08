‘मैं उसके लिए गोली खा सकती हूं…’ रश्मिका ने शादी और अपने पार्टनर को लेकर दिया जवाब

रश्मिका ने ऑनेस्ट टाउनहॉल के इंटरव्यू में बताया, 'सच कहूं तो मुझे ऐसा इंसान पसंद है, जो मुझे समझ सके। यहां अपने नजरिए से जिंदगी को समझने की बात है। जैसे कि वो सिचुएशंस को कैसे देखता है? मैं क्या चाहती हूं, और जो समझने के लिए तैयार हो। कोई ऐसा, जो वाकई अच्छा हो और मेरे साथ या मेरे लिए लड़ सके। अगर कल को मेरे खिलाफ जंग होती तो मुझे पता है कि वो इंसान मेरे साथ लड़ेगा। मैं भी ऐसा ही करूंगी। मैं किसी भी दिन उसके लिए गोली खा सकती हूं। मैं ऐसी ही इंसान हूं।'