जब दीपिका ने उठाई जरूरी आवाज, वर्क–लाइफ बैलेंस पर बयान बना फिल्म इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट

Deepika Padukone Birthday Special: बॉलीबुड में दमदार फिल्में देने वाली दीपिका पादुकोण का असर सिर्फ बॉक्स-ऑफिस के आंकड़ों और यादगार अभिनय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने बार-बार अपनी आवाज और दुनियाभर में मिली पहचान का इस्तेमाल उन मुद्दों पर बात शुरू करने के लिए किया है जो जरूरी हैं और कई बार वो सबसे पहले आगे आईं और हर बार सबसे ज्यादा असर छोड़ने वाली रहीं। हम यहां इस बात पर बात कर रहे हैं कि कैसे दीपिका ने काम और प्राइवेट लाइफ के संतुलन की बहस को सही तरीके से समझाया और हमारे समय की सबसे बड़ी बहस को न सिर्फ शुरू किया, बल्कि उसमें मजबूती से अपनी बात भी रखी। इससे पहले जान लें कि आज दीपिका पादुकोण का 40वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर फैंस से लेकर सितारे तक दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को खूब बधाइयां दे रहे हैं।