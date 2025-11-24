Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Dharmendra Last Rites: धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में उमड़ा बड़ी-बड़ी हस्तियों का सैलाब, देखें वीडियो

Dharmendra Death: एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पहुंच चुका हैं और कई बड़े सितारे भी एक्टर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 24, 2025

Dharmendra Last rites hema malini esha deol amitabh bachchan salman khan reached actor Funeral (1)

धर्मेंद्र का हुआ निधन

Dharmendra Last Rites: बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र का निधन हो गया है। उन्होंने 24 नवंबर सोमवार को आखिरी सांस ली है। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और कुछ समय पहले ही ठीक होकर घर आए थे। उनके परिवार ने फैसला लिया था कि धर्मेंद्र का इलाज घर पर ही होगा। ऐसे में उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी-बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर होगा। आइये देखें वीडियो...

