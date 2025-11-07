श्राप की वजह से हुआ था Bigg Boss 19 फेम स्टैंडअप कॉमेडियन को डेंगू, डिलीट पोस्ट हुआ वायरल

प्रणित ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'पिछले हफ्ते उसने जो घटिया हरकत की, उसके लिए तो उससे बहस करने का मन भी नहीं कर रहा है मैं मानता हूं कि आपकी नेगेटिविटी कुछ समय के लिए जीत जरूर गई, जो आपने मेरे लिए कमेंट किया कि 'मर क्यों नहीं जाता' का असर पड़ा और मैं बीमार पड़ गया हूं ये सब आपकी वजह से हुआ है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी ये जीत बहुत ही छोटी है और नेगेटिविटी ज्यादा समय तक नहीं रह सकती।'