धर्मेंद्र के लिए उमड़ा फैंस का सैलाब, दुआओं के साथ दिखी चिंता, देखें वीडियो

धर्मेंद्र के लिए उमड़ा फैंस का सैलाब (सोर्स: X @FMovie82325)
Dharmendra Health Condition Updates: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र, जिन्हें 'हीमैन' के नाम से जाना जाता है, अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट चूके हैं। 89 वर्षीय अभिनेता को सांस लेने की तकलीफ के वजह से लगभग 12 दिन पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसमें डॉक्टरों और परिवार के सदस्यों के मुताबिक अब उनका इलाज घर पर ही जारी रहेगा।
धर्मेंद्र के परिवारवालों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर एक अपडेट जारी करते हुए फैंस से अपील किया और कहा, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। साथ ही सभी से धर्मेंद्र के जल्द और पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया है। बता दें कि जब धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे, इस दौरान सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और गोविंदा जैसे कई बड़े सितारों के साथ-साथ परिवार के सदस्य भी लगातार उनसे मिलने आते रहते थे।
इतना ही नहीं, धर्मेंद्र के जुहू स्थित घर लौटने की खबर मिलते ही उनके घर के बाहर फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में तख्तियां लिए ये फैंस अपने चहेते सितारे की घर वापसी से बेहद खुश है। तो वहीं उनके चेहरे पर धर्मेंद्र की सेहत को लेकर चिंता की हल्की शिकन भी साफ दिखी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के लिए फैंस की प्रार्थनाओं के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक फैन अपने परिवार के साथ घर पर हवन करता दिखा, जिसमें धर्मेंद्र की फोटो लगाकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है।
टीवी के एक्ट्रेस हिना खान ने भी सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने दिग्गज अभिनेता के साथ एक पुराने वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट बातचीत करते हुए शेयर की और अब वीडियो सामने आया है जिसमें धर्मेंद्र कितने प्यार और गर्मजोशी से भरे हुए दिख रहे थे। हिना ने उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और उम्मीद जताई कि वो जल्द ही मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे।
धर्मेंद्र की नाजुक स्वास्थ्य को देखते हुए, अमेजन म्यूजिक ने मंगलवार यानी बीते कल शाम को होने वाले अपने एल्बम 'तेरे इश्क में' के मुंबई लॉन्च इवेंट को कैंसल कर दिया और निर्माताओं ने एक बयान जारी कर कहा,' धर्मेंद्र जी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता के कारण ये फैसला लिया गया है। जो ये दिखाता है कि पूरे फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र के लिए कितना सम्मान और चिंता है।
