बॉलीवुड

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट की तारीख, लोकेशन और टाइमिंग आई सामने, देखें वीडियो

Dharmendra Death: अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा कहां, कब और किस वक्त होगी उसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। जिसका लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, वह खत्म हो गया है। वहीं, प्रेयर मीट की तैयारी के वीडियो भी सामने आ गए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 27, 2025

Dharmendra prayer meet date venue and timing all details here in hindi watch video

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट

Dharmendra Prayer Meet: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में मातम छाया हुआ है। फैंस हो या उनके दोस्त एक्टर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और लगातार उनसे जुड़ी बातें और किस्से सामने ला रहे हैं। धर्मेंद्र ने 24 नवंबर सोमवार को दुनिया को अलविदा कहा था। उनका 89 साल की उम्र में निधन हुआ है। इस दुख की घड़ी में, देओल परिवार ने दिवंगत सुपरस्टार की याद में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। आइये जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स...

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा की डिटेल्स आई सामने (Dharmendra Prayer Meet)

ऐसे आयोजन को आम तौर पर 'प्रार्थना सभा' कहा जाता है, लेकिन परिवार ने इस इवेंट को एक भावुक शीर्षक दिया है, "सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ" यानी 'जीवन का उत्सव'। जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनका पूरा परिवार उनके शानदार जीवन को दुख के साथ नहीं एक सेलिब्रेशन की तरह याद करना चाहता है। ऐसे में प्रार्थना सभा की तारीख, वेन्यू और समय को लेकर सारी डिटेल्स आ गई हैं।

देओल परिवार ने बदला प्रार्थना सभा का नाम (Dharmendra prayer meet details)

धर्मेंद्रके दोस्तों और चाहने वाले को बता दें कि श्रद्धांजलि सभा जिसे 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' नाम दिया गया है वह 27 नवंबर गुरुवार यानी आज शाम आयोजित की जाएगी। इन्वाइट के अनुसार, यह कार्यक्रम शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा।

इस भावुक शाम का आयोजन बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड (Taj Lands End) के सी साइड लॉन में किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जाने-माने गायक सोनू निगम इस प्रार्थना सभा में दिवंगत अभिनेता के कुछ यादगार गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वहीं, प्रेयर मीट की तैयारी भी शुरू हो चुकी हैं, जिसके वीडियो भी सामने आ गए हैं।

धर्मेंद्र के निधन से छाया बॉलीवुड में मातम (Dharmendra Death)

धर्मेंद्र जी के निधन के बाद से ही, पूरा बॉलीवुड देओल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके जुहू वाले आवास पर पहुंच रहा है। पिछले कुछ दिनों में, बॉलीवुड के कई बड़े नाम परिवार से मिलने आए हैं। विक्की कौशल, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन , फिल्म निर्माता राकेश रोशन, अजय देवगन, सैफ अली खान, अनुभवी अभिनेत्री आशा पारेख, करिश्मा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी जैसे कई सितारे अपने फेवरेट दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे थे।

