24 साल पहले आई ‘गदर’ की वजह से साथ काम नहीं कर पाई थी लेजेंड्री एक्टर्स की ये जोड़ी

आपको बता दें कि साल 2001 में अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म ‘गदर: एक प्रेम कथा’ रिलीज हुई थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। 24 साल पहले आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। उसके ठीक 22 साल बाद 'गदर 2' आयी और इस फिल्म को भी दर्शकों का वही प्यार मिला। सनी देओल और अमीषा पटेल ने इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री मारी। मगर साल 2001 में इस फिल्म ने दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब और धर्मेंद्र की एंट्री बैन करा दी थी। कई सालों बाद दोनों ही दिग्गज अभिनेता एक बार साथ नजर आते। मगर ऐसा हो न सका और फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। और फिल्मी दीवानों के हाथों से दोनों महान कलाकारों को सिल्वर स्क्रीन पर देखने का सपना अधूरा ही रह गया।