बॉलीवुड

Govinda Hospitalised: गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, देर रात हुए बेहोश, कराया गया हॉस्पिटल में भर्ती

Govinda Hospitalised: जहां बीते 12 दिनों से धर्मेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती हैं वहीं, मंगलवार देर रात एक बड़ी खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। गोविंदा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वह बेहोश होकर गिर गए थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 12, 2025

Govinda Hospitalised

गोविंदा हॉस्पिटल में भर्ती

Govinda Hospitalised: इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर आ रही है। धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा के बाद बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' अभिनेता गोविंदा की तबीयत मंगलवार रात अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग अपने फेवरेट एक्टर की सेहत के बारे में जानना चाहते हैं और गोविंदा के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं।

रात को बिगड़ी गोविंदा की तबीयत (Govinda Hospitalised)

PTI के अनुसार, अभिनेता गोविंदा को मंगलवार को बेहोश होने के बाद मुंबई के जुहू के क्रिटिकेयर एशिया अस्पताल ले जाया गया। वहीं, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने कहा कि इमरजेंसी में ले जाने से पहले गोविंदा को बेचैनी सी हो रही थी। गोविंदा की हेल्थ अपडेट देते हुए उन्होंने कहा, "डॉक्टर से परामर्श के बाद उन्हें दवाई दी गई और उन्हें रात 1 बजे इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह थोड़ा विचलित महसूस कर रहे थे। सभी टेस्ट हो चुके हैं और अब हम रिपोर्ट और न्यूरो कंसल्टेशन की राय का इंतजार कर रहे हैं। अब उनकी हालत स्थिर है।"

गोविंदा ने एक दिन पहले की थी धर्मेंद्र से मुलाकात (Govinda Health Update)

गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती एक्टर धर्मेंद्र से मुलाकात की थी। एक वीडियो में, उनके चेहरे पर एक अलग सी उदासी थी और उन्हें हॉस्पिटल के बाहर देखा गया था।

पिछले साल भी गोविंदा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 1 अक्टूबर को अभिनेता का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल ले जाया गया था। कथित तौर पर उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई थी, जिससे उनके घुटने में गोली लग गई थी।

पहले गोविंदा के पैर में लगी थी गोली

यह घटना सुबह लगभग 4:45 बजे हुई। मुंबई पुलिस के अनुसार, गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे और अपनी रिवॉल्वर वापस अलमारी में रख रहे थे, तभी अचानक रिवॉल्वर चल गई। घटना के तीन दिन बाद गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। अब अचानक उनके ऐसे हॉस्पिटल में ए़डमिट होने से इंडस्ट्री में भी हंगामा मच गया है।

हॉस्पिटल जाने से पहले धर्मेंद्र ने किया था ये पोस्ट, वीडियो शेयर कर बोले थे- भगवान…
बॉलीवुड
Dharmendra discharged

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

12 Nov 2025 08:19 am

Published on:

12 Nov 2025 08:04 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Govinda Hospitalised: गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, देर रात हुए बेहोश, कराया गया हॉस्पिटल में भर्ती

