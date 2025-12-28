ना तुम्हारे पापा से डरता हूं, ना किसी बॉलीवुड वालों... जाह्नवी कपूर थंबनेल पर ध्रुव राठी ने मचाया बवाल

ध्रुव राठी और जाह्नवी कपूर (सोर्स: X)
Dhruv Rathee And Janhvi Kapoor Thumbnail Controversy: फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छा गए हैं। उन्होंने उनके हालिया वीडियो फेक ब्यूटी के थंबनेल में जान्हवी कपूर की 'पहले और बाद की' तस्वीरों के यूज ने ऑनलाइन खूब हंगामा खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि ये वीडियो जान्हवी कपूर के बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में किए गए हालिया पोस्ट का जवाब था, जिसके बाद गुस्सा और बढ़ गया। जैसे-जैसे अटकलें तेज हुईं, राठी को इन दावों पर सीधे जवाब देने और इस गुमराह करने वाली कहानी को बंद करने के लिए एक और वीडियो जारी करना पड़ा।
इतना ही नहीं, राठी ने अपने वीडियो की शुरुआत उस वायरल सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़कर की, जिसने इस पूरे विवाद को घेर रखा था और उसके कैप्शन में लिखा था, 'जागो हिंदुओं। जान्हवी कपूर ने बांग्लादेशी हिंदू के लिए पोस्ट किया और ध्रुव राठी ने उनकी सुंदरता पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो बनाया।' ये आरोप सभी प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल गया और कई यूजर्स ने केवल वीडियो के टाइमिंग और थंबनेल इमेज के बेस्ड पर ही ध्रुव राठी के इरादों को मान लिया।
ये बहस इतनी तीखी थी कि इसका पलटवार करते हुए, राठी ने सवाल किया कि लोग बिना किसी बुनियादी कारण के ऑनलाइन पोस्ट पर इतनी आसानी से विश्वास क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'तुम्हें भगवान ने दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मतलब BJP के IT सेल वाले जो पोस्ट डालते रहेंगे, तुम उस पर अंधाधुंध यकीन करते रहोगे।' उन्होंने अपने तर्क को साफ करते हुए कहा, 'पहली चीज तो जिस दिन जान्हवी कपूर ने पोस्ट डाली, उसी दिन मैंने आधे घंटे का वीडियो डाल दिया। क्या ये सच में पॉसिबल है?'
उन्होंने आगे बताया कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बोलने के लिए जान्हवी की आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है, खासकर तब जब उन्होंने खुद इस मुद्दे पर कंटेंट बनाया हो। राठी ने बताया, 'दूसरा, मैंने खुद बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर रील बनाई, तो मैं उस चीज को लेकर क्यों क्रिटिसाइज करूंगा? मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं कि किसी को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करता है। मैं जो बोलना होता है मुंह पे बोलता हूं। ना मैं तुम्हारे पापा से डरता और ना ही किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से डरता हूं।'
बता दें, राठी का ये वीडियो जान्हवी के किसी भी राजनीतिक या सामाजिक पोस्ट से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया, 'और तीसरी सबसे मजेदार बात ये है कि ये पूरा वीडियो प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर है, प्लास्टिक सर्जरी का क्या असर पड़ता है समाज पर। इस पूरे वीडियो में मैंने जान्हवी कपूर से कोई सवाल नहीं किया।' उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जान्हवी की तस्वीर का इस्तेमाल थंबनेल पर इसलिए किया गया क्योंकि वो उन कुछ बॉलीवुड एक्टर्स में से हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं को करवाने की बात खुलकर एक्सेप्ट की है।
