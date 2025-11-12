Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Dharmendra Discharged: डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, बॉबी देओल एंबुलेंस से पिता को लेकर पहुंचे घर

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक्टर को सुबह 7 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया है। बेटे बॉबी देओल पिता को घर लेकर चले गए हैं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 12, 2025

Dharmendra discharged

धर्मेंद्र को मिली हॉस्पिटल से छुट्टी

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और सबके चहेते 'हीमैन' धर्मेंद्र को आखिरकार मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनकी सेहत में सुधार आने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। खबर है कि अब उनका इलाज घर पर होगा। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया, "धर्मेंद्र जी को आज सुबह सात बजे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब उनका इलाज घर पर ही चलेगा।"

धर्मेंद्र हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज (Dharmendra Discharged)

बता दें, धर्मेंद्र को बीते 12 दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। कुछ दिनों पहले अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत निगरानी में रखा। वहीं, पिछले दिन खबर आई थी कि उनका निधन हो गया है, लेकिन फिर उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने सभी खबरों को खारिज करते हुए बताया था कि वह स्वस्थ हैं और मीडिया को झूठी खबरें न फैलाने के लिए कहा था। अब एक्टर ठीक है और उन्हें छुट्टी मिल गई है ऐसे में धर्मेंद्र के फैंस ने राहत की सांस ली है।

12 दिनों से पूरा परिवार रहा साथ (Dharmendra Health Update)

अस्पताल में भर्ती होने के दौरान, उनसे मिलने के लिए पूरा देओल परिवार, हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल और बॉबी देओल पहुंचा था। इसके अलावा, सलमान खान, शाहरुख खान, अमीषा पटेल और गोविंदा जैसे कई बॉलीवुड सितारे भी हॉस्पिटल पहुंचे थे। हेमा मालिनी और ईशा देओल ने इस दौरान फैंस से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की थी।

