Dharmendra Health Update: मीडिया पर फूटा हेमा मालिनी का गुस्सा, बोलीं- कैसे जिम्मेदार चैनल ऐसी झूठी न्यूज फैला सकते हैं

धर्मेंद्र हाल ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 11 दिन पहले रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए थे, लेकिन 10 नवंबर से ही एक्टर की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, फिर शाम को इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने सभी को उनकी दुआओं और चिंता के लिए धन्यवाद दिया था और कन्फर्म किया था कि 89 साल के 'हीमैन' अब धीरे-धीरे ठीक हो रहे है और शाम होते-होते उनके बेटे सनी देओल, बेटी ईशा देओल उनकी बहू परिवार के सभी सदस्य ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंच गए थे।