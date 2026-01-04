70 करोड़ खर्च कर बनाई गई ये फिल्म, 6 दिन में ही बनी साल की सबसे बड़ी फ्लॉप रिकॉर्ड

नंदा किशोर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मोहनलाल ने दो अलग-अलग युगों के किरदार निभाए थे, पहला- मध्यकालीन राजा और दूसरा मॉडर्न बिजनेसमैन। फिल्म में समरजीत लंकेश, रागिनी द्विवेदी और नेहा सक्सेना जैसे कलाकारों ने भी काम किया था। कमजोर कहानी और खराब एग्जीक्यूशन को इस असफलता की मुख्य वजह माना जा रहा है। दरअसल, जहां साल 2025 की शुरुआत धमाकेदार जीत के साथ हुई थी, तो वहीं 'वृषभ' के इस हश्र ने साबित कर दिया है कि बड़े नाम और भारी बजट के बावजूद, बिना दमदार कंटेंट के दर्शकों को बॉक्स ऑफिस तक लाना मुमकिन नहीं है।