Dharmendra Discharged: डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, बॉबी देओल एंबुलेंस से पिता को लेकर पहुंचे घर

धर्मेंद्र को मिली हॉस्पिटल से छुट्टी
Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और सबके चहेते 'हीमैन' धर्मेंद्र को आखिरकार मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनकी सेहत में सुधार आने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। खबर है कि अब उनका इलाज घर पर होगा। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया, "धर्मेंद्र जी को आज सुबह सात बजे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब उनका इलाज घर पर ही चलेगा।"
बता दें, धर्मेंद्र को बीते 12 दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। कुछ दिनों पहले अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत निगरानी में रखा। वहीं, पिछले दिन खबर आई थी कि उनका निधन हो गया है, लेकिन फिर उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने सभी खबरों को खारिज करते हुए बताया था कि वह स्वस्थ हैं और मीडिया को झूठी खबरें न फैलाने के लिए कहा था। अब एक्टर ठीक है और उन्हें छुट्टी मिल गई है ऐसे में धर्मेंद्र के फैंस ने राहत की सांस ली है।
अस्पताल में भर्ती होने के दौरान, उनसे मिलने के लिए पूरा देओल परिवार, हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल और बॉबी देओल पहुंचा था। इसके अलावा, सलमान खान, शाहरुख खान, अमीषा पटेल और गोविंदा जैसे कई बॉलीवुड सितारे भी हॉस्पिटल पहुंचे थे। हेमा मालिनी और ईशा देओल ने इस दौरान फैंस से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की थी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग