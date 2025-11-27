Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट की तारीख, लोकेशन और टाइमिंग आई सामने, देखें वीडियो

धर्मेंद्रके दोस्तों और चाहने वाले को बता दें कि श्रद्धांजलि सभा जिसे 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' नाम दिया गया है वह 27 नवंबर गुरुवार यानी आज शाम आयोजित की जाएगी। इन्वाइट के अनुसार, यह कार्यक्रम शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा।



इस भावुक शाम का आयोजन बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड (Taj Lands End) के सी साइड लॉन में किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जाने-माने गायक सोनू निगम इस प्रार्थना सभा में दिवंगत अभिनेता के कुछ यादगार गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वहीं, प्रेयर मीट की तैयारी भी शुरू हो चुकी हैं, जिसके वीडियो भी सामने आ गए हैं।