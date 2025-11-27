मलयाली बच्चों को क्यों पसंद थे धर्मेंद्र, जानिए क्या है मलयालम सिनेमा और ‘He-Man’ का कनेक्शन?

Dharmendra and Malayalam Film: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने अपने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 'फूल और पत्थर', 'शोले' जैसी कई हिट फिल्मों से लेकर 'अपने' तक, उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। एक्शन फिल्म हो या सॉफ्ट रोमांटिक ड्रामा हर किरदार में वो अपनी पीढ़ी के शीर्ष अभिनेता बन गए। हिंदी, पंजाबी, बंगाली जैसी कई फिल्मों में धर्मेंद्र ने अपना खूब नाम कमाया। मगर उन्होंने कभी भी साउथ इंडियन फिल्मों में काम नहीं किया, बावजूद इसके वहां के दर्शक खास तौर पर मलयाली बच्चे धर्मेंद्र को उनके नाम से पहचानते थे। पता है ऐसा क्यों? चलिए हम बताते हैं।