हॉस्पिटल जाने से पहले धर्मेंद्र ने किया था ये पोस्ट, वीडियो शेयर कर बोले थे- भगवान…

Dharmendra News: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की एकदम ठीक हैं और वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब उनका भर्ती होने से पहले का पोस्ट वायरल हो रहा है। जिसमें वह भगवान से लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 11, 2025

Dharmendra Last Post

धर्मेंद्र का आखिरी पोस्ट

Dharmendra Health Update: इंडस्ट्री में उस समय मातम छा गया जब खबर आई कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है। सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन कुछ समय बाद ही एक्टर की बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने सभी खबरों को झूठा बताया और कहा कि वह स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं। वहीं, हेमा मालिनी का सभी मीडिया चैनलों पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने फटकार लगाते हुए इसे शर्मनाक बताया। ऐसे में अब धर्मेंद्र का हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का एक इंस्टाग्राम वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह प्रार्थना करते नजर आए थे। 

धर्मेंद्र का पोस्ट हुआ वायरल (Dharmendra Instagram Video)

धर्मेंद्र अपने इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अपने फैंस के बीच अक्सर नजर आते हैं और उनके लिए अपनी पुरानी फोटोज और कोई न कोई मैसेज शेयर करते रहते हैं। कुछ समय पहले भी यही हुआ था। धर्मेंद्र ने 2 अक्टूबर को दशहरे पर अपना खुद का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह कार में बैठे हुए हैं और उनके आसपास उनके फैंस खड़े हैं और वह सबको दशहरे की शुभकामनाएं दे रहे हैं।

धर्मेंद्र ने फैंस को दी थी शुभकामनाएं (Dharmendra Instagram)

धर्मेंद्र ने कहा था, "तमाम बहन भाईयों और बच्चों को दशहरे की शुभकामनाएं। भगवान आपको लंबी उम्र दे, लंबी सेहत दे और खुशियां दे। आप नेक बनकर रहें फिर तो तरक्की ही तरक्की है।” अब फैंस उनके इसी पोस्ट पर कमेंट कर एक्टर की लंबी उम्र की दुआ मांग रहे हैं और लोगों से निधन की झूठी खबर न फैलाने की अपील कर रहे हैं। 

धर्मेंद्र है हॉस्पिटल में एडमिट (Dharmendra Health Update)

धर्मेंद्र इस वीडियो में एकदम फिट नजर आ रहे हैं। ये वीडियो महज 1 महीने पुराना है  मगर अब तबीयत खराब होने की वजह से एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका पूरा परिवार मंगलवार सुबह एक्टर को देखते हॉस्पिटल पहुंच गया है और पूरी इंडस्ट्री और देश केवल धर्मेंद्र के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है।

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

11 Nov 2025 01:14 pm

Published on:

11 Nov 2025 12:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हॉस्पिटल जाने से पहले धर्मेंद्र ने किया था ये पोस्ट, वीडियो शेयर कर बोले थे- भगवान…

