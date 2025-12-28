ना तुम्हारे पापा से डरता हूं, ना किसी बॉलीवुड वालों... जाह्नवी कपूर थंबनेल पर ध्रुव राठी ने मचाया बवाल

Dhruv Rathee And Janhvi Kapoor Thumbnail Controversy: फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छा गए हैं। उन्होंने उनके हालिया वीडियो फेक ब्यूटी के थंबनेल में जान्हवी कपूर की 'पहले और बाद की' तस्वीरों के यूज ने ऑनलाइन खूब हंगामा खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि ये वीडियो जान्हवी कपूर के बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में किए गए हालिया पोस्ट का जवाब था, जिसके बाद गुस्सा और बढ़ गया। जैसे-जैसे अटकलें तेज हुईं, राठी को इन दावों पर सीधे जवाब देने और इस गुमराह करने वाली कहानी को बंद करने के लिए एक और वीडियो जारी करना पड़ा।