Exclusive: जब इस शेर के जरिए बताया था कि आखिर धर्मेंद्र है क्या!

Dharmendra Untold Story: 2011 की बात है। दिल्ली में एक टी.वी. शो की प्रैस-कॉन्फ्रेंस थी जिसके जजों में धर्मेंद्र भी शामिल थे। यहां धरम जी से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। हालांकि, इससे पहले उनके परिवार के सदस्यों-सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी, ईशा देओल आदि से कई बार मिलना हो चुका था। उन सभी को मैं यह बता चुका था कि मैं कई साल तक उस फिल्म पत्रिका ‘चित्रलेखा’ से जुड़ा रहा हूं जिसके संस्थापक-संपादक स्वर्गीय राज केसरी ने किसी जमाने में धर्मेंद्र पर एक डॉक्यूमैंट्री ‘हमारा धरम’ नाम से बनाई थी जो सिनेमाघरों में धरम जी की फिल्मों से पहले दिखाई जाती थी। इस मुलाकात में मौका मिलते ही मैंने धरम जी से राज केसरी जी व ‘हमारा धरम’ का जिक्र किया तो न सिर्फ बहुत खुश हुए, बल्कि भावुक भी हो गए। काफी देर तक मेरा हाथ अपने हाथों में लिए धरम जी मुझ से उस फिल्म और केसरी जी के परिवार के बारे में पूछताछ करते रहे। उन्होंने उस फिल्म का कोई प्रिंट उपलब्ध करवाने को भी कहा और अपना पर्सनल फोन नंबर भी दिया। इस बातचीत में धर्मेंद्र ने काफी खुल कर बातें की थीं।