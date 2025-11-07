श्राप की वजह से हुआ था Bigg Boss 19 फेम स्टैंडअप कॉमेडियन को डेंगू, डिलीट पोस्ट हुआ वायरल

प्रणित मोरे (सोर्स: X @Bigboss__x0)
Praneet More Controversy: रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के हाल के एपिसोड में एक नया विवाद सामने आया है। जो कि शो से बाहर हुए कंटेस्टेंट प्रणित मोरे की वापसी और उनके बीमारी से जुड़ी है। पिछले हफ्ते 'वीकेंड का वार' में एविक्ट हुए कॉमेडियन प्रणित शो से बाहर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण हुए थे। खबरों के अनुसार, उन्हें डेंगू हो गया था, जिसके चलते उन्हें मेडिकल कारणों से शो को बीच में ही छोड़ना पड़ा।
प्रणित मोरे अब धीरे-धीरे डेंगू से उबर रहे हैं और जल्द ही 'बिग बॉस 19' के घर में दोबारा एंट्री करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है, तो वो गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज जैसे अपने दोस्तों से फिर मिल पाएंगे। बता दें कि अभी उनकी वापसी की तारीख कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन इस बीच एक स्टैंड-अप कॉमेडियन के तौर पर प्रणित का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, जिसने फैंस के बीच सस्पेंस को बढ़ा दिया है।
प्रणित मोरे के वायरल हो रहे एक ट्वीट में उन्होंने अपनी बीमारी की वजह सीधे 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट को बताया है। मामला ये था कि प्रणित ने फरहाना के एक कमेंट को अपनी बीमारी का कारण बताया और फरहाना पर भड़ास निकालने के बाद प्रणित ने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया लेकिन ये सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है।
प्रणित मोरे बिग बॉस 19 से बाहर आते ही फरहाना भट्ट के बिहेव पर कमेंट करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, बॉम्बे टाइम्स के अनुसार, स्टैंड-अप कॉमेडियन ने फरहाना के खिलाफ एक पोस्ट में लिखा था, 'Dignity? Grace? ये सभी शब्द बिग बॉस 19 में उनकी मौजूदगी के बिल्कुल उलटा हैं।'
प्रणित ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'पिछले हफ्ते उसने जो घटिया हरकत की, उसके लिए तो उससे बहस करने का मन भी नहीं कर रहा है मैं मानता हूं कि आपकी नेगेटिविटी कुछ समय के लिए जीत जरूर गई, जो आपने मेरे लिए कमेंट किया कि 'मर क्यों नहीं जाता' का असर पड़ा और मैं बीमार पड़ गया हूं ये सब आपकी वजह से हुआ है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी ये जीत बहुत ही छोटी है और नेगेटिविटी ज्यादा समय तक नहीं रह सकती।'
इस पोस्ट में प्रणित ने आगे ये भी कहा कि, 'घमंड तो रावण और औरंगजेब का भी टूटा था, ये तो सिर्फ फरहाना है।' ये ट्वीट भले ही डिलीट कर दिया हो, लेकिन इसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में फरहाना के ऐसे शब्दों का प्रणित की बीमारी पर असर पड़ा है।
हाल ही में सोशल मीडिया पर हुई एक विनिंग पोल में यूजर ने प्रणित मोरे को विनर चुना था। अब प्रणित मोरे के बिग बॉस 19 के घर में लौटने की खबर सुनकर गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज का तेवर काफी बदला-बदला नजर आ रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस वायरल पोस्ट के बाद फरहाना का क्या रिएक्शन होता हं।
