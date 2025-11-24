Dharmendra Last Rites: धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में उमड़ा बड़ी-बड़ी हस्तियों का सैलाब, देखें वीडियो

Dharmendra Last Rites: बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र का निधन हो गया है। उन्होंने 24 नवंबर सोमवार को आखिरी सांस ली है। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और कुछ समय पहले ही ठीक होकर घर आए थे। उनके परिवार ने फैसला लिया था कि धर्मेंद्र का इलाज घर पर ही होगा। ऐसे में उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी-बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर होगा। आइये देखें वीडियो...