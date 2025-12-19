'गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो...' लॉलीपॉप के वल्गर डांस मूव पर भाई टोनी कक्कड़ का बयान हुआ वायरल

दरअसल, इस भाई-बहन की जोड़ी, नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ ने साथ में पहले भी कई सॉग्स किए हैं, लेकिन 15 दिसंबर 2025 को रिलीज 'कैंडी शॉप' का ये वर्जन 50 सेंट के फेमस गाने की याद दिलाता है। नेहा और टोनी कक्कड़ के इस गाने को अब ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा है और वजह इसके लिरिक्स और वीडियो की स्टाइल को लेकर है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने नेहा के बोल्ड लुक और गाने के कैची और डबल मीनिंग वाले लिरिक्स को लेकर नाराजगी जताई है। कुछ फैंस ने कहा कि उन्हें नेहा का ये रोमांटिक अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया।