30 दिन में 10 KG घटाने के बाद स्टेज पर K-Pop स्टार ह्यूना हुई धड़ाम, कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप

K-Pop Star Hyuna (सोर्स: X @MedChannelAsia)
K-Pop Star Hyuna: दुनिया भर में अपने गानों और परफॉर्मेंस के लिए फेमस K-Pop स्टार ह्यूना (Hyuna), अपने हाल के एक लाइव कॉन्सर्ट मकाऊ के वॉटरबॉम्ब 2025 फेस्टिवल में अपनी हिट गाने 'बबल पॉप' के परफॉर्मेंस के दौरान अचानक बेहोश हो गईं। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
खबरों के अनुसार, ह्यूना के गिरते ही उनके बैकअप डांसर्स और सिक्योरिटी टीम ने उन्हें तुरंत संभाला और बैकस्टेज की ओर ले गए। इस घटना के बाद फैंस में उनकी सेहत को लेकर काफी चिंता फैल गई। बता दें कि इस कॉन्सर्ट से पहले ह्यूना ने सिर्फ एक महीने में लगभग 10 किलोग्राम वजन घटाया था, जिसका असर उनकी सेहत पर असर पड़ा है और कहा जा रहा है कि उनके शरीर में अचानक आई इस कमी के चलते ही उनकी तबीयत बिगड़ी है।
K-Pop स्टार ह्यूना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, ह्यूना ने खुद इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर फैंस से माफी मांगी और लिखा, 'मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं और आखिरी कॉन्सर्ट के थोड़े समय बाद ही ऐसा हुआ, लेकिन मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मंच पर क्या हुआ। मुझे लगता है मैं प्रोफेशनल नहीं रही, मुझे इसका बहुत दुख है। लेकिन मैं ठीक हूं, चिंता ना करें।' इसके बाद उनके मैनेजमेंट ने ये दावा किया है कि वो फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं।
इससे पहले ह्यूना ने 3 अक्टूबर को एक सख्त डाइट प्लान शुरू किया था, क्योंकि उनके वजन बढ़ते वजन के कारण फैंस में प्रेग्नेंसी की अफवाहें उड़ने लगी थीं। दरअसल, 4 नवंबर को उन्होंने स्केल की एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उनका वजन 49 किलोग्राम दिखा था, इसके बाद उन्होंने तेजी से वजन घटाना शूरू कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी तेजी से वजन घटाना डेंजर हो सकता है, जिससे पोषक तत्वों की कमी, ज्यादा थकान और चक्कर आने जैसी समस्याएं होती हैं।
हालांकि इस घटना ने एक बार फिर सेलिब्रिटीज पर पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक दबाव को उजागर किया है, खासकर K-Pop इंडस्ट्री में जहां शारीरिक बनावट को लेकर काफी टेंशन में होते हैं। फैंस ह्यूना के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
