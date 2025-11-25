‘मेरी बीमारी और उम्र मुझ पर…’ जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी और बच्चों के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फोटोज। (फोटो सोर्स: dreamgirlhemamalini)
Dharmendra Emotional Post: बॉलीवुड के सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो उर्फ़ ही-मैन धर्मेंद्र ने 24 नवम्बर को मुंबई के जुहू स्थित अपने घर में परिवार वालों के बीच अंतिम सांस ली। इसके साथ ही हिंदी फिल्म जगत ने एक और सितारा खो दिया। धर्मेंद्र का जाना हर सीने प्रेमी को उदास कर गया। सोशल मीडिया पर उनके करीबी और चाहने वाले उनके साथ अपनी यादें और किस्से शेयर कर रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा हम बताने जा रहे। किस्सा कुछ इस प्रकार है जब हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र ने लिखा था इमोशनल पोस्ट।
बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने बचपन की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। ऐसी ही एक फोटो उन्होंने अपने पापा धर्मेंद्र के साथ शेयर की थी। इस फोटो में ईशा देओल बहुत छोटी हैं और अपने पापा के साथ दिखाई दे रही हैं। फोटो में धर्मेंद्र सोफे पर लेटे हुए हैं और गुलाबी ड्रेस में ईशा उनके पीछे छुप कर पोज दे रही हैं।
ईशा ने पोस्ट में ये भी बताया कि ये फोटो 80 के दशक की किसी फिल्म की आउटडोर शूटिंग के वक्त की है। फोटो के कैप्शन में ईशा ने लिखा, 'मुझे कभी समझ नहीं आया कि बचपन में मैं फोटोज में कभी भी स्ट्रेट फेस क्यों नहीं रख पाती थी। शायद इसका कारण मेरे अंदर की नौटंकी ही है। 80 के दशक में अपने प्यारे पापा के साथ उनकी एक आउटडोर शूटिंग के वक्त ही है ये फोटो।
ईशा की पोस्ट के आस पास ही धर्मेंद्र ने भी सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने पत्नी हेमा और बेटियों ईशा और आहना से मांफी भी मांगी थी। इस पोस्ट में उन्होंने हेमा और बेटियों से न मिल पाने के लिए माफी मांगी थी। धर्मेंद्र ने पोस्ट में लिखा, “ईशा, अहाना, हेमा और मेरे सभी प्यारे बच्चों… तख्तानी (ईशा देओल के एक्स पति) और वोहरा (आहना के पति) के साथ-साथ मैं आप सबको प्यार करता हूं और दिल से आपका सबका सम्मान भी करता हूं… मेरी उम्र और बीमारी मुझ पर भारी पड़ रही है, मैं आपसे पर्सनली बात कर सकता था… लेकिन…'
बता दें कि पिछले कई दिनों से धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे और बीच-बीच में उनको अस्पताल में एडमिट भी किया जा रहा था। पिछली 12 नवम्बर को उनको सेहत में सुधर के चलते हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर दिया गया था और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। मगर बीते सोमवार यानि कि 24 नवम्बर को हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 8 दिसंबर को उनका 90वां जन्मदिन होने वाला था, जिसके लिए परिवार ने काफी तैयारियां भी शुरू कर दी थीं।
खबरों के मुताबिक, आने वाली 27 नवम्बर को धर्मेंद्र के घर पर शांति पाठ रखा जाएगा।
