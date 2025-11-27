Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मलयाली बच्चों को क्यों पसंद थे धर्मेंद्र, जानिए क्या है मलयालम सिनेमा और ‘He-Man’ का कनेक्शन?

Dharmendra and Malayalam Film: दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने करियर में हिंदी, पंजाबी, बंगाली कई भाषाओं की फिल्मों में किया। मगर वो कभी भी साउथ की फिल्मों में नजर नहीं आये। बावजूद इसके धर्मेंद्र का नाम एक मलयालम फिल्म से जुड़ा हुआ है। जानना चाहते हैं क्यों और कैसे?

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

image

चार्वी जैन

Nov 27, 2025

Dharmendra and Malayalam

मलयालम सिनेमा और धर्मेंद्र का कनेक्शन। (फोटो सोर्स: IMDb and aapkadharam)

Dharmendra and Malayalam Film: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने अपने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 'फूल और पत्थर', 'शोले' जैसी कई हिट फिल्मों से लेकर 'अपने' तक, उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। एक्शन फिल्म हो या सॉफ्ट रोमांटिक ड्रामा हर किरदार में वो अपनी पीढ़ी के शीर्ष अभिनेता बन गए। हिंदी, पंजाबी, बंगाली जैसी कई फिल्मों में धर्मेंद्र ने अपना खूब नाम कमाया। मगर उन्होंने कभी भी साउथ इंडियन फिल्मों में काम नहीं किया, बावजूद इसके वहां के दर्शक खास तौर पर मलयाली बच्चे धर्मेंद्र को उनके नाम से पहचानते थे। पता है ऐसा क्यों? चलिए हम बताते हैं।

असली धर्मेंद्र और मलयालम के 'धर्मेंद्र' की कहानी

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, साल 2003 में मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर शफी के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म 'पुलिवल कल्याणम' मलयालम सिनेमा की सबसे हिट और मशहूर फिल्मों में से एक रही है। इस फिल्म के मीम्स और डायलॉग इतने चर्चा में रहे कि आज भी लोगों की जुबां पर रहते हैं। इसमें मानवलन (सलीम कुमार), परमानंदम (जगथी श्रीकुमार) और थीप्पोरी कुट्टप्पन (हरिश्री अशोकन) जैसे किरदार थे जो आज भी लोगों को याद हैं।

कहानी कुछ यूं थी कि इस फिल्म में एक किरदार था 'पी धर्मेंद्र' जो मुंबई का एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था। फिल्म के एक सीन में मानवलन ने केरल जाने के लिए उसकी टैक्सी को बुक किया था, लेकिन बाद में पता चला कि मानवलन के पास पैसे नहीं हैं। इस तरह धर्मेंद्र केरल में ही फंस गया। इसी धर्मेंद्र का किरदार लोगों के दिलों में बस गया।

दिवंगत कॉमेडियन कोचीन हनीफा ने इस किरदार को इतना शानदार निभाया कि धर्मेंद्र-मानवलन की जोड़ी आज भी मलयालम सिनेमा की बेस्ट कॉमिक जोड़ियों में गिनी जाती है। रील वाले धर्मेंद्र का फेमस डायलॉग 'नी धारावी धारावी एन्नु केट्टीटुंडो? (क्या तुमने धारावी के बारे में सुना है)' जो इतना फेमस हुआ था कि लोग मीम्स और जोक्स में आज भी इस्तेमाल करते हैं।

Gen Z के लिए दो धर्मेंद्र: एक बॉलीवुड का, एक मलयालम का

'पुलिवल कल्याणम' की कामयाबी ने एक अनोखा काम किया। जो मलयाली बच्चे (Gen Z) 2003 में यह फिल्म देख रहे थे, उनमें से ज्यादातर को बॉलीवुड के असली धर्मेंद्र के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने फिल्म में 'पी धर्मेंद्र' के किरदार को देखा और बाद में पूछा कि यह नाम क्यों रखा गया, तब उन्हें पता चला कि धर्मेंद्र तो बॉलीवुड के महान एक्टर हैं।

इस तरह एक मलयालम फिल्म के किरदार ने नई पीढ़ी को बॉलीवुड के दिग्गज से मिलवाया।

अब जब जेन जी पीढ़ी 'धर्मेंद्र' का नाम सुनती है, तो उनके दिमाग में दो तस्वीरें आती हैं। एक बॉलीवुड के असली 'ही-मैन' धर्मेंद्र, जिन्होंने 'धर्म वीर' जैसी कई धमाकेदार फिल्में कीं और दूसरा मुंबई का वो मजेदार टैक्सी ड्राइवर जो धारावी का नाम लेकर सबको डराता था।

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र के निधन के 72 घंटे बाद हेमा मालिनी का छलका दर्द, लिखा- वो मेरे लिए सब कुछ थे…
बॉलीवुड
Hema Malini heartbroken post 3 days after husband Dharmendra Death said he was everything to me

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

27 Nov 2025 07:34 pm

Published on:

27 Nov 2025 07:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मलयाली बच्चों को क्यों पसंद थे धर्मेंद्र, जानिए क्या है मलयालम सिनेमा और ‘He-Man’ का कनेक्शन?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की तस्वीर पर हार, जल रहा दीपक… पत्नी हेमा मालिनी के घर से पहली तस्वीर आई सामने

Hema Malini house inside photo viral after Dharmendra death
बॉलीवुड

‘ही-मैन’ धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचीं रेखा, सलमान, शाहरुख, और अभिषेक-ऐश्वर्या सहित कई फिल्मी हस्तियां

Dharmendra Prayer Meet Latest Updates
मनोरंजन

‘मेरा वाला सुहागरात मना रहा…’ स्मृति और पलाश की शादी टलने के बीच RJ महवश का वीडियो वायरल

'मेरा वाला सुहागरात मना रहा...' स्मृति और पलाश मु 'मेरा वाला सुहागरात मना रहा...' स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी टलने के बीच आरजे महवश का ऐसा वीडियो आया सामनेच्छल की शादी टलने के बीच आरजे महवश का ऐसा वीडियो आया सामने
बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय को लेकर पाकिस्तानी मौलवी ने दिया भद्दा बयान, सुनकर लोगों का चकराया माथा

Pakistani cleric Mufti Abdul Qavi controversial claim will give Aishwarya Rai Muslim name Ayesha Rai and then marry
बॉलीवुड

‘धर्मेंद्र ठीक हो रहे थे…’ अंतिम पल को याद करते हुए अनिल शर्मा ने सुनाया ये किस्सा

"धरमजी ठीक हो रहे थे..." अंतिम पल को याद करते हुए अनिल शर्मा ने सुनाया ये किस्सा
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.