मनोरंजन

‘गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो…’ लॉलीपॉप के वल्गर डांस मूव पर भाई टोनी कक्कड़ का बयान हुआ वायरल

Tony Kakkar Statement On Candy Shop Song: लॉलीपॉप के वल्गर डांस मूव को लेकर नेहा कक्कड़ के भाई टोनी कक्कड़ का बयान काफी वायरल हो रहा है। इस बयान में टोनी कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर वीडियो कंटेंट शेयर कर सनसनी मचा दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 19, 2025

'गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो...' लॉलीपॉप के वल्गर डांस मूव पर भाई टोनी कक्कड़ का बयान हुआ वायरल

candy shop song (सोर्स: X)

Tony Kakkar Statement On Candy Shop Song: बॉलीवुड और पंजाबी सॉग्स के फेमस भाई-बहन की जोड़ी नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़, अपनी खास पहचान की वजह से पॉपुलर हैं । हाल ही में उन्होंने अपना नया गाना 'कैंडी शॉप' रिलीज किया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया हैं। बता दें, जहां कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो वहीं ट्रोलर्स इस गाने की वल्गर डांस मूव पर कई सवाल उठा रहे हैं।

भाई टोनी कक्कड़ का बयान हुआ वायरल

दरअसल, इस भाई-बहन की जोड़ी, नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ ने साथ में पहले भी कई सॉग्स किए हैं, लेकिन 15 दिसंबर 2025 को रिलीज 'कैंडी शॉप' का ये वर्जन 50 सेंट के फेमस गाने की याद दिलाता है। नेहा और टोनी कक्कड़ के इस गाने को अब ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा है और वजह इसके लिरिक्स और वीडियो की स्टाइल को लेकर है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने नेहा के बोल्ड लुक और गाने के कैची और डबल मीनिंग वाले लिरिक्स को लेकर नाराजगी जताई है। कुछ फैंस ने कहा कि उन्हें नेहा का ये रोमांटिक अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया।

वीडियो पोस्ट कर अपना रिएक्शन दिया

इतना ही नहीं, इन सब मामलो के बाद टोनी कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि वे सभी कमेंट्स पढ़ रहे हैं और ये उनके लिए मजेदार भी है। साथ ही, टोनी ने ये भी बताया कि ऐसे पॉप गाने इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा हैं, जिसकी होने वाली कमाई से वे रोमांटिक और इमोशनल म्यूजिक वीडियो बनाने का खर्च मैनेज करते हैं।

साथ ही, टोनी कक्कड़ ने 'कैंडी शॉप' गाने पर अपना जवाब दिया और कहा, "पॉप म्यूजिक में ट्रोलिंग तो है, लेकिन ये बिजनेस भी है। जो पैसा कैंडी शॉप जैसे गाने से आता है, उससे हम रोमांटिक और मजेदार प्रोजेक्ट कर पाते हैं। इसलिए जो कुछ कहना है कहो गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज देते रहो।"

इस पर कई यूजर्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने कमेंट कर कहा, "टोनी भाई के मीनिंगफुल गानों को भी उतनी तारीफ नहीं मिलती पर जैसे ही कोई पार्टी सॉन्ग आता है, ट्रोलर्स एक्टिव हो जाते हैं। आप लगे रहों, वैसे 'कैंडी शॉप' मुझे अच्छा लगा।" तो वहीं, दूसरे यूजर ने टोनी का सपोर्ट करते हुए लिखा, "बहुत सही बात है।" हालांकि गानें को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन टोनी और नेहा अपने स्टाइल में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं।

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

19 Dec 2025 09:28 am

Hindi News / Entertainment / ‘गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो…’ लॉलीपॉप के वल्गर डांस मूव पर भाई टोनी कक्कड़ का बयान हुआ वायरल

