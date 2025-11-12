धर्मेंद्र के लिए उमड़ा फैंस का सैलाब, दुआओं के साथ दिखी चिंता, देखें वीडियो

इतना ही नहीं, धर्मेंद्र के जुहू स्थित घर लौटने की खबर मिलते ही उनके घर के बाहर फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में तख्तियां लिए ये फैंस अपने चहेते सितारे की घर वापसी से बेहद खुश है। तो वहीं उनके चेहरे पर धर्मेंद्र की सेहत को लेकर चिंता की हल्की शिकन भी साफ दिखी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के लिए फैंस की प्रार्थनाओं के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक फैन अपने परिवार के साथ घर पर हवन करता दिखा, जिसमें धर्मेंद्र की फोटो लगाकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है।