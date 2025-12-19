‘बहुत दर्द होता है…’ दीपिका कक्कड़ ने बयां किया 6 घंटे का वो दर्दनाक मंजर

शोएब इब्राहिम ने अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए दीपिका के इस मुश्किल दौर की जानकारी शेयर की। वीडियो में दीपिका को काफी इमोशनल देखा गया। तो वहीं शोएब उन्हें लगातार हिम्मत देते और सहारा देते नजर आए। शोएब ने स्वीकार किया कि ऐसे समय में कितनी भी मजबूती क्यों न हो, डर लगना नॉर्मल है, जिसे दीपिका ने भी शेयर करते हुए कहा कि उन्हें डर लग रहा है। शोएब ने उम्मीद जताई कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा।