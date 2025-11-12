Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

30 दिन में 10 KG घटाने के बाद स्टेज पर K-Pop स्टार ह्यूना हुई धड़ाम, कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप

K-Pop Star Hyuna: K-Pop स्टार ह्यूना को 30 दिन में 10 किलोग्राम वजन घटाना भारी पड़ गया। मकाऊ में एक कॉन्सर्ट के दौरान वो मंच पर अचानक धड़ाम से गिर पड़ीं, जिससे कॉन्सर्ट में हड़कंप मचा गया…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 12, 2025

30 दिन में 10 KG घटाने के बाद स्टेज पर K-Pop स्टार ह्यूना हुई धड़ाम, कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप

K-Pop Star Hyuna (सोर्स: X @MedChannelAsia)

K-Pop Star Hyuna: दुनिया भर में अपने गानों और परफॉर्मेंस के लिए फेमस K-Pop स्टार ह्यूना (Hyuna), अपने हाल के एक लाइव कॉन्सर्ट मकाऊ के वॉटरबॉम्ब 2025 फेस्टिवल में अपनी हिट गाने 'बबल पॉप' के परफॉर्मेंस के दौरान अचानक बेहोश हो गईं। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप

खबरों के अनुसार, ह्यूना के गिरते ही उनके बैकअप डांसर्स और सिक्योरिटी टीम ने उन्हें तुरंत संभाला और बैकस्टेज की ओर ले गए। इस घटना के बाद फैंस में उनकी सेहत को लेकर काफी चिंता फैल गई। बता दें कि इस कॉन्सर्ट से पहले ह्यूना ने सिर्फ एक महीने में लगभग 10 किलोग्राम वजन घटाया था, जिसका असर उनकी सेहत पर असर पड़ा है और कहा जा रहा है कि उनके शरीर में अचानक आई इस कमी के चलते ही उनकी तबीयत बिगड़ी है।

K-Pop स्टार ह्यूना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, ह्यूना ने खुद इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर फैंस से माफी मांगी और लिखा, 'मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं और आखिरी कॉन्सर्ट के थोड़े समय बाद ही ऐसा हुआ, लेकिन मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मंच पर क्या हुआ। मुझे लगता है मैं प्रोफेशनल नहीं रही, मुझे इसका बहुत दुख है। लेकिन मैं ठीक हूं, चिंता ना करें।' इसके बाद उनके मैनेजमेंट ने ये दावा किया है कि वो फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं।

प्रेग्नेंसी की अफवाहें

इससे पहले ह्यूना ने 3 अक्टूबर को एक सख्त डाइट प्लान शुरू किया था, क्योंकि उनके वजन बढ़ते वजन के कारण फैंस में प्रेग्नेंसी की अफवाहें उड़ने लगी थीं। दरअसल, 4 नवंबर को उन्होंने स्केल की एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उनका वजन 49 किलोग्राम दिखा था, इसके बाद उन्होंने तेजी से वजन घटाना शूरू कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी तेजी से वजन घटाना डेंजर हो सकता है, जिससे पोषक तत्वों की कमी, ज्यादा थकान और चक्कर आने जैसी समस्याएं होती हैं।

हालांकि इस घटना ने एक बार फिर सेलिब्रिटीज पर पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक दबाव को उजागर किया है, खासकर K-Pop इंडस्ट्री में जहां शारीरिक बनावट को लेकर काफी टेंशन में होते हैं। फैंस ह्यूना के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Dharmendra Discharged: डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, बॉबी देओल एंबुलेंस से पिता को लेकर पहुंचे घर
बॉलीवुड
Dharmendra discharged

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

12 Nov 2025 11:17 am

Published on:

12 Nov 2025 11:15 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 30 दिन में 10 KG घटाने के बाद स्टेज पर K-Pop स्टार ह्यूना हुई धड़ाम, कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते…’Govinda के अस्पताल में एडमिट होते ही सुनीता आहूजा को ट्रोलर्स ने लिया घेरे में

गोविंदा के अस्पताल में एडमिट होते ही सुनीता आहूजा को ट्रोलर्स ने लिया घेरे में, एटीट्यूड तो देखो...
बॉलीवुड

Govinda को आया था डिसऑरिएंटेशन अटैक! दोस्त ने बताया- अचानक उनकी याददाश्त चली गई थी…

Govinda Hospitalised
बॉलीवुड

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र पहुंचे घर, देओल परिवार ने दी बड़ी अपडेट, बताया कहां होगा इलाज

Sunny Deol Team Statement
बॉलीवुड

‘मैं एक्टर बन…’ कहकर रो पड़े थे धर्मेंद्र, 6 साल पुराना वीडियो वायरल

'मैं एक्टर बन...' कहकर रो पड़े थे धर्मेंद्र, 6 साल पुराना वीडियो वायरल
बॉलीवुड

Dharmendra Discharged: डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, बॉबी देओल एंबुलेंस से पिता को लेकर पहुंचे घर

Dharmendra discharged
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.