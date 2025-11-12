30 दिन में 10 KG घटाने के बाद स्टेज पर K-Pop स्टार ह्यूना हुई धड़ाम, कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप

K-Pop स्टार ह्यूना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, ह्यूना ने खुद इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर फैंस से माफी मांगी और लिखा, 'मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं और आखिरी कॉन्सर्ट के थोड़े समय बाद ही ऐसा हुआ, लेकिन मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मंच पर क्या हुआ। मुझे लगता है मैं प्रोफेशनल नहीं रही, मुझे इसका बहुत दुख है। लेकिन मैं ठीक हूं, चिंता ना करें।' इसके बाद उनके मैनेजमेंट ने ये दावा किया है कि वो फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं।