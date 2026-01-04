4 जनवरी 2026,

रविवार

बॉलीवुड

70 करोड़ खर्च कर बनाई गई ये फिल्म, 6 दिन में ही बनी साल की सबसे बड़ी फ्लॉप रिकॉर्ड

Vrusshabha Box Office Flop: 70 करोड़ रुपये की भारी भरकम लागत से बनी ये फिल्म 6 दिन की ही अवधि में साल की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हो गई। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम रही।

2 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 04, 2026

Vrusshabha

Vrusshabha (सोर्स: x)

Vrusshabha Box Office Flop: साल 2025 भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई मायनों में दमदार रहा। इस साल 'धुरंधर', 'कांतारा चैप्टर 1', 'सैयारा' और 'छावा' जैसी फिल्मों ने थिएटर पर नोटों की बारिश की और सक्सेस के नए कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन साल के खत्म होते-होते फिल्मी जगत को एक ऐसा झटका लगा, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। बता दें, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की भारी-भरकम बजट वाली फिल्म 'वृषभ' (Vrusshabha)बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है।

बड़े बजट में बनी इस फिल्म

दरअसल, मोहनलाल की फिल्म 'L2: एम्पुरान' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद फैंस और क्रिटिक्स को उम्मीद थी कि 'वृषभ' भी कोई बड़ा करिश्मा करेगी, लेकिन 70 करोड़ रुपये के बड़े बजट में बनी इस फिल्म को मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा था। क्रिसमस के अवसर पर रिलीज हुई इस फिल्म में मोहनलाल डबल रोल में नजर आए, लेकिन उनका स्टारडम भी फिल्म की डूबती नैया को पार नहीं लगा सका।

इतना ही नहीं, फिल्म की कमाई के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 'वृषभ' ने पहले दिन पूरे भारत में सिर्फ 60 लाख रुपये का कलेक्शन किया। विदेशों में तो फिल्म का खाता खुलना भी मुश्किल हो गया। दूसरे दिन कमाई में और गिरावट आई और शुरुआती 6 दिनों में फिल्म भारत में केवल 1.5 करोड़ रुपये ही जुटा पाई। बता दें, दुनियाभर में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन सिर्फ 2 करोड़ रुपये रहा। 70 करोड़ के बजट के मुकाबले ये कमाई 97 फीसदी कम है। यानी फिल्म अपनी लागत का 5 प्रतिशत हिस्सा भी वसूल नहीं कर सकी।

फिल्म के खराब प्रदर्शन और दर्शकों की कमी

इस फिल्म के खराब प्रदर्शन और दर्शकों की कमी को देखते हुए केरल के कई थिएटर मालिकों ने बड़ा फैसला लिया है। भारी घाटे से बचने के लिए मंगलवार तक ही कई स्क्रीन्स से 'वृषभ' को हटा दिया गया और सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म का एक हफ्ता भी पूरा न कर पाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक माना जा रहा है।

नंदा किशोर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मोहनलाल ने दो अलग-अलग युगों के किरदार निभाए थे, पहला- मध्यकालीन राजा और दूसरा मॉडर्न बिजनेसमैन। फिल्म में समरजीत लंकेश, रागिनी द्विवेदी और नेहा सक्सेना जैसे कलाकारों ने भी काम किया था। कमजोर कहानी और खराब एग्जीक्यूशन को इस असफलता की मुख्य वजह माना जा रहा है। दरअसल, जहां साल 2025 की शुरुआत धमाकेदार जीत के साथ हुई थी, तो वहीं 'वृषभ' के इस हश्र ने साबित कर दिया है कि बड़े नाम और भारी बजट के बावजूद, बिना दमदार कंटेंट के दर्शकों को बॉक्स ऑफिस तक लाना मुमकिन नहीं है।

