Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

श्राप की वजह से हुआ था Bigg Boss 19 फेम स्टैंडअप कॉमेडियन को डेंगू, डिलीट पोस्ट हुआ वायरल

Praneet More Controversy: बिग बॉस 19 फेम स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के डेंगू से पीड़ित होने की वजह का कारण एक पोस्ट के जरिए खुलासा किया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है…

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 07, 2025

श्राप की वजह से हुआ था Bigg Boss 19 फेम स्टैंडअप कॉमेडियन को डेंगू, डिलीट पोस्ट हुआ वायरल

प्रणित मोरे (सोर्स: X @Bigboss__x0)

Praneet More Controversy: रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के हाल के एपिसोड में एक नया विवाद सामने आया है। जो कि शो से बाहर हुए कंटेस्टेंट प्रणित मोरे की वापसी और उनके बीमारी से जुड़ी है। पिछले हफ्ते 'वीकेंड का वार' में एविक्ट हुए कॉमेडियन प्रणित शो से बाहर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण हुए थे। खबरों के अनुसार, उन्हें डेंगू हो गया था, जिसके चलते उन्हें मेडिकल कारणों से शो को बीच में ही छोड़ना पड़ा।

फैंस के बीच बढ़ा सस्पेंस

प्रणित मोरे अब धीरे-धीरे डेंगू से उबर रहे हैं और जल्द ही 'बिग बॉस 19' के घर में दोबारा एंट्री करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है, तो वो गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज जैसे अपने दोस्तों से फिर मिल पाएंगे। बता दें कि अभी उनकी वापसी की तारीख कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन इस बीच एक स्टैंड-अप कॉमेडियन के तौर पर प्रणित का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, जिसने फैंस के बीच सस्पेंस को बढ़ा दिया है।

प्रणित मोरे के वायरल हो रहे एक ट्वीट में उन्होंने अपनी बीमारी की वजह सीधे 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट को बताया है। मामला ये था कि प्रणित ने फरहाना के एक कमेंट को अपनी बीमारी का कारण बताया और फरहाना पर भड़ास निकालने के बाद प्रणित ने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया लेकिन ये सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है।

डिलीट पोस्ट हुआ वायरल

प्रणित मोरे बिग बॉस 19 से बाहर आते ही फरहाना भट्ट के बिहेव पर कमेंट करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, बॉम्बे टाइम्स के अनुसार, स्टैंड-अप कॉमेडियन ने फरहाना के खिलाफ एक पोस्ट में लिखा था, 'Dignity? Grace? ये सभी शब्द बिग बॉस 19 में उनकी मौजूदगी के बिल्कुल उलटा हैं।'

प्रणित ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'पिछले हफ्ते उसने जो घटिया हरकत की, उसके लिए तो उससे बहस करने का मन भी नहीं कर रहा है मैं मानता हूं कि आपकी नेगेटिविटी कुछ समय के लिए जीत जरूर गई, जो आपने मेरे लिए कमेंट किया कि 'मर क्यों नहीं जाता' का असर पड़ा और मैं बीमार पड़ गया हूं ये सब आपकी वजह से हुआ है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी ये जीत बहुत ही छोटी है और नेगेटिविटी ज्यादा समय तक नहीं रह सकती।'

घमंड तो रावण और औरंगजेब का भी टूटा था

इस पोस्ट में प्रणित ने आगे ये भी कहा कि, 'घमंड तो रावण और औरंगजेब का भी टूटा था, ये तो सिर्फ फरहाना है।' ये ट्वीट भले ही डिलीट कर दिया हो, लेकिन इसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में फरहाना के ऐसे शब्दों का प्रणित की बीमारी पर असर पड़ा है।

हाल ही में सोशल मीडिया पर हुई एक विनिंग पोल में यूजर ने प्रणित मोरे को विनर चुना था। अब प्रणित मोरे के बिग बॉस 19 के घर में लौटने की खबर सुनकर गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज का तेवर काफी बदला-बदला नजर आ रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस वायरल पोस्ट के बाद फरहाना का क्या रिएक्शन होता हं।

ये भी पढ़ें

45 करोड़ के बंगले की मालकिन हैं ये मल्लिका-ए-हुस्न, एक फिल्म के लिए लेती हैं तगड़ी फीस
बॉलीवुड
2010 में मिस यूनिवर्स, 45 करोड़ के बंगले में रहती...4 करोड़ फिल्म का चार्ज, जानें कौन हैं ये मल्लिका-ए-हुस्न

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Published on:

07 Nov 2025 10:33 am

Hindi News / Entertainment / TV News / श्राप की वजह से हुआ था Bigg Boss 19 फेम स्टैंडअप कॉमेडियन को डेंगू, डिलीट पोस्ट हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

टीवी पर मचा ‘महाभारत’, TRP रिपोर्ट ने उड़ाए सबके होश, देखें किसने किसको पछाड़ा और कौन बना नंबर वन

टीवी पर मचा 'महाभारत', TRP रिपोर्ट ने उड़ाए सबके होश, देखें किसने किसको पछाड़ा और कौन बना नंबर वन
TV न्यूज

Neil Bhatt & Aishwarya Sharma Divorce: 4 साल की शादी के बाद कपल ने कोर्ट में दी तलाक की अर्जी

Neil Bhatt Aishwarya Sharma Divorce
TV न्यूज

कैंसर के बीच दीपिका कक्कड़ की तबीयत पर पति शोएब ने जताई चिंता, बोले- इस बार डर लग रहा है दुआ करें…

Dipika Kakar Fear From Liver Cancer
TV न्यूज

Saiyaara के पीआर स्टंट पर Bigg Boss 19 फेम मृदुल का आया बयान, कहा- सब झूठ था…

Saiyaara के पीआर स्टंट पर Bigg Boss 19 फेम मृदुल का आया बयान, कहा- सब झूठ था...
TV न्यूज

‘सिर्फ मेरी बातें क्यूं कर रही है…’ मालती ने बताई अपने और अमाल के डेटिंग की सच्चाई

'सिर्फ मेरी बाते क्यू कर रही है...' मालती ने बताया अपने और अमाल के डेटिंग की सच्चाई
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.