‘मेरा चेहरा पकड़ा…’ नागिन फेम टीवी एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर छलका दर्द

Mouni Roy Casting Couch: 'नागिन' टीवी सीरियल से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' से बड़े पर्दे पर शानदार डेब्यू किया था। मौनी रॉय ने बहुत कम उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने टेलीविजन शो से लेकर फिल्मों और स्ट्रीमिंग सीरीज तक सब में काम किया है।
एक्ट्रेस को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। हाल ही में मौनी रॉय ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बेहद डरावना और इमोशनल किस्सा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक नरेशन के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, जिससे वो पूरी तरह कांप उठी थीं।
हाल ही में स्पाइस इट अप पर अपूर्वा मुखीजा के इंटरव्यू में मौनी रॉय ने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों का एक परेशान करने वाला किस्सा शेयर किया। जिसमें उन्होंने बताया कि 'ये ठीक वैसा कास्टिंग काउच तो नहीं था, लेकिन गलत व्यवहार जरूर हुआ था।
"मैं लगभग 21-22 साल की थी और मैं एक ऑफिस गई थी जहां नरेशन चल रहा था। अचानक, एक सीन आया जिसमें फीमेल कैरेक्टर स्विमिंग पूल में गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, और मेल लीड उसे होश में लाने के लिए सीपीआर करता है।'
दरअसल, ये सीन काफी परेशान करने वाला था एक्ट्रेस के लिए। इतना ही नहीं, मौनी रॉय ने आगे बताया कि 'उस आदमी ने सच में मेरा चेहरा पकड़ा और सीपीआर करके दिखाया भी। उस पल में, मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कांपने लगी और वहां से जैसे-तैसे निकल गई, इसका असर मुझ पर लंबे समय तक रहा।'
एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल में संजय दत्त, सनी सिंह और पलक तिवारी के साथ हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द भूतनी' में नजर आईं हैं। वो फिलहाल मधुर भंडारकर की फिल्म 'द वाइव्स' की शूटिंग में बिजी हैं।
