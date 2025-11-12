Govinda Hospitalised: गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, देर रात हुए बेहोश, कराया गया हॉस्पिटल में भर्ती

PTI के अनुसार, अभिनेता गोविंदा को मंगलवार को बेहोश होने के बाद मुंबई के जुहू के क्रिटिकेयर एशिया अस्पताल ले जाया गया। वहीं, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने कहा कि इमरजेंसी में ले जाने से पहले गोविंदा को बेचैनी सी हो रही थी। गोविंदा की हेल्थ अपडेट देते हुए उन्होंने कहा, "डॉक्टर से परामर्श के बाद उन्हें दवाई दी गई और उन्हें रात 1 बजे इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह थोड़ा विचलित महसूस कर रहे थे। सभी टेस्ट हो चुके हैं और अब हम रिपोर्ट और न्यूरो कंसल्टेशन की राय का इंतजार कर रहे हैं। अब उनकी हालत स्थिर है।"