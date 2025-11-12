Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र पहुंचे घर, देओल परिवार ने दी बड़ी अपडेट, बताया कहां होगा इलाज

Dharmendra Discharged From Hospital: बॉलीवुड में मंगलवार सुबह धर्मेंद्र के निधन से हंगामा मच गया था, लेकिन फिर उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने बताया था कि एक्टर स्वस्थ हैं और रिकवर कर रहे हैं। ऐसे में झूठी खबरें ना फैलाएं। इस खबर के बाद उनके फैंस ने राहत की सांस ली थी, वहीं बुधवार सुबह एक गुड न्यूज ने हर किसी को खुश कर दिया। सुबह 7 बजे धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उनके छोटे बेटे बॉबी देओल पिता को घर लेकर चले गए। ऐसे में अब सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र को लेकर बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने उनके इलाज से लेकर सेहत के बारे में सब जानकारी दी है।