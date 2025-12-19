19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

मनोरंजन

‘बहुत दर्द होता है…’ दीपिका कक्कड़ ने बयां किया 6 घंटे का वो दर्दनाक मंजर

Dipika Kakkar Health Update: दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में अपने लाइफ के एक बेहद दर्दनाक पल को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 6 घंटे तक चले दर्दनाक मंजर का बारीकी से बयां किया।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 19, 2025

Dipika Kakar

Dipika Kakar (सोर्स:X)

Dipika Kakkar Health Update: टीवी की फेमस एक्ट्रेस रही दीपिका कक्कड़ को स्टेज 2 लिवर कैंसर है। वो लगातार इसका इलाज करवा रही हैं, उनके पेट में टेनिस बॉल जितना ट्यूमर था जो सर्जरी के बाद निकल चुका हैं। उन्होंने हाल ही में बताया था कि लिवर का 22% हिस्सा काटकर निकाल दिया गया है।

कुछ समय पहले लिवर में ट्यूमर का पता चलने के बाद उनकी एक बड़ी सर्जरी हुई थी, जो करीब 12-13 घंटे तक चली। हालांकि, अब दीपिका की सेहत में सुधार हो रहा है और वो रिकवर कर रही हैं। इस बीच, हाल ही में हुए उनके पहले PET स्कैन ने एक बार फिर उन्हें इमोशनल रूप से तोड़ दिया है और इसका उन्हें तब एहसास हुआ जब दीपिका अपने नन्हे बेटे रूहान से 8 घंटे तक दूर रही।

शोएब इब्राहिम ने अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए

शोएब इब्राहिम ने अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए दीपिका के इस मुश्किल दौर की जानकारी शेयर की। वीडियो में दीपिका को काफी इमोशनल देखा गया। तो वहीं शोएब उन्हें लगातार हिम्मत देते और सहारा देते नजर आए। शोएब ने स्वीकार किया कि ऐसे समय में कितनी भी मजबूती क्यों न हो, डर लगना नॉर्मल है, जिसे दीपिका ने भी शेयर करते हुए कहा कि उन्हें डर लग रहा है। शोएब ने उम्मीद जताई कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा।

बता दें, दीपिका को इसी साल लिवर कैंसर का पता चला था और ऑपरेशन के बाद हुए पहले PET स्कैन के दौरान उन्हें 'डाई' के कारण काफी दर्द झेलना पड़ा। दीपिका ने आगे बताया, "आईवी और डाई के कारण दर्द होता है। डाई से सचमुच बहुत दर्द दर्द महसूस हो रहा है।" शोएब ने उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि दीपिका ने इससे कहीं ज्यादा दर्द सहा है और वो काफी स्ट्रॉग हैं, ये तो छोटी सी 'डाई' है।

इस पर दीपिका ने जवाब देते हुए कहा, "कैंसर के इलाज में बहुत दर्द होता है, कभी-कभी छोटी चीजें ज्यादा दर्द देती हैं। सर्जरी सह जाती है क्योंकि आप मेंटल तौर से तैयार रहते हैं, लेकिन डाई सच में बहुत दर्दनाक है।" दीपिका ने ये भी कहा कि वो किसी को डराना नहीं चाहतीं, लेकिन जो भी इस प्रक्रिया से गुजरता है, उसे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि इसमें काफी तकलीफ होती है।

दीपिका के लिए बहुत दर्दनाक था

इतना ही नहीं, PET स्कैन से पहले दीपिका को 4 घंटे तक खाली पेट रहना पड़ा और स्कैन के दौरान उन्हें अपने 8 महीने के बेटे रूहान से भी दूर रहना पड़ा। शोएब ने व्लॉग में फैंस से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने की अपील की। सर्जरी के 6 महीने बाद ये दीपिका का पहला स्कैन था, जो उनके लिए बहुत दर्दनाक था।

बता दें, व्लॉग में शोएब ने अपनी लाइफ स्ट्रगल के बारे में भी बात की, लेकिन मेन मुद्दा दीपिका की सेहत और उनका सामना किया गया दर्द रहा है। इस व्लॉग ने एक बार फिर फैंस को दीपिका के साहस और उनके परिवार के प्यार का एहसास दिला दिया है।

