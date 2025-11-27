मलयाली बच्चों को क्यों पसंद थे धर्मेंद्र, जानिए क्या है मलयालम सिनेमा और ‘He-Man’ का कनेक्शन?

मलयालम सिनेमा और धर्मेंद्र का कनेक्शन। (फोटो सोर्स: IMDb and aapkadharam)
Dharmendra and Malayalam Film: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने अपने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 'फूल और पत्थर', 'शोले' जैसी कई हिट फिल्मों से लेकर 'अपने' तक, उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। एक्शन फिल्म हो या सॉफ्ट रोमांटिक ड्रामा हर किरदार में वो अपनी पीढ़ी के शीर्ष अभिनेता बन गए। हिंदी, पंजाबी, बंगाली जैसी कई फिल्मों में धर्मेंद्र ने अपना खूब नाम कमाया। मगर उन्होंने कभी भी साउथ इंडियन फिल्मों में काम नहीं किया, बावजूद इसके वहां के दर्शक खास तौर पर मलयाली बच्चे धर्मेंद्र को उनके नाम से पहचानते थे। पता है ऐसा क्यों? चलिए हम बताते हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, साल 2003 में मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर शफी के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म 'पुलिवल कल्याणम' मलयालम सिनेमा की सबसे हिट और मशहूर फिल्मों में से एक रही है। इस फिल्म के मीम्स और डायलॉग इतने चर्चा में रहे कि आज भी लोगों की जुबां पर रहते हैं। इसमें मानवलन (सलीम कुमार), परमानंदम (जगथी श्रीकुमार) और थीप्पोरी कुट्टप्पन (हरिश्री अशोकन) जैसे किरदार थे जो आज भी लोगों को याद हैं।
कहानी कुछ यूं थी कि इस फिल्म में एक किरदार था 'पी धर्मेंद्र' जो मुंबई का एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था। फिल्म के एक सीन में मानवलन ने केरल जाने के लिए उसकी टैक्सी को बुक किया था, लेकिन बाद में पता चला कि मानवलन के पास पैसे नहीं हैं। इस तरह धर्मेंद्र केरल में ही फंस गया। इसी धर्मेंद्र का किरदार लोगों के दिलों में बस गया।
दिवंगत कॉमेडियन कोचीन हनीफा ने इस किरदार को इतना शानदार निभाया कि धर्मेंद्र-मानवलन की जोड़ी आज भी मलयालम सिनेमा की बेस्ट कॉमिक जोड़ियों में गिनी जाती है। रील वाले धर्मेंद्र का फेमस डायलॉग 'नी धारावी धारावी एन्नु केट्टीटुंडो? (क्या तुमने धारावी के बारे में सुना है)' जो इतना फेमस हुआ था कि लोग मीम्स और जोक्स में आज भी इस्तेमाल करते हैं।
'पुलिवल कल्याणम' की कामयाबी ने एक अनोखा काम किया। जो मलयाली बच्चे (Gen Z) 2003 में यह फिल्म देख रहे थे, उनमें से ज्यादातर को बॉलीवुड के असली धर्मेंद्र के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने फिल्म में 'पी धर्मेंद्र' के किरदार को देखा और बाद में पूछा कि यह नाम क्यों रखा गया, तब उन्हें पता चला कि धर्मेंद्र तो बॉलीवुड के महान एक्टर हैं।
इस तरह एक मलयालम फिल्म के किरदार ने नई पीढ़ी को बॉलीवुड के दिग्गज से मिलवाया।
अब जब जेन जी पीढ़ी 'धर्मेंद्र' का नाम सुनती है, तो उनके दिमाग में दो तस्वीरें आती हैं। एक बॉलीवुड के असली 'ही-मैन' धर्मेंद्र, जिन्होंने 'धर्म वीर' जैसी कई धमाकेदार फिल्में कीं और दूसरा मुंबई का वो मजेदार टैक्सी ड्राइवर जो धारावी का नाम लेकर सबको डराता था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग