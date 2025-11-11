हॉस्पिटल जाने से पहले धर्मेंद्र ने किया था ये पोस्ट, वीडियो शेयर कर बोले थे- भगवान…

Dharmendra Health Update: इंडस्ट्री में उस समय मातम छा गया जब खबर आई कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है। सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन कुछ समय बाद ही एक्टर की बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने सभी खबरों को झूठा बताया और कहा कि वह स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं। वहीं, हेमा मालिनी का सभी मीडिया चैनलों पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने फटकार लगाते हुए इसे शर्मनाक बताया। ऐसे में अब धर्मेंद्र का हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का एक इंस्टाग्राम वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह प्रार्थना करते नजर आए थे।