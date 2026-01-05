जब दीपिका ने उठाई जरूरी आवाज, वर्क–लाइफ बैलेंस पर बयान बना फिल्म इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट

दीपिका पादुकोण (सोर्स: x)
Deepika Padukone Birthday Special: बॉलीबुड में दमदार फिल्में देने वाली दीपिका पादुकोण का असर सिर्फ बॉक्स-ऑफिस के आंकड़ों और यादगार अभिनय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने बार-बार अपनी आवाज और दुनियाभर में मिली पहचान का इस्तेमाल उन मुद्दों पर बात शुरू करने के लिए किया है जो जरूरी हैं और कई बार वो सबसे पहले आगे आईं और हर बार सबसे ज्यादा असर छोड़ने वाली रहीं। हम यहां इस बात पर बात कर रहे हैं कि कैसे दीपिका ने काम और प्राइवेट लाइफ के संतुलन की बहस को सही तरीके से समझाया और हमारे समय की सबसे बड़ी बहस को न सिर्फ शुरू किया, बल्कि उसमें मजबूती से अपनी बात भी रखी। इससे पहले जान लें कि आज दीपिका पादुकोण का 40वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर फैंस से लेकर सितारे तक दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को खूब बधाइयां दे रहे हैं।
जब दीपिका ने खुले तौर पर काम और प्राइवेट लाइफ के संतुलन की अहमियत पर बात की, तो इसका असर पूरे इंडस्ट्री में नजर आया। जहां ज्यादा काम को अक्सर बढ़ावा दिया जाता है, वहां उनकी बात नई और जरूरी लगी। फिल्म इंडस्ट्री में खासतौर पर महिलाओं की तरफ से उन्हें काफी सपोर्ट मिला। कियारा आडवाणी, काजोल, रश्मिका मंदाना, नेहा धूपिया, मोना सिंह समेत कई एक्ट्रेसेस ने खुलकर उनका साथ दिया और बेहतर काम के समय और साफ सीमाओं की जरूरत पर जोर दिया। बता दें, दीपिका ने सिर्फ बहस ही शुरू नहीं की, बल्कि उस सोच को सामान्य बनाने पर भी जोर दिया।
मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत आम होने से बहुत पहले ही दीपिका ने ईमानदारी और हिम्मत के साथ आगे कदम बढ़ाया और भारत की पहली मेंटल हेल्थ एंबेसडर बनकर उन्होंने डिप्रेशन और एंग्जायटी को देखने का नजरिया बदल दिया। दरअसल, अपनी फाउंडेशन के जरिए दीपिका ने इस मुद्दे को नई पहचान दी। उनकी पहल ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी झिझक को तोड़ा, अनगिनत लोगों को मदद लेने के लिए प्रेरित किया।
एक्ट्रेस ने लगातार दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन किया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों के लिए नए मौके बनाए हैं। चाहे विदेशी रेड कार्पेट हों, बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हों या दुनिया भर के कल्चरल प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने ये दिखाया कि भारतीय मौजूदगी सिर्फ दिखाई ही नहीं देती, बल्कि दमदार और प्रभावी भी होती है। उनके अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव ने दुनिया में भारतीय प्रतिभा को आत्मविश्वास से भरा, भरोसेमंद और असरदार तरीके से दिखाते हुए देखने का तरीका बदला है।
इतना ही नहीं, खूबसूरती, दमदार टैलेंट और सेंसिटिव थिंकिंग के साथ दीपिका पादुकोण करोड़ों दिलों पर राज करती हैं और आज उनके बर्थडे के इस खास मौके पर फैंस उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक्ट्रेस की वर्कफ्रंट की बात करें तो, इस समय कई प्रोजेक्टस मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला नाम शाहरुख खान की 'किंग' का है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण एक बार फिर से शाहरुख खान के साथ लीड रोल में नजर आने वाली है। इसके बाद दीपिका पादुकोण को 'ब्रह्मास्त्र 2' में भी लीड रोल में देखा जा सकता है और फैंस इस फिल्म के लिए बेहद एक्साइटेड है।
