Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र पहुंचे घर, देओल परिवार ने दी बड़ी अपडेट, बताया कहां होगा इलाज

Dharmendra Health Update: एक्टर धर्मेंद्र को लगभग 12 दिनों बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। बॉबी देओल उन्हें घर लेकर पहुंच गए हैं। ऐसे में अब पूरी देओल परिवार ने बड़ी अहम जानकारी दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 12, 2025

Sunny Deol Team Statement

सनी देओल की टीम ने दी धर्मेंद्र पर बड़ी जानकारी

Dharmendra Discharged From Hospital: बॉलीवुड में मंगलवार सुबह धर्मेंद्र के निधन से हंगामा मच गया था, लेकिन फिर उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने बताया था कि एक्टर स्वस्थ हैं और रिकवर कर रहे हैं। ऐसे में झूठी खबरें ना फैलाएं। इस खबर के बाद उनके फैंस ने राहत की सांस ली थी, वहीं बुधवार सुबह एक गुड न्यूज ने हर किसी को खुश कर दिया। सुबह 7 बजे धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उनके छोटे बेटे बॉबी देओल पिता को घर लेकर चले गए। ऐसे में अब सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र को लेकर बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने उनके इलाज से लेकर सेहत के बारे में सब जानकारी दी है।

सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र पर दिया अपडेट (Dharmendra Discharged From Hospital)

सनी देओल की टीम ने एक बयान जारी किया है और धर्मेंद्र को लेकर कहा, "धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब उनका इलाज घर में पर ही होगा। हम मीडिया और पब्लिक से ये अपील करते हैं कि किसी तरह के अब कयास ना लगाएं और इस समय परिवार की प्राइवेसी का ख्याल रखें। हम उनकी सेहत, रिकवरी और लंबी उम्र के लिए आपके प्यार, दुआओं और शुभकामनाओं की कद्र करते हैं।" इस खबर के बाद धर्मेंद्र के फैंस खुश हो गए हैं और अपने फेवरेट एक्टर के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांग रहे हैं।

धर्मेंद्र का घर पर होगा इलाज (Dharmendra Health Update)

बता दें. ब्रीच कैंडी अस्पताल के एक डॉक्टर ने भी पीटीआई को बताया, "धर्मेंद्र जी को सुबह करीब 7 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। परिवार ने उन्हें घर पर ही इलाज देने का फैसला किया है।" अब धर्मेंद्र का पूरा इलाज घर पर अपनों के बीच ही होगा।

ईशा देओल ने निधन की खबरों का किया था खंडन (Sunny Deol Team Statement on Dharmendra Treatment)

इससे पहले, मंगलवार को जब धर्मेंद्र के निधन की अफवाह उड़ी थी तो उनकी बेटी ईशा देओल ने झूठी खबरों की निंदा की थी और कहा था कि मेरे पिता की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखे। पापा के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद।"

Govinda Hospitalised: गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, देर रात हुए बेहोश, कराया गया हॉस्पिटल में भर्ती
बॉलीवुड
Govinda Hospitalised

