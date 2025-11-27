Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र के निधन के 72 घंटे बाद हेमा मालिनी का छलका दर्द, लिखा- वो मेरे लिए सब कुछ थे…

Hema Malini Post Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन के बाद जहां पूरे बॉलीवुड में मातम छाया हुआ है वहीं, हेमा मालिनी टूट गई हैं। उन्होंने धर्मेंद्र की याद में बेहद इमोशनल मैसेज लिखा है।

2 min read
मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 27, 2025

Hema Malini heartbroken post 3 days after husband Dharmendra Death said he was everything to me

हेमा मालिनी ने किया पति धर्मेंद्र के लिए पोस्ट

Hema Malini Post: धर्मेंद्र ने 24 नवंबर सोमवार को इस दुनिया को अलविदा कहा था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सोशल मीडिया पर जहां खबरें आ रही थीं कि हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के आखिरी वक्त में उनसे मिलने नहीं दिया गया था, वहीं, हेमा मालिनी ने अब लगभग 3 दिन बाद एक पत्नी के रुप में अपने पति को याद किया है। उनका ये पोस्ट पढ़कर उनके फैंस की आंखों में भी आंसू आ गए हैं।

हेमा मालिनी का छलका धर्मेंद्र के निधन पर दर्द (Hema Malini Post)

हेमा मालिनीने X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने दो तस्वीरें शेयर कीं हैं। एक तस्वीर धर्मेंद्र की है और दूसरी तस्वीर में वह खुदधर्मेंद्रके साथ नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें देख किसी की भी आंखें इमोशन से भर आएं। हेमा मालिनी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'धरम जी मेरे लिए बहुत कुछ थे। एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाडले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान।"

हेमा मालिनी ने आगे लिखा, "वो हमेशा अच्छे-बुरे वक्त में मेरे साथ रहे हैं। अपने सहज, मिलनसार व्यवहार से, और हमेशा सभी के प्रति स्नेह और रुचि दिखाते हुए, उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था। एक सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में, उनकी प्रतिभा, उनकी लोकप्रियता के बावजूद उनकी विनम्रता और उनकी सार्वभौमिक अपील ने उन्हें सभी दिग्गजों के बीच एक अद्वितीय प्रतीक के रूप में स्थापित किया।"

हेमा मालिनी ने कहा- ताउम्र खलेगी उनकी कमी (Hema Malini Post On Dharmendra Death)

हेमा ने आगे धर्मेंद्र को याद करते हुए लिखा, "फिल्म उद्योग में उनकी स्थायी प्रसिद्धि और उपलब्धियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मेरा व्यक्तिगत नुकसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है और उनकी कमी ताउम्र खलेगी। सालों के साथ के बाद, मेरे पास उन खास पलों को फिर से जीने के लिए ढेरों यादें बची हैं…"

धर्मेंद्र रहते थे पहली पत्नी के साथ (Hema Malini Tweet)

हेमा मालिनी से धर्मेंद्र ने साल 1980 में शादी की थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। इसके बावजूद उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की थी, लेकिन धर्मेंद्र कभी हेमा मालिनी के साथ नहीं रहे। वह अपनी पहली पत्नी के साथ और बच्चों के साथ ही रहते थे और वहीं उसी घर में उन्होंने आखिरी सांस ली।

Updated on:

27 Nov 2025 12:42 pm

Published on:

27 Nov 2025 12:35 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र के निधन के 72 घंटे बाद हेमा मालिनी का छलका दर्द, लिखा- वो मेरे लिए सब कुछ थे…

