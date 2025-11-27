Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट की तारीख, लोकेशन और टाइमिंग आई सामने, देखें वीडियो

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट
Dharmendra Prayer Meet: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में मातम छाया हुआ है। फैंस हो या उनके दोस्त एक्टर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और लगातार उनसे जुड़ी बातें और किस्से सामने ला रहे हैं। धर्मेंद्र ने 24 नवंबर सोमवार को दुनिया को अलविदा कहा था। उनका 89 साल की उम्र में निधन हुआ है। इस दुख की घड़ी में, देओल परिवार ने दिवंगत सुपरस्टार की याद में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। आइये जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स...
ऐसे आयोजन को आम तौर पर 'प्रार्थना सभा' कहा जाता है, लेकिन परिवार ने इस इवेंट को एक भावुक शीर्षक दिया है, "सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ" यानी 'जीवन का उत्सव'। जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनका पूरा परिवार उनके शानदार जीवन को दुख के साथ नहीं एक सेलिब्रेशन की तरह याद करना चाहता है। ऐसे में प्रार्थना सभा की तारीख, वेन्यू और समय को लेकर सारी डिटेल्स आ गई हैं।
धर्मेंद्रके दोस्तों और चाहने वाले को बता दें कि श्रद्धांजलि सभा जिसे 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' नाम दिया गया है वह 27 नवंबर गुरुवार यानी आज शाम आयोजित की जाएगी। इन्वाइट के अनुसार, यह कार्यक्रम शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा।
इस भावुक शाम का आयोजन बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड (Taj Lands End) के सी साइड लॉन में किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जाने-माने गायक सोनू निगम इस प्रार्थना सभा में दिवंगत अभिनेता के कुछ यादगार गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वहीं, प्रेयर मीट की तैयारी भी शुरू हो चुकी हैं, जिसके वीडियो भी सामने आ गए हैं।
धर्मेंद्र जी के निधन के बाद से ही, पूरा बॉलीवुड देओल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके जुहू वाले आवास पर पहुंच रहा है। पिछले कुछ दिनों में, बॉलीवुड के कई बड़े नाम परिवार से मिलने आए हैं। विक्की कौशल, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन , फिल्म निर्माता राकेश रोशन, अजय देवगन, सैफ अली खान, अनुभवी अभिनेत्री आशा पारेख, करिश्मा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी जैसे कई सितारे अपने फेवरेट दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे थे।
