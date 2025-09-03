24 साल पहले आई ‘गदर’ की वजह से साथ काम नहीं कर पाई थी लेजेंड्री एक्टर्स की ये जोड़ी

Dilip Kumar and Dharmendra: बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों की जब भी बात होती है तो कई नाम दिमाग में आ जाते हैं जैसे गुरुदत्त साहब, नरगिस, वहीदा रहमान, राज कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र। इन सिल्वर स्क्रीन पर देखना आज भी एक अलग अनुभव देता है। आज हम इनमें से दो अभिनेताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है और बेहरतीन फिल्में दीं हैं। दोनों ने एक फिल्म में साथ काम किया था और 2001 में भी दोनों साथ नजर आने वाले थे मगर ऐसा हो न सका। दोनों को साथ लाना चाहते थे मशहूर निर्देशक अनिल शर्मा, जिन्होंने गदर एक प्रेम कथा जैसी सुपर-डुपर हिट फिल्म बनाई थी। आइए जानते हैं इसकी वजह।
हाल ही में जाने-माने निर्देशक अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया, 'मैं लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार जी के साथ काम करना चाहता था, जो मैं अपनी दूसरी फिल्म की वजह से नहीं कर पाया और मुझे इसका अफसोस जिंदगी भर रहेगा। मैं एक 'कश्मीर' नाम की फिल्म बनाने जा रहा था, जिसके लिए मैंने दिलीप साहब और धरम पाजी को राजी भी कर लिया था। इस फिल्म के सब प्लॉट के लिए मैं एक ऐसी कहानी की तलाश कर रहा था जो पाकिस्तानी लड़की और कश्मीरी लड़के के इर्द-गिर्द घूमती हो। इसी दौरान मुझे दूसरी कहानी मिल गई जो पाकिस्तानी लड़की और भारतीय लड़के की प्रेम कहानी थी तभी मैंने 'कश्मीर' को रोककर गदर: एक प्रेम कथा पर काम करना शुरू कर दिया।
अनिल शर्मा ने आगे बताया, 'मैंने सोचा कि पहले मैं गदर पर काम करता हूं बाद में कश्मीर बना लूंगा। दिलीप साहब के रिएक्शन वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि, 'जब मैंने गदर की कहानी के बारे में दिलीप साहब को बताया तो उन्होंने किसी भी तरह की नाराजगी या परेशानी नहीं जताई और मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम जो करना चाहते हो वो करो। हालांकि, वो लेजेंडरी दिलीप कुमार थे जिन्हें एक फिल्म से क्या फर्क पड़ता वो इन सबसे ऊपर हैं। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, लाले, तेरा जो मन करे, तू वही कर।’
इसके बाद ही मैंने ‘गदर’ की कहानी पर काम करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि ये भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है। मगर मुझे फिल्म ‘कश्मीर’को बंद करने का अफसोस ताउम्र रहेगा क्योंकि मेरे इस फैसले की वजह से मैं दिलीप साहब और धर्मेंद्र जी के साथ काम नहीं कर पाया।'
आपको बता दें, इन दोनों दिग्गज अभिनेताओं ने साल 1972 में आई फिल्म ‘अनोखा मिलन’ में साथ काम किया था और अगर अनिल शर्मा की फिल्म कश्मीर बनती तो दिलीप कुमार और धर्मेंद्र तकरीबन 30 साल बाद फैंस उन्हें एक साथ एक फिल्म में दोबारा पर्दे पर देख पाते।
आपको बता दें कि साल 2001 में अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म ‘गदर: एक प्रेम कथा’ रिलीज हुई थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। 24 साल पहले आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। उसके ठीक 22 साल बाद 'गदर 2' आयी और इस फिल्म को भी दर्शकों का वही प्यार मिला। सनी देओल और अमीषा पटेल ने इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री मारी। मगर साल 2001 में इस फिल्म ने दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब और धर्मेंद्र की एंट्री बैन करा दी थी। कई सालों बाद दोनों ही दिग्गज अभिनेता एक बार साथ नजर आते। मगर ऐसा हो न सका और फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। और फिल्मी दीवानों के हाथों से दोनों महान कलाकारों को सिल्वर स्क्रीन पर देखने का सपना अधूरा ही रह गया।