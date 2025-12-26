Exclusive: ‘Me Too के दौरान मुझे रातों-रात…’, सिंगर सोना मोहपात्रा ने अपने बयानों और सिस्टम पर की बेबाक बातचीत

संगीत भावनाओं का नाम है और ये भावनाएं सिर्फ प्रमोटेड गानों से ही नहीं आतीं। हमारी एक गलतफहमी है कि जिन गानों को हमने रेडियो, प्रमोशन और हर जगह बार-बार सुना है, वही हमें सुकून या प्यार का एहसास देते हैं। मेरा मानना है कि बहुत से ऐसे गाने होते हैं, जिन्हें पहली बार महसूस किया जाना चाहिए। और ऐसे गानों को लोगों तक पहुंचाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वे प्रमोटेड नहीं होते। 'मैं खुद को खुशनसीब मानती हूं कि मेरे पास फिल्मी हिट्स भी हैं। मैंने ‘रंगोबाटी’, ‘पिया से नैना’ जैसे गाने कोक स्टूडियो में गाए हैं, ‘मुझे क्या बेचेगा रुपैया’, ‘बेखौफ आजाद’ जैसे गाने ‘सत्यमेव जयते’ में किए हैं और मेरे अपने एल्बम्स भी हैं। हर तरह के संगीत के अपने प्रशंसक होते हैं।'