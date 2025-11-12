Dharmendra Discharged: डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, बॉबी देओल एंबुलेंस से पिता को लेकर पहुंचे घर

बता दें, धर्मेंद्र को बीते 12 दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। कुछ दिनों पहले अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत निगरानी में रखा। वहीं, पिछले दिन खबर आई थी कि उनका निधन हो गया है, लेकिन फिर उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने सभी खबरों को खारिज करते हुए बताया था कि वह स्वस्थ हैं और मीडिया को झूठी खबरें न फैलाने के लिए कहा था। अब एक्टर ठीक है और उन्हें छुट्टी मिल गई है ऐसे में धर्मेंद्र के फैंस ने राहत की सांस ली है।