जब छुपते-छुपाते दिलीप कुमार के घर में घुस गए थे धर्मेंद्र, होने वाली थी धुनाई

बाद के दौर में धर्मेन्द्र और दिलीप कुमार की दोस्ती बहुत गहरी हुई। जब सनी देओल की पहली फिल्म 'बेताब' लॉन्च हो रही थी, तब धर्मेंद्र आधी रात को दिलीप कुमार के घर गए थे ताकि वे सनी की तस्वीरें दिखा सकें और उनसे आशीर्वाद ले सकें। दिलीप कुमार भी मज़ाकिया लहज़े में कहते थे कि उन्हें धर्मेंद्र की सूरत से ईर्ष्या होती है। इतना ही नहीं, जब कभी दिलीप साहब के घऱ बिरयानी बनती तो सायरा बानो धर्मेन्द्र को भी बुलावा भेज देती। इसका एक दिलचस्प किस्सा धर्मेन्द्र ने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा, एक बार मैं दिलीप कुमार के घर पहुंचा तो उस वक्त मेरा पीने का टाइम हो गया था। दिलीप साहब ने ये भाप लिया था। उन्होंने कहा- ‘’व्हिस्की पिएंगे थोड़ी’’… मैंने कहा नहीं ‘’जी नहीं’’ उन्होंने कहा, बैठ और इतने में बोतल आ गई। मैं पेग बनाने लगा। मैंने जरा सी डाली थी वो बोले बस, बस, बस. उस समय मैं सोच रहा मैं अपना पेग कैसे बनाऊं? वो इधर-उधर देख रहे थे तो मैंने टेबल के नीचे बोतल से अपने गिलास में व्हिस्की डाल ली। अपना गिलास भी नीचे रखा और चुपचाप बिरयानी खाने लगा।