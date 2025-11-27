धर्मेंद्र के निधन के 72 घंटे बाद हेमा मालिनी का छलका दर्द, लिखा- वो मेरे लिए सब कुछ थे…

Hema Malini Post: धर्मेंद्र ने 24 नवंबर सोमवार को इस दुनिया को अलविदा कहा था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सोशल मीडिया पर जहां खबरें आ रही थीं कि हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के आखिरी वक्त में उनसे मिलने नहीं दिया गया था, वहीं, हेमा मालिनी ने अब लगभग 3 दिन बाद एक पत्नी के रुप में अपने पति को याद किया है। उनका ये पोस्ट पढ़कर उनके फैंस की आंखों में भी आंसू आ गए हैं।